Καμία συμμετοχή στο έγκλημα των ιμπεριαλιστών

Καταδικάζω την εγκληματική επίθεση και τον εξελισσόμενο βρώμικο πόλεμο των μακελάρηδων των ΗΠΑ και του κράτους - δολοφόνου Ισραήλ ενάντια στο Ιράν, που έχει ανάψει φωτιά στη Μέση Ανατολή και απλώθηκε από την Ανατολική Μεσόγειο έως την Κασπία Θάλασσα. Καταδικάζω την ντροπιαστική για τον λαό μας βαθιά εμπλοκή της χώρας σε αυτόν. Είναι ηθική κατάπτωση η ελληνική κυβέρνηση να λαδώνει τα γρανάζια της πολεμικής μηχανής των ιμπεριαλιστών για να καίνε ανθρώπου αίμα, σε μια ανθρωποσφαγή με θύματα και εκατοντάδες παιδιά στο Ιράν και στον Λίβανο. Οταν η βάση της Σούδας γίνεται ορμητήριο για την Πολεμική Αεροπορία και το Ναυτικό της συμμορίας, και το αεροδρόμιο της Ρόδου χρησιμοποιείται για τις εξορμήσεις των φονιάδων των λαών, η ευθύνη βαραίνει και την Ελλάδα. Το ίδιο γίνεται με τις βρετανοΝΑΤΟικές βάσεις στο Ακρωτήρι και στη Δεκέλεια της Κύπρου, καθώς και τη βάση της Πάφου, που μοιράζονται ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ισραήλ.

Η κυβέρνηση, όπως και τα άλλα κόμματα - υπηρέτες του κεφαλαίου, δεν έδωσε μόνο «γην και ύδωρ» στη συμμορία των ΗΠΑ, που ξαναμοιράζει τον κόσμο με των λαών το αίμα. Προσέτρεξε πρόθυμη να εξασφαλίσει λεία, νέα πεδία κερδοφορίας για τις ύαινες του ελληνικού εφοπλιστικού και επιχειρηματικού κεφαλαίου στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Είναι γνωστό ποια συμφέροντα εξυπηρετεί η παρουσία της ελληνικής φρεγάτας στην Ερυθρά Θάλασσα και της πυροβολαρχίας «Patriot» στη Σαουδική Αραβία, δηλαδή στο θέατρο των επιχειρήσεων. Είναι πλέον πασίδηλο πως η αποστολή φρεγατών και μαχητικών F-16 στην Κύπρο στοχεύει στην προστασία των βρετανικών βάσεων του θανάτου και των άλλων ευρωατλαντικών υποδομών, καθώς και στην υποστήριξη των πολεμικών επιχειρήσεων του κράτους - δολοφόνου Ισραήλ. Οι κορόνες των πατριδοκάπηλων για την προστασία των Κυπρίων αδελφών σβήνουν κάτω από τον βόμβο των μαχητικών της Τουρκίας στην ημικατεχόμενη μεγαλόνησο και στο Αιγαίο. Εξάλλου, η κάλυψη με τις πυροβολαρχίες «Patriot» των αμερικανοΝΑΤΟικών βάσεων σε Σούδα και Αλεξανδρούπολη, και η ανάληψη της προστασίας και των «ξαδέλφων» της ΝΑΤΟικής Βουλγαρίας, αναιρούν κάθε επιχείρημα. Η χώρα μας με τη λυκοσυμμαχία του ΝΑΤΟ και τη συμφωνία της κυπριακής αστικής τάξης καθιστούν την Κύπρο ΝΑΤΟικό αεροπλανοφόρο και παγιώνουν τη διχοτόμησή της.

Πρόκειται για μια επικίνδυνη πολιτική, που για τα συμφέροντα των μονοπωλίων οξύνει τις αντιπαλότητες με τις αστικές τάξεις άλλων χώρων και μαζεύει στην περιοχή τα μαχητικά και τις φρεγάτες από όλα τα γεράκια του πολέμου. Αντιστρατεύεται τα πραγματικά συμφέροντα του λαού μας, όπως και του κυπριακού λαού, τους εμπλέκει σε περιπέτειες και διενέξεις και τους καθιστά στόχους αντιποίνων. Οι λαοί Ελλάδας και Κύπρου δεν έχουν να κερδίσουν τίποτε από τις επιδιώξεις των αστικών τάξεων για αναβάθμιση της γεωστρατηγικής θέσης και τους σχεδιασμούς των ενεργειακών κόμβων και των δικτύων μεταφορών, που καταλήγουν δρόμοι της φωτιάς και των πολέμων. Το αποδεικνύει αυτές τις μέρες περίτρανα η εγκατάλειψη των Ελλήνων ναυτεργατών, από την κυβέρνηση και τους εφοπλιστές, στον Περσικό Κόλπο που φλέγεται. Το αποδεικνύουν η επίθεση στη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου και η έλλειψη κάθε μέτρου για την προστασία του λαού. Η ευθύνη των κυβερνήσεων σε Ελλάδα και Κύπρο εξαντλείται στις οδηγίες για σακίδιο των 72 ωρών. Το αποδεικνύει η αδηφαγία του κεφαλαίου, που και σε συνθήκες πολέμου και σε συνθήκες ειρήνης ρουφά με την ακρίβεια το αίμα των λαών και στερεί τα δικαιώματά τους για την κερδοφορία της πολεμικής οικονομίας. Το αποδεικνύει η καλλιέργεια του εφησυχασμού αλλά και του φόβου, η ένταση της καταστολής, το αφήγημα της «εθνικής ομοψυχίας» για να μη σηκώσει κεφάλι ο λαός.

Μπροστά σε όλα αυτά, οι ένστολοι μαζί με τον λαό έχουμε καθήκον να σταθούμε απέναντι στη βαρβαρότητα του βρώμικου πολέμου των ιμπεριαλιστών και στην ανάλγητη στρατηγική της κυβέρνησης του κεφαλαίου. Να μη συμβιβαστούμε με τους δήθεν «εθνικούς στόχους» της αστικής τάξης. Να διεκδικήσουμε με το οργανωμένο λαϊκό κίνημα την ανατροπή. Να ζητήσουμε τον άμεσο επαναπατρισμό των ναυτεργατών και των άλλων εργαζομένων στις χώρες του Κόλπου. Να απεμπλακεί η χώρα μας από κάθε συμμετοχή και ανάμειξη στην ιμπεριαλιστική επίθεση. Οχι στις στρατηγικές σχέσεις, στις συμμαχίες, στη συγκρότηση στρατιωτικής μηχανής μαζί με τους Αμερικανούς μακελάρηδες και τους Ισραηλινούς δολοφόνους. Να κλείσουν όλες οι ΝΑΤΟικές και ξένες βάσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Κανένας στρατιωτικός και φαντάρος έξω από τα σύνορα της χώρας μας.

Γιώργος ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ

Υποστράτηγος ΣΑ ε.α.