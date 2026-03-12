ΜΕΤΡΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΛΑΦΟΝ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΑ

Εγγυημένα κέρδη στους ομίλους, εγγυημένη φτώχεια στα λαϊκά νοικοκυριά

Eurokinissi

Μέτρα που κυριολεκτικά προσβάλλουν τη νοημοσύνη του λαού και βέβαια υπόσχονται εγγυημένα κέρδη στους ομίλους των σούπερ μάρκετ και της Ενέργειας, μπροστά στην εκρηκτική κατάσταση που δημιουργεί η εγκληματική επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν στην οποία συμμετέχουν με τα μπούνια, ανακοίνωσε χτες η κυβέρνηση.

Οσα ανακοίνωσαν περί της επιβολής «πλαφόν» στα κέρδη - ακούγεται σαν κακόγουστο ανέκδοτο στο πλαίσιο της καπιταλιστικής αγοράς - στα τρόφιμα και στα καύσιμα, όχι μόνο δεν ανακουφίζουν τα λαϊκά νοικοκυριά, αλλά αντίθετα, αποτελούν «σήμα» για τη συνέχιση της επίθεσης σε βάρος τους, με τη συμφωνία μάλιστα και ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

Επιπλέον, δεν πειράζουν ούτε τρίχα από τους άδικους έμμεσους φόρους σε τρόφιμα και καύσιμα που θερίζουν τα νοικοκυριά, την ώρα που περίπου το 1/4 της τιμής των προϊόντων στο σούπερ μάρκετ και πάνω από το 60% της τιμής της βενζίνης είναι οι άδικοι έμμεσοι φόροι που πληρώνουν οι καταναλωτές στο κράτος, φόρους που εκτόξευσε ο ΣΥΡΙΖΑ και διατηρεί η ΝΔ για να διασφαλίζει τα ματωμένα πλεονάσματα. Χαρακτηριστικό ακόμα της κυβερνητικής κοροϊδίας είναι ότι τα όποια πρόστιμα μοστράρει ότι θα επιβληθούν για αισχροκέρδεια, είναι το 0,1% του ετήσιου τζίρου τους, όπως έχει δείξει η πρόσφατη ιστορία, μια «παρωνυχίδα» δηλαδή των όσων έχουν κερδίσει γδέρνοντας τον λαό.

Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι το «πλαφόν» στην αγορά των τροφίμων και των καυσίμων ίσχυε από το 2020 μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2025, ως ένα μέτρο που δήθεν θα ανακούφιζε τα νοικοκυριά την περίοδο της πανδημίας και στη συνέχεια με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία το 2022.

Μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια, τα λαϊκά νοικοκυριά έφτασαν στο σημείο να τους τελειώνει ο μισθός στις 20 του μήνα, η ακρίβεια στα τρόφιμα να έχει εκτοξευθεί και βέβαια τα κέρδη των ομίλων στους κλάδους των τροφίμων και της Ενέργειας να σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Γεγονός που δείχνει ότι το όποιο πλαφόν στο πλαίσιο της καπιταλιστικής αγοράς πέρα από το ότι είναι κυριολεκτικά μια κοροϊδία, λειτουργεί σαν ένας μοχλός ρύθμισης για το από πού θα πάρουν τα υπέρογκα κέρδη τους οι όμιλοι.

Τα πολυαναμενόμενα μέτρα λοιπόν ήταν μία ακόμα παρτίδα μέτρων - καπαμά και είναι χαρακτηριστικό ότι όπως ανακοίνωσαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκης και οι υπουργοί Ανάπτυξης Τ. Θεοδωρικάκος και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Στ. Παπασταύρου, «δεν μας πειράζει το κέρδος αλλά η αισχροκέρδεια»... Μόνο που για τον λαό όλα τα κέρδη του κεφαλαίου είναι αισχρά και αποτελούν την αιτία για την άγρια εκμετάλλευση των εργαζομένων.

Συγκεκριμένα, τα μέτρα που θα έχουν ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου είναι τα εξής:

- Στα καύσιμα, το περιθώριο κέρδους δεν μπορεί να είναι πάνω από 5 λεπτά ανά λίτρο στο χονδρεμπόριο ενώ τα πρατήρια απαγορεύεται πάνω από 12 λεπτά. Ειδικά μέτρα θα υπάρξουν για τα νησιά. Αυτά κι ενώ τα κέρδη των ελληνικών διυλιστηρίων (Motor Oil, HELLENiQ ENERGY κ.λπ.) βρίσκονται ήδη σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

- Στα τρόφιμα το μεικτό περιθώριο κέρδους ανά κωδικό δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τον μέσο όρο του 2025.

Είναι τέτοιο το μέγεθος της κοροϊδίας που αρκεί να αναφέρουμε ότι: Το 2025 ο συνολικός τζίρος των σούπερ μάρκετ έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ ύψους 16,2 δισ. ευρώ από 13 δισ. το 2024, με τα μεικτά κέρδη να εκτοξεύονται επίσης. Κι όλα αυτά σε συνθήκες επιβολής πλαφόν μέχρι τα μέσα του 2025, μιας και τα λαϊκά νοικοκυριά στρέφονταν στα προϊόντα ετικέτας επειδή ήταν πιο φτηνά.

Μία ακόμα αθλιότητα είναι ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Χατζηδάκης ομολόγησε πως τα μέτρα - χορηγία στους ομίλους δίνονται από την αφαίμαξη του λαού. «Αν είχαμε, είπε, την οικονομία του 2019 δεν θα υπήρχαν τα αντίστοιχα δημοσιονομικά περιθώρια. Σήμερα, όποια περιθώρια υπάρχουν, αυτό οφείλεται χάρη στην πολιτική της δημοσιονομικής σοβαρότητας και της νοικοκυροσύνης της κυβέρνησης». Ουσιαστικά, παραδέχεται πως τα έσοδα από τη βαριά φορολογία του λαού, που φτιάχνουν τα ματωμένα πλεονάσματα, «αναδιανέμονται» στο μεγάλο κεφάλαιο και με τη μορφή ενίσχυσης σε κρίσιμες συνθήκες.