Πέμπτη 12 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 6
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Οχι στο αιματοκύλισμα της Γης για χάρη του κεφαλαίου!

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι, για μια ακόμα φορά γινόμαστε στο ίδιο έργο θεατές! Κύπρος, Γιουγκοσλαβία, Ιράκ, Συρία, Λίβανος, Ουκρανία, Παλαιστίνη, Ιράν και πάει λέγοντας...

Οι πόλεμοι αυτοί γίνονται για να συσσωρεύσουν πλούτο οι μεγαλοεπιχειρηματίες, οι εφοπλιστές και όλοι οι κηφήνες του κεφαλαίου μέσω της πολεμικής βιομηχανίας! Και ο λογαριασμός στον λαό: Χιλιάδες νεκροί, φτώχεια, προσφυγιά. Ολα τα κόμματα στο ελληνικό κοινοβούλιο - ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΚΚΕ - με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο υπερασπίζονται την πολεμική γραμμή.

Εμείς οι απόστρατοι, μαζί με τον λαό, θα υπερασπιστούμε την ηθική και έντιμη γραμμή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας: Εξω απ' τον πόλεμο, έξω απ' το ΝΑΤΟ, έξω απ' την ΕΕ, καμία συνεργασία με τις ΗΠΑ, καμία συνεργασία με το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ, να φύγουν όλες οι στρατιωτικές- ΝΑΤΟικές βάσεις, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Σούδα, να γυρίσουν τώρα όλες οι φρεγάτες και τα F-16 από την Κύπρο, η πυροβολαρχία «Patriot» από τη Σαουδική Αραβία και όλοι οι στρατιωτικοί στην Ελλάδα!


Αλέκος ΚΟΡΩΝΑΚΟΣ
Υποπλοίαρχος (ΕΑ) ΠΝ

    

ΚΟΣΜΟΣ
