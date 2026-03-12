Ιδιο το αφήγημα για τη συμμετοχή στους πολέμους, ίδια και τα τραγικά της αποτελέσματα

Ανασύροντας στη μνήμη μας μόνο την Ιστορία των τελευταίων 100 χρόνων θα βρούμε αρκετά αλλά παρόμοια αφηγήματα με τα οποία προσπάθησαν οι εκάστοτε κυβερνήσεις να δικαιολογήσουν τη συμμετοχή - εμπλοκή των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας μας σε διάφορους πολέμους, μακριά από τα σύνορά μας. Το βασικό όλων αυτών των αφηγημάτων ήταν το ίδιο με αυτό που επικαλείται και η σημερινή κυβέρνηση και μας έχει εμπλέξει σε 5 πολεμικές επιχειρήσεις, όπως περήφανα διακηρύσσει.

Σε έναν κόσμο που κυριολεκτικά φλέγεται, από την Ανατολική Ευρώπη έως τον Ινδικό Ωκεανό, με πρωταγωνιστές τους διαχρονικούς μακελάρηδες, τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και τους ΝΑΤΟικούς συμπαραστάτες τους, η παρούσα κυβέρνηση με την αγαστή υποστήριξη όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων της κατ' ουσίαν συμπολίτευσης, πλην ΚΚΕ, αξιοποιεί συνολικά τον πόλεμο ως ευκαιρία για να επεκτείνει η αστική τάξη την οποία εκπροσωπεί τον γεωστρατηγικό - ζωτικό της χώρο, και ταυτόχρονα να διεκδικήσει το μερτικό της στη μοιρασιά από τη λεία των πολέμων αυτών.

Το αφήγημα όμως που επικαλούνται τόσο η σημερινή κυβέρνηση όσο και οι προγενέστερες είναι ότι τα παιδιά του ελληνικού λαού πάνε να πολεμήσουν όπου Γης για την υποστήριξη των ομοεθνών μας και των ζωτικών συμφερόντων της χώρας μας!

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα όλων των πολεμικών συμμετοχών μας, όμως, ήταν ο ξεριζωμός, η προσφυγιά, η πείνα, η φτώχεια και ο θάνατος τόσο για τον λαό μας όσο και για τους λαούς που ενάντιά τους πολεμήσαμε.

Δεν χρειάζεται να ξαναζήσουν τα παιδιά μας την Ιστορία στη χειρότερή της εκδοχή, επειδή οι γονείς τους δεν διδάχτηκαν από τα παθήματα των γονιών τους.

Ο δρόμος της σωτηρίας των συμφερόντων του λαού μας δεν είναι ο δρόμος της υποταγής και της προστασίας από «προστάτες», το ξέρουμε και το πληρώσαμε ακριβά, διαχρονικά.

Ενας δρόμος υπάρχει για τη σωτηρία μας από τους πολέμους, αυτός της απεμπλοκής από τους προστάτες και τα προτάγματά τους, δηλαδή της απεμπλοκής μας από το ΝΑΤΟ, την ΕΕ και τις δήθεν αμυντικές συμφωνίες, ιδιαίτερα με τις ΗΠΑ για τις βάσεις.

Γρηγόρης ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ

Αντισμήναρχος Ιπτάμενος ε.α.