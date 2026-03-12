Πέμπτη 12 Μάρτη 2026
Ο «Ριζοσπάστης» συνεχίζει τη δημοσίευση επιστολών νέων στρατευμένων που υπηρετούν τη θητεία τους σε διάφορες μονάδες σε όλη τη χώρα, με τις οποίες υψώνουν τη φωνή τους ενάντια στην εμπλοκή της χώρας και ιδιαίτερα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στο ιμπεριαλιστικό σφαγείο του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Συγκροτούμε επιτροπές φαντάρων», τονίζει ο Στρατιώτης (ΠΖ) Σαμαράς Γιώργος, ΔΑΝ Τήλου, και προσθέτει: «Με τις εξελίξεις να διαδέχονται η μία την άλλη, κανείς δεν μπορεί να μείνει αμέτοχος στα όσα γίνονται τις τελευταίες μέρες. Ως στρατευμένοι βλέπουμε την ελληνική κυβέρνηση να μας βάζει πιο βαθιά στα ιμπεριαλιστικά σχέδια, με μόνο στόχο να εξασφαλίσουν περισσότερα κέρδη για τους αστούς, και την ίδια στιγμή οι λαοί μπαίνουν στο στόχαστρο για άλλη μια φορά, πληρώνοντας το τίμημα της κερδοφορίας τους.

Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο! Οι φαντάροι φωνάζουν: Καμία συμμετοχή στο νέο ιμπεριαλιστικό χτύπημα των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν! Καμία δουλειά δεν έχουν οι Ελληνες στρατιωτικοί εκτός συνόρων. Να κλείσουν όλες οι βάσεις του θανάτου σε Ελλάδα και Κύπρο, που γίνονται στόχος αντιποίνων. Οι λαοί έχουν για όπλα τους την αλληλεγγύη, την οργάνωση και αναμέτρηση με την πολιτική του κέρδους, ενάντια στη σαπίλα του πολέμου και της εκμετάλλευσης. Ετσι και εμείς οι φαντάροι πρέπει να οργανωθούμε μέσα από τις επιτροπές μας, αυτή είναι η δύναμή μας για τα δίκαια αιτήματά μας».

Ο Στρατιώτης ΠΖ Παρασκευόπουλος Κυριάκος, 1ο Μ/Κ Τάγμα Πεζικού ΕΛΔΥΚ, γράφει: «Καταγγέλλω τη στάση της ελληνικής και της κυπριακής κυβέρνησης, που έχουν επιλέξει να συμμετέχουν στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ισραήλ, επιτρέποντας τα εδάφη των δύο χωρών να αξιοποιούνται για επιθέσεις σε άλλες χώρες. Αποτέλεσμα αυτών των σχεδιασμών είναι ο κυπριακός και ο ελληνικός λαός να γίνονται στόχος αντιποίνων, όπως φαίνεται και από τις τελευταίες εξελίξεις στην Κύπρο. Είναι απαράδεκτη η στάση των κυβερνήσεων των δύο χωρών, που καλλιεργούν τον εφησυχασμό στον ελληνικό και στον κυπριακό λαό, αλλά και στο στράτευμα, παρουσιάζοντας τα γεγονότα ως ασήμαντα, την ίδια στιγμή που το Ιράν απειλεί με αντίποινα τις χώρες που έχουν αμερικανικές βάσεις. Να κλείσουν άμεσα οι αμερικανικές και οι αγγλικές βάσεις σε Ελλάδα και Κύπρο».

Ο Στρατιώτης Θεράπον Νικολαΐδης, ΕΛΔΥΚ, γράφει: «Αυτοί δίνουν τα όπλα και εμείς τα κορμιά μας. Αυτοί περιμένουν τα κέρδη και οι λαοί τα συντρίμμια. Και σε αυτόν τον πόλεμο τι σκέφτηκε η δική μας κυβέρνηση; Οτι "ανοίγονται δουλειές". Μύρισαν κέρδη εκεί που μυρίζει ανθρώπινο κρέας, και τώρα διψάνε να πάρουν κι από κει μερτικό. Γι' αυτό στηρίζει αυτόν τον βρώμικο πόλεμο. Που με τη στάση της έχει επιτρέψει να αξιοποιείται το έδαφός μας για να μακελεύονται οι λαοί. Τελικά προωθούν ο ρόλος των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο να είναι η προστασία των βρετανικών βάσεων, δηλαδή των ΝΑΤΟικών βάσεων στο νησί. (...) Χτυπάει το καμπανάκι αυτήν τη στιγμή για όλους τους νέους που υπηρετούμε τη θητεία μας σε Ελλάδα και Κύπρο. Βρισκόμαστε στο μάτι του κυκλώνα, όσο κι αν θέλουν, μάταια, να μας καθησυχάσουν. Δεν θέλουμε να γίνουμε συνένοχοι στα δολοφονικά σχέδια τους! Οι νέοι στρατευμένοι, παιδιά του λαού, ορκιστήκαμε να προστατεύουμε τα σύνορα της πατρίδας μας».

    

