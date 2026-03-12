ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μέτρα που στηρίζουν τα δισεκατομμύρια των κερδών των ομίλων

Σε σχόλιό του για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με την ακρίβεια, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρει:

«Η κυβέρνηση, κρυβόμενη για πολλοστή φορά πίσω από τα περί "παγκόσμιου πληθωρισμού" και ότι "δεν μπορεί να ελέγξει τις διεθνείς εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους" τη στιγμή που συμμετέχει στην επέμβαση των ΗΠΑ - Ισραήλ, ανακοίνωσε μέτρα που όχι μόνο δεν ανακουφίζουν τα λαϊκά νοικοκυριά, αλλά στηρίζουν τα δισεκατομμύρια των κερδών των ομίλων. Αυτά άλλωστε τα χαρακτήρισε "θεμιτά" και επανέλαβε τις γνωστές διαβεβαιώσεις της για "αποφασιστική αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας" και εντατικοποίηση των ελέγχων, που δεν έχουν καμία αξία.

Στην ουσία έδωσε "πράσινο φως" για το ράλι ακρίβειας στα καύσιμα, διατηρώντας την υπέρογκη και άδικη φορολογία σε αυτά, με την τιμή τους να ανεβαίνει διεθνώς, και νομιμοποίησε την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ και σε άλλους κλάδους στο ύψος της θηριώδους κερδοφορίας τους για το 2025.

Αυτό που απαιτείται τώρα είναι η κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και του ΕΦΚ στην Ενέργεια, να μπει πλαφόν στις τιμές και όχι στα "περιθώρια κέρδους". Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς με πλήρη και πραγματική επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Μέτρα που μπορούν και πρέπει να επιβάλουν οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα με τον μαζικό και αποφασιστικό αγώνα τους, απαιτώντας την έξοδο της Ελλάδας από τον πόλεμο και να μην πληρώσουν τις συνέπειες της πολεμικής εμπλοκής».