ΚΥΠΡΟΣ

Πάτημα αναβάθμισης της τουρκικής κατοχής τα ΝΑΤΟικά σχέδια

Τη στρατιωτική της παρουσία στα Κατεχόμενα ενισχύει δραστικά και αμείωτα η Τουρκία, με «πράσινο φως» από τα ΝΑΤΟικά σχέδια στο νησί που τρέχουν με «σπασμένα φρένα».

Η τουρκική εφημερίδα «Σαμπάχ» σημείωνε ότι πλέον στο ψευδοκράτος υπάρχουν πάνω από 40.000 Τούρκοι στρατιώτες, αλλά και συστήματα όπως τα Akinci και Bayraktar, εκτός από τα F-16 και το αντιαεροπορικό σύστημα HISAR, τα οποία η Αγκυρα μάλιστα ερμηνεύει ως εφαρμογή της Συνθήκης Εγγυήσεων του 1960, με την οποία ιδρύθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία και ορίστηκαν οι τρεις «εγγυήτριες δυνάμεις» Τουρκία, Ελλάδα, Βρετανία, και με «τη διατήρηση της εύθραυστης ισορροπίας που επικρατεί στην Κύπρο εδώ και μισό αιώνα», όπως λένε την τουρκική κατοχή στο νησί.

Χτες, ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι «δεν είμαστε μια χώρα που παραμένει αδιάφορη για τις κρίσεις γύρω μας ή που γυρίζει την πλάτη της στους φίλους και τους αδελφούς της σε περιόδους κρίσης (...) Δεν είμαστε μια χώρα που δεν νοιάζεται. Αντίθετα, είμαστε ένα κράτος, μια κυβέρνηση που παίρνει ρίσκα, αναλαμβάνει την ευθύνη όταν χρειάζεται για την επίλυση κρίσεων», προσθέτοντας μεταξύ άλλων ότι «όσοι απλώσουν το χέρι τους στην Τουρκία θα καεί το χέρι τους. Οσοι απλώσουν τη γλώσσα τους στην Τουρκία θα καεί η γλώσσα τους».

Ενδεικτικές είναι και οι δηλώσεις του απόστρατου αντιναύαρχου, Τζιχάτ Γιαϊτζί, στην εφημερίδα «Τουρκίγε», όπου συνέδεσε τη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο με «ένα γεωπολιτικό και στρατιωτικό παιχνίδι με επίκεντρο την Κύπρο» και στόχο «μια Κύπρο χωρίς Τούρκους και μια Ανατολική Μεσόγειο χωρίς Τουρκία».

Στο μεταξύ, μιλώντας σε τοπικό τηλεοπτικό πρόγραμμα, ο «πρόεδρος» της «βουλής» του ψευδοκράτους Ζίγια Ουζτιουρκλέρ μίλησε για νέα φάση που ξεκίνησε στην Ανατολική Μεσόγειο με τον πόλεμο στο Ιράν και εξέφρασε ανησυχία για αντίποινα από τα οποία κινδυνεύει η Κύπρος λόγω των βρετανικών βάσεων και της συνεργασίας της με ΗΠΑ και Ισραήλ, προκειμένου συμπεράνει ότι υπάρχει ανάγκη για μια ισχυρότερη «Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου». Πρόσθεσε δε ότι «οι αυξανόμενες εντάσεις θα μπορούσαν να αλλάξουν θεμελιωδώς τις περιφερειακές ισορροπίες», επιμένοντας ότι «η σημασία των τουρκικών στρατευμάτων και του καθεστώτος εγγυητή της Τουρκίας έγινε για άλλη μια φορά σαφής», ότι «η πραγματικότητα των δύο κρατών στο νησί γίνεται όλο και πιο σαφής», αλλά και ότι έχει μεγάλη αξία να ληφθούν νέα μέτρα για να ενισχυθεί «η διεθνής νομιμότητα και προβολή της "Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου"» (ψευδοκράτος).

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο ηγέτης του ψευδοκράτους, Τουφάν Ερχιουρμάν, αναμόχλευσε το έργο για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου - Ελλάδας - Ισραήλ με αναφορά σε «πολλές μελέτες (που) έχουν δείξει ότι δεν είναι οικονομικά εφικτό» και τη «μεγάλη συζήτηση» που «υπάρχει σχετικά με το εάν θα υλοποιηθεί». Εκφράζοντας απορία επειδή «παρά ταύτα, η ΕΕ υποστηρίζει το έργο», θύμισε ότι εδώ και μια τριετία το ψευδοκράτος μεταφέρει διεθνώς το μήνυμα ότι η πιο συμφέρουσα επιλογή είναι η ενεργειακή διασύνδεση της περιοχής με την Ευρώπη να γίνει μέσω Κατεχόμενων και Τουρκίας. «Καθώς η ΕΕ συνεχίζει να λέει ότι θέλει μια λύση στην Κύπρο, πρέπει να αποφασίσει εάν θα υποστηρίξει ένα έργο που θα συμβάλει σε μια λύση μέσω αμοιβαίας αλληλεξάρτησης ή ένα που θα περιπλέξει περαιτέρω τα πράγματα», όπως ανέφερε.

Φτάνει και το «Ντε Γκωλ»

Ολα αυτά ενώ αργά χτες αναμενόταν στα ανοιχτά της Κύπρου και το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ», που μάλιστα τη Δευτέρα επισκέφτηκε εν πλω ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, μετά την Πάφο της δυτικής Κύπρου από όπου ανήγγειλε ουσιαστικά νέα αποστολή προς υπεράσπιση επιχειρηματικών (ναυτικών και άλλων) αποστολών που θα διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ.

Το «Ντε Γκωλ» συνοδεύει και η ιταλική φρεγάτα «Federico Martinengo» που - σύμφωνα με το ιταλικό υπουργείο Αμυνας - ταξιδεύει με πάνω από 160 ναύτες προσωπικό.

Από τη μεριά του, το κυπριακό υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε πως ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη απόκτηση και επιχειρησιακή χρήση υπηρεσιών ασφαλών δορυφορικών επικοινωνιών που παρέχονται μέσω του συνιστώμενου τμήματος GOVSATCOM του Διαστημικού Προγράμματος της ΕΕ, μιλώντας για «σημαντικό ορόσημο στην ευρωπαϊκή κυβερνητική δορυφορική συνδεσιμότητα». Το GOVSATCOM διαχειρίζεται η Κομισιόν και υλοποιεί ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα (EUSPA) που «επί του παρόντος παρέχει ασφαλείς κυβερνητικές δορυφορικές υπηρεσίες που συγκεντρώνονται από πέντε κράτη-μέλη - τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και την Ισπανία - και τις καθιστά διαθέσιμες σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ», όπως ανέφερε.

Στο μεταξύ, εκτενή δημοσιεύματα τουρκικών εφημερίδων (όπως της «Μιλιέτ») παρέθεταν ενημέρωση του εκπροσώπου των ΝΑΤΟικών Δυνάμεων για την Ευρώπη, συνταγματάρχη Μάρτιν Ο'Ντόνελ, για την «άμεση και οργανωμένη» αντίδραση της Συμμαχίας και τις δύο φορές που η Τουρκία έγινε στόχος.