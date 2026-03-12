ΚΙΝΑ

Προωθεί νόμο για την ενίσχυση της «εθνικής ενότητας»

Την «ενίσχυση μιας ισχυρής αίσθησης κοινότητας για το κινεζικό έθνος» στη βούληση του κράτους επιδιώκει ο νέος νόμος για την «Προώθηση της Εθνικής Ενότητας και Προόδου», που τέθηκε για διαβούλευση - σε τρίτη ανάγνωση - στη συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης (NPC - Βουλής) της Κίνας. Ο αντιπρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής της NPC, Λι Χονγκζόνγκ, δήλωσε ότι το νομοσχέδιο διατυπώνει την κρατική υποστήριξη για ανάπτυξη υψηλής ποιότητας σε περιοχές όπου ο πληθυσμός ανήκει σε εθνικές μειονότητες. Πρόσθεσε ότι προβλέπονται συγκεκριμένες διατάξεις που συνδέονται με την κατασκευή υποδομών, τη βιομηχανική ανάπτυξη, τις δημόσιες υπηρεσίες, την προστασία των φυσικών πόρων κ.λπ. Σήμερα πάνω από το 90% του πληθυσμού ανήκει στην εθνότητα Χαν, ενώ συνολικά στη χώρα εκτιμάται ότι υπάρχουν πάνω από 50 εθνότητες.

Υπάρχουν περιοχές όπου πλειοψηφούν συντριπτικά άλλες εθνότητες, όπως συμβαίνει με τους Ουιγούρους στη δυτική ημιαυτόνομη επαρχία Σιντζιάνγκ, η οποία έχει και σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη σημαντικών οδικών, σιδηροδρομικών και άλλων δικτύων.

Ο νέος νόμος έρχεται σε μια περίοδο που με φόντο τη ραγδαία όξυνση των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών διεθνώς, και ειδικά την αναμέτρηση ΗΠΑ - Κίνας για την πρωτοκαθεδρία στην παγκόσμια ιμπεριαλιστική πυραμίδα, εντείνεται και η λήψη μέτρων για την «κοινωνική συνοχή» στο εσωτερικό κάθε χώρας και την εκτόνωση λαϊκών αντιδράσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα ο νέος νόμος θα απαγορεύει πράξεις που θεωρείται ότι υπονομεύουν την «εθνική ενότητα», καθώς και θα ενισχύει τη χρήση της μανδαρινικής κινεζικής γλώσσας.