Απαράδεκτες απειλές και εκβιασμοί από τους εφοπλιστές

«Δεν καταλαβαίνουμε από απειλές και εκβιασμούς! Δεν κάνουμε βήμα πίσω από την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ναυτεργατών», τονίζουν τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ - «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» για την ευθεία απειλή εναντίον των δύο ταξικών ναυτεργατικών σωματείων, επειδή αποκάλυψαν δημόσια ότι ετοιμάζονταν να υλοποιηθούν δρομολόγια πλοίων σε εμπόλεμη περιοχή με τις ευλογίες της κυβέρνησης.

Αναλυτικά αναφέρουν:

«Στις 5/3 καταγγείλαμε τις προσπάθειες ακτοπλοϊκών ναυτιλιακών εταιρειών για επικίνδυνες ναυλώσεις επιβατηγών πλοίων από την Κύπρο προς το Ισραήλ. Μετά τη δημοσιοποίηση της ομόφωνης απόρριψης οποιουδήποτε τέτοιου σχεδιασμού από την Εκτελεστική της ΠΝΟ, υπήρξαν δημόσιες τοποθετήσεις της υπουργού Μεταφορών του Ισραήλ και άλλων δημόσιων παραγόντων της ισραηλινής κυβέρνησης και ναυτιλιακών πρακτόρων, που επιχείρησαν να συκοφαντήσουν και να στοχοποιήσουν τη στάση των ναυτεργατικών σωματείων που υπερασπίζονται τη ζωή των ναυτεργατών.

Δόθηκε έτσι η σκυτάλη στους εμπλεκόμενους εφοπλιστές, σε αυτά τα επικίνδυνα δρομολόγια, που έφτασε στο σημείο ευθείας απειλής εναντίον των σωματείων μας ΠΕΜΕΝ και "ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ", επειδή αποκαλύψαμε δημόσια ότι ετοιμάζονταν να υλοποιηθούν δρομολόγια πλοίων σε εμπόλεμη περιοχή με τις ευλογίες της κυβέρνησης.

Προειδοποιήσαμε ξεκάθαρα ότι τα σωματεία μας θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε κανένας ναυτεργάτης να μη βρεθεί μέσα σε εμπόλεμες περιοχές. Αυτά τα σχέδια των εφοπλιστών το μόνο που διασφαλίζουν είναι τα αυξημένα ναύλα και τα κέρδη τους, ενώ για τους ναυτεργάτες το τίμημα είναι να διακινδυνεύουν τη ζωή τους.

Αν πραγματικά τους απασχολεί η εικόνα της εταιρείας τους, το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να σταματήσουν να στέλνουν ναυτεργάτες μέσα στο στόμα του λύκου.

Τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία έχουμε δώσει δείγματα γραφής ότι δεν καταλαβαίνουμε από απειλές και εκβιασμούς και δεν κάνουμε βήμα πίσω από την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ναυτεργατών.

Προειδοποιούμε προς πάσα κατεύθυνση να μην τολμήσουν να απειλήσουν κανέναν ναυτεργάτη ή εκπρόσωπό τους».