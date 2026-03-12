ΜΕΤΩΠΟ ΑΓΩΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο! Να φύγουν οι βάσεις του θανάτου

Κάλεσμα σε μέρα πανελλαδικής αντιπολεμικής δράσης την ερχόμενη Τρίτη και σε φοιτητικό συλλαλητήριο στις 19 Μάρτη | Σε δράσεις στα σχολεία στις 17 Μάρτη καλεί η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας

τονίζει η Εκτελεστική Γραμματεία τουκαλώντας σε διοργάνωση μέρας πανελλαδικής αντιπολεμικής δράσης και σε φοιτητικό συλλαλητήριο την ερχόμενη βδομάδα.

Ειδικότερα, την Τρίτη 17 Μάρτη η Εκτελεστική Γραμματεία του ΜΑΣ καλεί κάθε Φοιτητικό Σύλλογο, κάθε εκλεγμένο σε Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε φοιτητή και φοιτήτρια να οργανώσουν πολύμορφη δραστηριότητα παντού! «Να σημάνει ξεσηκωμός σε όλες τις σχολές της χώρας με συγκεντρώσεις στα Ιδρύματα, συνελεύσεις ετών και Συλλόγων, αποχές από τα μαθήματα, κινητοποιήσεις στις διοικήσεις ενάντια σε προγράμματα πολεμικής έρευνας, μοτοπορείες, μικροφωνικές, πανό, συνθήματα και με κάθε τρόπο!».

Την Πέμπτη 19 Μάρτη στις 12 το μεσημέρι καλεί σε φοιτητικό συλλαλητήριο στην Αθήνα.

Οπως σημειώνεται στο κάλεσμα:

«Χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες σε όλη την Ελλάδα παρακολουθούμε με κομμένη την ανάσα τις εικόνες φρίκης από το μακελειό που εξελίσσεται μετά την ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν. Η Μέση Ανατολή φλέγεται. 170 δολοφονημένες μαθήτριες μέσα στο σχολείο τους από τις πρώτες μέρες και ήδη τα θύματα μετριούνται σε χιλιάδες. Κατεστραμμένα κτίρια, ερημωμένες γειτονιές, καμένα σχολεία. Αρνούμαστε να συνηθίσουμε στη φρίκη, να γίνουμε "συνένοχοι στον φόνο"!

Η φωτιά αυτή έχει φτάσει στη γειτονιά μας. Κάθε στρατιωτική βάση των ιμπεριαλιστών στην περιοχή είναι στόχος αντιποίνων, όπως άλλωστε έχει επίσημα ανακηρυχθεί από το Ιράν και αποδειχθεί με την επίθεση στη βρετανική βάση στην Κύπρο.

Η κυβέρνηση της ΝΔ βαθαίνει την εμπλοκή της χώρας στους πολεμικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ με την ουσιαστική συμφωνία των κομμάτων που "υποκλίνονται" στην πολιτική του κέρδους, όπως το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ κ.ά.





Οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν μεταξύ τους. Μόνοι κερδισμένοι βγαίνουν οι εφοπλιστές, οι βιομηχανίες όπλων που κάνουν "χρυσές δουλειές", οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι στη χώρα μας που θέλουν να πάρουν μερίδιο από τη "λεία" του πολέμου. Για τα κέρδη τους κινδυνεύει η ζωή του λαού, η ζωή χιλιάδων συναδέλφων μας φαντάρων σε Κύπρο και Ελλάδα, χιλιάδων ναυτεργατών που βρίσκονται αυτήν τη στιγμή στην εμπόλεμη ζώνη».

«Τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσουμε εμείς!»

«Καμία εμπιστοσύνη δεν μπορεί να υπάρξει στην κυβέρνηση του πολέμου και στα κόμματα που στηρίζουν την εμπλοκή, τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ. Δεν θα περιμένουμε πότε θα έρθει η σειρά μας, ούτε θα γίνουμε θύτης σε βάρος άλλων λαών.

Δεν δεχόμαστε η επιστήμη μας να αξιοποιείται για να σκοτώνονται οι λαοί, αντί να συμβάλλει στην άνοδο της ποιότητας ζωής. Δεν θα ανεχτούμε να θυσιάζονται οι ανάγκες μας στη μόρφωση, στην υγεία, στη δουλειά με δικαιώματα, για να δίνουν λεφτά για τους πολέμους τους. Δεν θα πληρώσουμε εμείς τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου τους ενώ κάποιοι θα κερδοσκοπούν στις πλάτες του λαού. Δεν θα σιωπήσουμε μπροστά στον καθημερινό "πόλεμο" στις ζωές μας που οδηγεί συνεχώς σε νέα "Τέμπη". Ο λαός έχει τη δύναμη να ανατρέψει τη βαρβαρότητα της πολιτικής που θυσιάζει τη ζωή των λαών για τα κέρδη των λίγων.

Τώρα πρέπει να δυναμώσει η πάλη σε κάθε σχολή και αμφιθέατρο, να σημάνει συναγερμός! Να δυναμώσει ο αγώνας για να μπει φρένο στα σχέδια που μετατρέπουν τη χώρα σε ορμητήριο πολέμου και στόχο αντιποίνων. Να δυναμώσει η αλληλεγγύη στον ιρανικό λαό και σε όλους τους λαούς που είναι θύματα της ιμπεριαλιστικής βαρβαρότητας. Τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσουμε εμείς!», τονίζει το ΜΑΣ και απαιτεί:

«Να ξεκουμπιστούν όλες οι ξένες στρατιωτικές βάσεις, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Σούδα!

Να ανακληθεί η ελληνική πυροβολαρχία Patriot από τη Σαουδική Αραβία και να επιστρέψουν πίσω όλες οι φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού, τα F-16 και κάθε ελληνικό πολεμικό μέσο που βρίσκεται εκτός συνόρων. Κανένας φαντάρος ή στρατιωτικός έξω από τα σύνορα. Να μην τολμήσουν να στείλουν ελληνικό εκστρατευτικό σώμα στη Γάζα.

Να μην πληρώσει ο λαός τις συνέπειες της πολεμικής εμπλοκής! Καμία σκέψη για περικοπές σε Παιδεία και Υγεία.

Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες, σε όλα τα θύματα των ιμπεριαλιστικών πολέμων.

Να σταματήσουν τα ΝΑΤΟικά προγράμματα και η πολεμική έρευνα στα πανεπιστήμιά μας. Δεν θα επιτρέψουμε η γνώση, η έρευνα, η επιστήμη μας να αξιοποιηθούν για τα αιματοβαμμένα σχέδιά τους!

Να παρθούν τώρα, χωρίς άλλα προσχήματα και καθυστερήσεις, όλα τα μέτρα για να επαναπατριστούν οι ναυτεργάτες που βρίσκονται στην εμπόλεμη περιοχή! Κανένα πλοίο σε εμπόλεμη ζώνη!».

Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας: Αντιπολεμικές δράσεις στα σχολεία στις 17 Μάρτη

Με τους στίχους του Γιάννη Ρίτσου, «Δεν φτάνει να αγαπάμε τον άνθρωπο και την ειρήνη. Πρέπει να αγωνιζόμαστε γι' αυτά», και σύνθημα «Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο», η Συντονιστική Επιτροπή μαθητών Αθήνας καλεί στις 17 Μάρτη να διοργανωθούν δράσεις στο πλαίσιο της μέρας πανελλαδικής αντιπολεμικής δράσης στα σχολεία. Καλεί κάθε μαθητή και μαθήτρια που ανησυχεί, τώρα να δράσει απέναντι στον πόλεμο, στην εκμετάλλευση, στην αδικία.

«Ολες αυτές τις μέρες μιλάνε αυτοί. Ολοι όσοι θέλουν τον πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας μας. Πρέπει να μιλήσουμε και εμείς! Γιατί δεν μας ρώτησαν. Δεν έχουν τη σύμφωνη γνώμη μας. Δεν θέλουμε να παίζουν με την ασφάλεια και το μέλλον μας για έναν πόλεμο που δεν είναι δικός μας. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με κανέναν λαό στον κόσμο. Δεν θέλουμε να πεθάνει ούτε ένας συνάνθρωπος για τα κέρδη και τα συμφέροντα των λίγων. Εμείς θέλουμε να ζήσουμε με πραγματική ειρήνη, ελευθερία, σε έναν κόσμο χωρίς πόλεμο και προσφυγιά», σημειώνει μεταξύ άλλων και καλεί σε κάθε σχολείο με κάθε τρόπο να ακουστεί η φωνή των μαθητών: