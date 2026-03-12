ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ

Χτυπήθηκαν τρία πλοία στα Στενά του Ορμούζ, το ένα ελληνόκτητο!

Οι εφοπλιστές θησαυρίζουν ενώ η ζωή των ναυτεργατών παίζεται κορόνα - γράμματα | ΠΕΜΕΝ - «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»: «Κανένας ναυτεργάτης στις ζώνες του πολέμου!»

RIZOSPASTIS

Από τύχη δεν χάθηκαν χθες ζωές ναυτεργατών σε ένα ακόμα «μπάρκο του θανάτου» όπου στέλνουν οι εφοπλιστές τα πληρώματα, μέσα στη φωτιά του πολέμου στον Περσικό Κόλπο.

Συγκεκριμένα, ελληνόκτητο πλοίο χτυπήθηκε στα Στενά του Ορμούζ ανάμεσα σε συνολικά 3 πλοία τα οποία έγιναν στόχος επίθεσης. Πρόκειται για το «Star Gwyneth», που έχει σημαία Νησιών Μάρσαλ και ανήκει στη ναυτιλιακή εταιρεία «Star Bulk», του εφοπλιστή Πέτρου Παππά. Σύμφωνα με αναφορές, το πλοίο χτυπήθηκε από βλήμα 50 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Ντουμπάι, στις 2.05 τοπική ώρα. Το πλήρωμα απομακρύνθηκε σώο, ενώ το πλοίο παρουσίαζε κλίση.

Στο μεταξύ, αγνοούμενοι ήταν χθες 3 ναυτεργάτες του άλλου πλοίου που χτυπήθηκε, του ταϊλανδέζικου «Mayuree Naree».

Σύμφωνα με το IRNA, οι «Φρουροί της Επανάστασης» μίλησαν για χτύπημα σε 2 πλοία. «Το "Express Room", ιδιοκτησίας Ισραήλ, που φέρει λιβεριανή σημαία, καθώς και το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων "Mayuree Naree", δέχτηκαν πυρά και ακινητοποιήθηκαν από ιρανικά μαχητικά, αφού αγνόησαν τις προειδοποιήσεις και τις ειδοποιήσεις του Ναυτικού του IRGC και επέμειναν παράνομα να περάσουν από το Στενό του Ορμούζ», έγραψαν. Ρεπορτάζ έλεγαν επίσης ότι χτυπήθηκε και ένα ακόμα πλοίο, με σημαία Ιαπωνίας.

«Επιβεβαιώνουμε ότι το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα τις πρώτες πρωινές ώρες και έκτοτε έχει μετακινηθεί σε διαφορετική θέση αγκυροβολίας. Ολα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν έχουν υπάρξει περιβαλλοντικές επιπτώσεις», ανέφερε ηΟπως φαίνεται, το συγκεκριμένο ήτανμε τον ιδιοκτήτη του να παίρνει τη σκυτάλη από τους άλλους «κουρσάρους» που διαφημίζονται προκλητικά από τα αστικά ΜΜΕ την ίδια στιγμή που από τα σαλόνια τους στέλνουν τα πληρώματα στον θάνατο.

Υπενθυμίζεται άλλωστε ότι μόλις προχθές ο μακελάρης Τραμπ καλούσε τους εφοπλιστές να δείξουν ...κότσια και να βάλουν τα πλοία τους να περάσουν τα Στενά, αφού ισχυριζόταν ότι το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό εγγυάται την ασφαλή τους διέλευση, έχοντας δήθεν ξεπαστρέψει τα ιρανικά πολεμικά πλοία. Τελικά αποδείχθηκε το ακριβώς αντίθετο.

ΠΕΜΕΝ - «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»: Είναι δολοφόνοι! Στέλνουν τα πλοία στα σφαγεία ενώ γνωρίζουν ότι είναι στόχοι

Την εγκληματική στάση των εφοπλιστών, που συνεχίζεται απρόσκοπτα, καταγγέλλουν τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», μετά το χτύπημα στο ελληνόκτητο βαπόρι. «Στέλνουν τα καράβια τους μέσα στη φωτιά του πολέμου, αδιαφορώντας για τις ζωές των ναυτεργατών. Οι ίδιοι παρουσιάζονται από τα Μέσα Ενημέρωσης ως "ατρόμητοι" που ελίσσονται ανάμεσα σε πυραύλους, νάρκες και drones», αναφέρουν, και προσθέτουν:

«Την ώρα που οι εφοπλιστές παρακολουθούν από τις πολυτελείς βίλες τους να πλημμυρίζουν από ματωμένα πετροδόλαρα τα θησαυροφυλάκιά τους, οι ναυτεργάτες καθημερινά παίζουν τη ζωή τους κορόνα - γράμματα. Καλούνται μάλιστα να υπογράψουν - με το πιστόλι της "black list" στον κρόταφο - τα λεγόμενα "θανατόχαρτα" της δήθεν "οικειοθελούς" διέλευσης και παραμονής μέσα σε εμπόλεμες ζώνες.

Είναι δολοφόνοι!

Για άλλη μια φορά μπροστά στα κέρδη τους δεν υπολογίζουν τις ανθρώπινες ζωές. Στέλνουν τα πληρώματα στα σφαγεία του πολέμου ενώ γνωρίζουν πολύ καλά - όπως όλος ο πλανήτης που παρακολουθεί συγκλονισμένος τις εξελίξεις - ότι τα πλοία τους είναι άμεσοι στόχοι αντιποίνων και από τις δύο πλευρές».

ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» καταγγέλλουν επίσης την εγκληματική στάση της κυβέρνησης και του υπουργείου Ναυτιλίας, «που κάνουν πλάτες στους εφοπλιστές, διασφαλίζοντας τις προϋποθέσεις για το μέγιστο κέρδος τους. Αρνούμενοι να χαρακτηρίσουν ως εμπόλεμες ζώνες όλες τις περιοχές όπου μαίνονται πολεμικές συγκρούσεις, αφήνοντας τους ναυτεργάτες απροστάτευτους».

«Αυτές τις ώρες κανένας μόνος του!», είναι το μήνυμα των σωματείων, τα οποία στέκονται στο πλευρό των ναυτεργατών που βρίσκονται σε εμπόλεμες ζώνες και των οικογενειών τους, καλώντας τους να έρθουν άμεσα σε επικοινωνία μαζί τους.

«Δεν θα επιτρέψουμε η ζωή και η ασφάλεια του ναυτεργάτη να γίνουν "παράπλευρη απώλεια" σε περίοδο πολέμου για τα κέρδη των ναυτιλιακών ομίλων. Οι ναυτεργάτες δεν είναι αναλώσιμοι! Συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε τον αγώνα για την προστασία της ζωής και των δικαιωμάτων των ναυτεργατών. Δυναμώνουμε τον αγώνα και τον συντονισμό με όλους τους φορείς για την προστασία της ζωής και των δικαιωμάτων των ναυτεργατών. Κανένας ναυτεργάτης σε περιοχές πολεμικών συγκρούσεων! Δεν δουλεύουμε για τον πόλεμό τους!», καταλήγουν τα σωματεία.

Ναυτεργάτες πετάνε στα μούτρα των εφοπλιστών το αντίτιμο θανάτου

Στο μεταξύ, σε μια σειρά πλοία οι ναυτεργάτες πετάνε στα μούτρα των εφοπλιστών - εργοδοτών τα ματωμένα δολάρια που τους τάζουν ως αντίτιμο για να μπουν στη φωτιά του πολέμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εφοπλιστές καλούν τα πληρώματα να παίξουν τη ζωή τους στα ζάρια δίνοντας κάμποσους μισθούς σαν «μπόνους», μπας και τους πείσουν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ.

Οι περήφανοι ναυτεργάτες, όμως, με παλικαρίσια στάση απορρίπτουν αυτήν τη χυδαιότητα, ενώ τα σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» στέκονται στο πλευρό τους, κόντρα στις πιέσεις των εφοπλιστών.

ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» καταγγέλλουν τη στάση τόσο των εφοπλιστών, που «συνεχίζουν το παζάρι με τις ζωές των ναυτεργατών για να πιάσουν "το καλό το ναύλο" και ζητούν από τα πληρώματα να περάσουν "με τη θέλησή τους" μέσα από εμπόλεμες περιοχές», όσο και της κυβέρνησης, που «συνεχίζει να τους κάνει πλάτες, αδιαφορώντας για το αίτημα των σωματείων μας να πάρει μέτρα ώστε να απαγορευτεί η προσέγγιση σε αυτές τις περιοχές».

«Είμαστε μαζί τους! Πιέζουμε από την πλευρά μας με όλες μας τις δυνάμεις προς πάσα κατεύθυνση. Καλούμε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να πάρουν άμεσα θέση!», διατρανώνουν ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ».

Υπενθυμίζεται άλλωστε ότι την ίδια στιγμή οι εφοπλιστές καλούν τους ναυτεργάτες να υπογράψουν «υπεύθυνες δηλώσεις» ότι με δική τους θέληση περνάνε μέσα από τις βόμβες που πέφτουν στα κεφάλια τους!

«Οι άθλιες μέθοδοι των εφοπλιστών, που γυρεύουν υπογραφή σε "θανατόχαρτα" από συναδέλφους μας, μετά τις καταγγελίες μας έχουν κάνει τον γύρο του κόσμου», απαντούν ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ». Και προσθέτουν:

«Δεν θα ανεχτούμε να δούμε εικόνες συναδέλφων μας να βουτάνε στο νερό γιατί έχει χτυπηθεί το καράβι τους, ενώ έχουν μπαρκάρει για να φέρουν ψωμί στο σπίτι τους. Πρέπει να γυρίσουν σώοι και αβλαβείς στους δικούς τους.

Η κυβέρνηση και οι εφοπλιστές έχουν ακέραιη την ευθύνη για ό,τι γίνει!

Κυνικά βγαίνουν και διατυμπανίζουν ότι "η ναυτιλία πάει μαζί με το ρίσκο και το ρίσκο φέρνει τα κέρδη". Μόνο που το ρίσκο και τα κέρδη τους κοστίζουν τη ζωή των ναυτεργατών.

Κυνικά ανεβάζουν το κασέ του θανάτου. Επανέρχονται με ανεβασμένες προσφορές σε ναυτεργάτες που αρνούνται να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ, με αντάλλαγμα την ίδια τους τη ζωή. Αυτοί είναι οι "αυτοδημιούργητοι", "πολυμήχανοι", "τολμηροί" εφοπλιστές. Αδίστακτοι! Δεν διστάζουν πουθενά μπροστά στο κέρδος τους. Βάζουν τιμή στην ανθρώπινη ζωή.

Τα Σωματεία μας παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, είναι ήδη σε επαφή με ναυτεργάτες που βρίσκονται στην περιοχή.

Κανένας ναυτεργάτης μόνος του!».