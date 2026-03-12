ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ

Αγωνιστικό κάλεσμα στα Κινήματα Ειρήνης ενάντια στο ιμπεριαλιστικό έγκλημα κατά του Ιράν

«Τώρα είναι η ώρα για κινητοποίηση και διαμαρτυρία, απαιτώντας το τέλος της σφαγής και της αιματοχυσίας!», επισημαίνει το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ) σε ανοιχτό κάλεσμά του προς τα Κινήματα Ειρήνης στον κόσμο.

Συγκεκριμένα, επισημαίνει τα εξής:

«Ενώ η ιμπεριαλιστική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ συμπληρώνει μια βδομάδα σφοδρών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν, οι συνέπειες είναι ήδη φριχτές και ο πόλεμος συνεχίζεται. Περισσότεροι από 1.200 Ιρανοί έχουν χάσει τη ζωή τους και χιλιάδες έχουν τραυματιστεί, ενώ οι ιμπεριαλιστές έχουν επιτεθεί σε πολλά σχολεία και περίπου έξι νοσοκομεία, μεταξύ πολλών άλλων αστικών εγκαταστάσεων στο Ιράν.

Τα αντίποινα του ιρανικού στρατού σε διάφορες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή είναι τα αναμενόμενα αντίποινα, αποτελούν κρίκο στην αλυσίδα αυτής της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας και φυσικά δεν αποτελούν ούτε έκπληξη, ούτε την αιτία της σύγκρουσης.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ και οι υπουργοί πολέμου του, μαζί με τον εγκληματία πολέμου Ισραηλινό πρωθυπουργό, είναι πολεμοκάπηλοι και κυνικοί δολοφόνοι για χάρη του ελέγχου των ενεργειακών πόρων, των δρόμων μεταφοράς και των γεωπολιτικών σφαιρών επιρροής. Ο υποκριτικός ισχυρισμός ότι το Ιράν διαθέτει πυρηνικά όπλα είναι απλώς το πρόσχημα, ειδικά όταν το Ισραήλ είναι αυτό που κατέχει πυρηνικά όπλα στη Μέση Ανατολή.

Ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός και οι σύμμαχοί του δεν έχουν κρύψει τα σχέδιά τους για τη "Νέα Μέση Ανατολή", η οποία περιλαμβάνει αλλαγή συνόρων, δημιουργία νέων προτεκτοράτων, "έγχρωμες επαναστάσεις", βίαιες αλλαγές καθεστώτων κ.λπ.

Σε αυτήν την τρέχουσα επέμβαση κατά του Ιράν, εκφράζουμε τη βαθιά μας ανησυχία για τα σχέδια και τις ενέργειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ να χρησιμοποιήσουν εθνοτικές μειονότητες στο δυτικό τμήμα του Ιράν, προκειμένου να πυροδοτήσουν, σε συνεργασία με δυνάμεις από γειτονικές χώρες, περαιτέρω αστάθεια και πιθανές μελλοντικές αποσχιστικές τάσεις.

Δεν μπορεί να υπάρχει καμία ψευδαίσθηση, τόσο ιστορικά όσο και σήμερα, ότι οποιαδήποτε εθνική ή θρησκευτική μειονότητα σε οποιαδήποτε χώρα μπορεί να πετύχει τα δικαιώματά της μέσω της υποταγής και της συνεργασίας με τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις. Γινόμαστε μάρτυρες για άλλη μια φορά της εργαλειοποίησης ευάλωτων δυνάμεων που χειραγωγούνται για τα ιμπεριαλιστικά σχέδια.

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης, σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή, καλεί όλα τα οργανωμένα φιλειρηνικά κινήματα και τις φιλειρηνικές δυνάμεις στον κόσμο να βγουν στους δρόμους και να υψώσουν τη φωνή τους ενάντια σε αυτό το ιμπεριαλιστικό έγκλημα κατά του Ιράν. Να καταγγείλουν τα βρώμικα και δολοφονικά σχέδια του αμερικανικού ιμπεριαλισμού, του Ισραήλ και των συμμάχων τους στη Μέση Ανατολή.

Οι εχθροί της ειρήνης φαίνονται παντοδύναμοι, αλλά τα οργανωμένα λαϊκά κινήματα μπορούν να τους σταματήσουν, ιδιαίτερα στις χώρες - μέλη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ενωσης, που ανοιχτά ή σιωπηλά υποστηρίζουν ή ανέχονται αυτόν τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.

Αυτή η συνεχιζόμενη σφαγή και η αιματοχυσία πρέπει να σταματήσουν αμέσως!».