ΕΛΒΕΤΙΑ

Τουλάχιστον 6 νεκροί από φωτιά σε λεωφορείο

Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 3 τραυματίστηκαν το βράδυ της Τρίτης, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε λεωφορείο σε μικρή πόλη στη δυτική Ελβετία, με την αστυνομία να κάνει λόγο για σκόπιμη ενέργεια, εν μέσω αναφορών ότι ένας επιβάτης αυτοπυρπολήθηκε.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι το λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες στην Κέρτσερς, πόλη στο καντόνι Φριμπούρ, περίπου 20 χλμ. από την πρωτεύουσα Βέρνη.

«Σε αυτό το στάδιο υπάρχουν στοιχεία που υποδεικνύουν ότι επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια από ένα άτομο το οποίο επέβαινε στο λεωφορείο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Φριμπούρ.

Οι ερευνητές εξετάζουν αναφορές σύμφωνα με τις οποίες ένα άτομο έριξε πάνω του εύφλεκτη ουσία, δήλωσε η εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας, προσθέτοντας ότι δεν είναι ξεκάθαρο αν το περιστατικό συνδέεται με τρομοκρατία.