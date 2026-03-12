Πέμπτη 12 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 5
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μέτρα που στηρίζουν τα δισεκατομμύρια των κερδών των ομίλων

Σε σχόλιό του για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με την ακρίβεια, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρει:

«Η κυβέρνηση, κρυβόμενη για πολλοστή φορά πίσω από τα περί "παγκόσμιου πληθωρισμού" και ότι "δεν μπορεί να ελέγξει τις διεθνείς εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους" τη στιγμή που συμμετέχει στην επέμβαση των ΗΠΑ - Ισραήλ, ανακοίνωσε μέτρα που όχι μόνο δεν ανακουφίζουν τα λαϊκά νοικοκυριά, αλλά στηρίζουν τα δισεκατομμύρια των κερδών των ομίλων. Αυτά άλλωστε τα χαρακτήρισε "θεμιτά" και επανέλαβε τις γνωστές διαβεβαιώσεις της για "αποφασιστική αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας" και εντατικοποίηση των ελέγχων, που δεν έχουν καμία αξία.

Στην ουσία έδωσε "πράσινο φως" για το ράλι ακρίβειας στα καύσιμα, διατηρώντας την υπέρογκη και άδικη φορολογία σε αυτά, με την τιμή τους να ανεβαίνει διεθνώς, και νομιμοποίησε την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ και σε άλλους κλάδους στο ύψος της θηριώδους κερδοφορίας τους για το 2025.

Αυτό που απαιτείται τώρα είναι η κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και του ΕΦΚ στην Ενέργεια, να μπει πλαφόν στις τιμές και όχι στα "περιθώρια κέρδους". Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς με πλήρη και πραγματική επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Μέτρα που μπορούν και πρέπει να επιβάλουν οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα με τον μαζικό και αποφασιστικό αγώνα τους, απαιτώντας την έξοδο της Ελλάδας από τον πόλεμο και να μην πληρώσουν τις συνέπειες της πολεμικής εμπλοκής».

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Χτυπήθηκαν τρία πλοία στα Στενά του Ορμούζ, το ένα ελληνόκτητο!
Σε «δίνη εκτεταμένου πολέμου» ο λαός και η χώρα, για τα κέρδη μιας χούφτας ομίλων
Εγγυημένα κέρδη στους ομίλους, εγγυημένη φτώχεια στα λαϊκά νοικοκυριά
Υψώνουν τη φωνή τους ενάντια στην εμπλοκή
Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο! Να φύγουν οι βάσεις του θανάτου
Εντείνονται οι αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις ...αλλά και τα «ζόρια» τους
Μέτρα - ασπιρίνες για τις συνέπειες του πολέμου στις διεθνείς ροές και τιμές του πετρελαίου
Ανάπτυξη αεροσκαφών και εξοπλισμού των ΗΠΑ σε ρουμανική βάση στη Μαύρη Θάλασσα
Πάτημα αναβάθμισης της τουρκικής κατοχής τα ΝΑΤΟικά σχέδια
Ουκρανοί εκπαιδευτές στις γερμανικές Ενοπλες Δυνάμεις
 Απαράδεκτες απειλές και εκβιασμοί από τους εφοπλιστές
«Το Ιράν μπορεί να εκτοξεύει πυραύλους στην αμερικανική ναυτική βάση στη Σούδα»!
 Καμία θυσία για τους πολέμους των ιμπεριαλιστών
 Εν μέσω εκατοντάδων νεκρών οι ΗΠΑ στήνουν παζάρι με το πιστόλι στον κρόταφο
 Οι διακινητές των ευρωατλαντικών ψεμάτων συστηματοποιούν τη λογοκρισία
 Την Κυριακή ο α' γύρος των τοπικών εκλογών
 Καμία συμμετοχή στο έγκλημα των ιμπεριαλιστών
 Ιδιο το αφήγημα για τη συμμετοχή στους πολέμους, ίδια και τα τραγικά της αποτελέσματα
 Οχι στο αιματοκύλισμα της Γης για χάρη του κεφαλαίου!
 Συγκεντρώσεις ΚΟ του ΚΚΕ
 Παρουσίαση του έργου «Ο Μπαμπάς ο Πόλεμος»
 Συλλαλητήρια ενάντια στην εμπλοκή
Εκδήλωση σήμερα στο Πάντειο
 Ζητά «ταχεία αποκλιμάκωση» στη Μέση Ανατολή
 Αγωνιστικό κάλεσμα στα Κινήματα Ειρήνης ενάντια στο ιμπεριαλιστικό έγκλημα κατά του Ιράν
 Τουλάχιστον 6 νεκροί από φωτιά σε λεωφορείο
 Προωθεί νόμο για την ενίσχυση της «εθνικής ενότητας»
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ