ΛΙΒΑΝΟΣ - ΙΣΡΑΗΛ

Εν μέσω εκατοντάδων νεκρών οι ΗΠΑ στήνουν παζάρι με το πιστόλι στον κρόταφο

Υπό το βάρος των εντεινόμενων ισραηλινών επιθέσεων που συμπλήρωσαν το πρώτο δεκαήμερο στον Λίβανο την Τετάρτη, οι ΗΠΑ φαίνεται να ετοιμάζουν παζάρι της λιβανέζικης κυβέρνησης με το κράτος - δολοφόνο, την ώρα που οι βόμβες καταστρέφουν πόλεις και χωριά και δολοφονούν καθημερινά δεκάδες άτομα. Ηδη χτες ο συνολικός αριθμός των νεκρών από τις ισραηλινές επιθέσεις έφτασε τους 634, μεταξύ τους 86 μικρά παιδιά, 45 γυναίκες και 17 νοσηλευτές, διασώστες και γιατρούς. Οι δε τραυματίες είναι τουλάχιστον 1.586 και οι εκτοπισμένοι (που τις τελευταίες μέρες αυξάνονται κατά 100.000 καθημερινά) ξεπερνούν τους 780.000.

Είναι ενδεικτικό ότι το χτεσινό αεροπορικό σφυροκόπημα του Ισραήλ σε νότιο - ανατολικό Λίβανο και συνοικίες της Βηρυτού (νότιες και κεντρικές) προκάλεσε τουλάχιστον 27 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Στην κοιλάδα Μπεκάα για παράδειγμα σκοτώθηκαν 10 άτομα, όλοι τους μέλη μιας μεγάλης οικογένειας Σύρων προσφύγων.

Η περασμένη Τρίτη ήταν από τις μέρες με τα περισσότερα θύματα, καθώς οι υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας ανακοίνωσαν συνολικά σε αυτό το 24ωρο τον θάνατο 84 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 131.

Η Χεζμπολάχ απαντά στο ισραηλινό σφυροκόπημα με βροχή ρουκετών και drones, βάλλοντας τη Χάιφα και άλλες περιοχές του βόρειου Ισραήλ, ενώ η διοίκηση του ισραηλινού στρατού έδωσε εντολή για ενίσχυση των δυνάμεών του στο βόρειο τμήμα της χώρας, στα σύνορα με τον Λίβανο.

Στο φόντο των εντεινόμενων καταστροφών που προκαλούν οι επιθέσεις του Ισραήλ, η Γαλλία ανακοίνωσε τη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 60 εκατ. ευρώ για τους Λιβανέζους εκτοπισμένους.

Παζάρι με το πιστόλι στον κρόταφο

Καλά ενημερωμένες πηγές που επικαλέστηκε χτες η εφημερίδα «Al-Akhbar» αναφέρουν πως οι ΗΠΑ ξεκίνησαν «διπλωματική πρωτοβουλία» για «αντιμετώπιση της κατάστασης» στον Λίβανο, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι επιδιώκουν άμεσα μια εκεχειρία ή τον τερματισμό του πολέμου. Σε αυτό το πλαίσιο, Αμερικανοί αξιωματούχοι ξεκινούν αυτήν την «πρωτοβουλία» μετά από πιέσεις που άσκησαν Λιβανέζοι αξιωματούχοι σε συνεργασία με «Δυτικούς» μεσολαβητές (πιθανώς από τη Γαλλία). Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, οι ΗΠΑ αποφάσισαν να διορίσουν εκ νέου τον απεσταλμένο τους στη Συρία (και πρέσβη στην Τουρκία) Τομ Μπάρακ, προκειμένου να βολιδοσκοπήσει τις διαθέσεις και να καταστρώσει ένα «σχέδιο δράσης» για να επιτευχθούν οι στόχοι μιας γενικής συμφωνίας που θα τερματίζει τη σύγκρουση μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ (επιδιώκοντας πιθανώς μια νέα «Συμφωνία του Αβραάμ), με πιθανό «έπαθλο» την αποστρατιωτικοποίηση της Χεζμπολάχ.

Οι πηγές της εφημερίδας ανέφεραν ότι οι Αμερικανοί επιδιώκουν να θέσουν ως προϋπόθεση να προηγηθεί μια συμφωνία ανάμεσα στον Λίβανο και στην κυβέρνηση των τζιχαντιστών του «Προέδρου» Αχμεντ Αλ Σαράα στη Συρία. Προωθούν δε έναν «άμεσο συριακό ρόλο στην εξασφάλιση της δέσμευσης του Λιβάνου ότι θα εφαρμόσει οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία», χωρίς να εξηγήσουν πώς ακριβώς αντιλαμβάνονται κάτι τέτοιο οι Αμερικανοί, και αν βεβαίως οι Λιβανέζοι είναι διατεθειμένοι να δεχτούν την επιβολή ενός τέτοιου ρόλου από τη Συρία.

Το ίδιο διάστημα, η λιβανέζικη εφημερίδα «An Nahar» αναφέρει πως οι ΗΠΑ μετέφεραν «επείγον μήνυμα» στον Λιβανέζο Πρόεδρο Ζοζέφ Αούν ζητώντας του να κινηθεί προς μια διαπραγμάτευση «με το Ισραήλ», μολονότι το τελευταίο χτες φάνηκε να απορρίπτει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, θεωρώντας ότι πλέον είναι «πολύ αργά». Στόχος είναι να συρθεί ο Λίβανος σε διαπραγμάτευση εν μέσω επιθέσεων, ώστε να υποχωρήσει μπροστά σε απαιτήσεις του Ισραήλ τις οποίες σήμερα απορρίπτει.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη εφημερίδα, το ίδιο μήνυμα έλαβε πριν λίγες μέρες και ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, κατά τις συναντήσεις του με Αμερικανούς και άλλους «Δυτικούς» αξιωματούχους. Σχετικά ενημερωμένος φέρεται να είναι και ο πρόεδρος της Βουλής του Λιβάνου, Ναμπίχ Μπέρι.

Χτες το βράδυ, πάντως, Ισραηλινός ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας μιλώντας στο «Ynet» εκτίμησε πως βρισκόμαστε «στις παραμονές μιας μοιραίας εκστρατείας στον Λίβανο, η οποία θα καθορίσει το μέλλον και των δύο χωρών». «Υπάρχει μια συζήτηση για την ασφάλεια αυτήν τη στιγμή», είπε, προσθέτοντας ότι «η εκστρατεία στον Λίβανο πρόκειται να επεκταθεί σημαντικά» και θα περιλαμβάνει την επιστράτευση περισσότερων εφέδρων.