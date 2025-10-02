«Νέκρωσε» και το λιμάνι του Πειραιά

Μία πολύ μεγάλη απεργιακή πορεία πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά, όπου χιλιάδες εργαζόμενοι συμμετείχαν σε μια από τις μαζικότερες απεργιακές συγκεντρώσεις στην πόλη.

Σε συνέχεια μάλιστα των απεργιών του προηγούμενου διαστήματος, όπως της προηγούμενης βδομάδας με το εφοπλιστικό έγκλημα που άφησε νεκρό έναν 20χρονο στην ακτοπλοΐα, οι ναυτεργάτες έδωσαν απάντηση με τα σωματεία τους στη βαρβαρότητα της δουλειάς χωρίς μέτρα προστασίας. Και μαζί με τους συναδέλφους τους από τη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη και τις προβλήτες της COSCO «νέκρωσαν» απ' άκρη σ' άκρη το λιμάνι της τεράστιας κερδοφορίας και της εκμετάλλευσης.

Εμποροϋπάλληλοι, εργαζόμενοι σε ναυτιλιακές, στις τηλεπικοινωνίες, οικοδόμοι και άλλοι ένωσαν τις φωνές τους με πολλές δυνάμεις από τους χώρους του Δημοσίου, εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς αλλά και συνταξιούχους, όπως και νεολαία από το Πανεπιστήμιο Πειραιά μαζί με μαθητές.

Με συνθήματα όπως «το 13ωρο δεν θα εφαρμοστεί, με οργάνωση και αγώνα θα ανατραπεί», «Δώστε λεφτά για Υγεία και Παιδεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία» πραγματοποίησαν μεγάλη πορεία στους δρόμους του Πειραιά, ενώ χαρακτηριστική ήταν η στιγμή που ενώ βρίσκονταν στον δρόμο έξω από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά χτυπούσαν παράλληλα οι σειρήνες του πολέμου, στο πλαίσιο της στρατιωτικής άσκησης «Παρμενίων», σε μια περίοδο που η χώρα είναι μπλεγμένη με τα μπούνια στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και πολέμους.

Στην απεργιακή πορεία συμμετείχαν επίσης και οι βουλευτές Πειραιά του ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου και Νίκος Αμπατιέλος.

Από το βήμα της απεργιακής συγκέντρωσης ο Σωτήρης Πουλικόγιαννης, πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Αττικής, μέλος της Διοίκησης του ΕΚ Πειραιά, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην πείρα από την προετοιμασία της απεργίας, που όπως είπε «αποδεικνύει ότι οι εργαζόμενοι που βιώνουμε την εντατικοποίηση ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει το 13ωρο για εμάς και τις οικογένειές μας». Και πρόσθεσε πως «η πείρα από την υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης στη Ναυπηγοεπισκευή δείχνει ότι υπάρχει δυνατότητα όταν οι εργαζόμενοι συσπειρωμένοι στο συνδικάτο τους παλεύουν με γνώμονα τα δικά τους συμφέροντα και τις δικές τους ανάγκες. Μια σύμβαση που εδώ και πάρα πολλά χρόνια κατοχυρώνει το 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, και κόντρα στον νόμο Χατζηδάκη τα διαλείμματα εμπεριέχονται στο 7ωρο, ενώ η υπερωρία προσαυξάνεται 100% από την πρώτη ώρα, απαγορεύεται η εργασία πάνω από 10 ώρες την ημέρα».

Δεν θα γίνουμε γρανάζι στη μηχανή του πολέμου!

Η συγκέντρωση συνεχίστηκε με τον Δαμιανό Βουδιγάρη, αντιπρόεδρο της Ενωσης Εργαζομένων Διακίνησης Εμπορευματοκιβωτίων στις Προβλήτες της COSCO (ΕΝΕΔΕΠ), να διαβάζει από το βήμα τη διακήρυξη της Διεθνούς Σύσκεψης Λιμενεργατών που πραγματοποιήθηκε στη Γένοβα της Ιταλίας στις 26 - 27 Σεπτέμβρη. «Δεν θέλουμε τα λιμάνια, τους τόπους δουλειάς μας ή εμάς τους ίδιους, ως εργάτες που φορτώνουμε και ξεφορτώνουμε, να γίνουμε γρανάζι στη μηχανή του πολέμου τους! Δεν θέλουμε να φορτώνουμε βόμβες και πολεμικό υλικό για να σφαγιάζονται λαοί!», αναφέρεται στη διακήρυξη που θέτει στην ημερήσια διάταξη την πάλη ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, επιβεβαιώνοντας «ότι η αποστολή μας για διεθνή συντονισμό είναι ξεκάθαρη». Η κοινή διακήρυξη απαιτεί μάλιστα τον άμεσο τερματισμό της γενοκτονίας και της κατοχής του παλαιστινιακού λαού, το άμεσο άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων βοήθειας στον παλαιστινιακό λαό, την αποτροπή χρήσης των λιμανιών και των βασικών υποδομών για τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού και στρατευμάτων σε οποιαδήποτε εμπόλεμη ζώνη και τίθεται απέναντι στο τεράστιο σχέδιο εξοπλισμών του «ReArm Europe» που υλοποιεί η ΕΕ και οι κυβερνήσεις.

Με αναφορά στη φετινή μακάβρια λίστα των εργοδοτικών εγκλημάτων στους χώρους δουλειάς ξεκίνησε τον χαιρετισμό του ο Αγγελος Γαλανόπουλος, πρόεδρος του Σωματείου «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και μέλος του ΔΣ του ΕΚ Πειραιά. Και σημείωσε: «Αυτός είναι ο μαύρος απολογισμός της δουλειάς χωρίς μέτρα προστασίας, της εντατικοποίησης, της ανασφάλειας, των εξαντλητικών ωραρίων, της εργασίας μέχρι τα γεράματα. Για το κεφάλαιο, την εργοδοσία και το κράτος τους οι νεκροί μας είναι αριθμοί σε μια μακάβρια λογιστική. Και τώρα η κυβέρνηση φέρνει νομοσχέδιο για 13ωρη δουλειά, ένα ακόμα βέλος στη φαρέτρα του κεφαλαίου».

Με τη σειρά της, η Κυριακή Εξερτζή, οργανωτική γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων της «Hellenic Train», μεταξύ άλλων σημείωσε πως «εμείς στον σιδηρόδρομο ξέρουμε ότι η αύξηση του εργάσιμου χρόνου δεν είναι η μοναδική διάσταση της στρατηγικής του κεφαλαίου, της ΕΕ και των αστικών κυβερνήσεων. Γιατί υπάρχουν τα βαγόνια του επιβάτη, αλλά υπάρχουν και τα βαγόνια του πολέμου. Στο πλαίσιο της πολεμικής οικονομίας, ΕΕ και κυβερνήσεις, μαζί και η δική μας, συμπράττουν μαζί με τους μεταφορικούς ομίλους, προκειμένου να διασφαλίσουν τα ματωμένα σχέδια πολλών δισ. ευρώ».

Στην πείρα των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία από τη συνεχόμενη εργασία και τα ωράρια - λάστιχο, που επιχείρησαν να επιβληθούν ήδη από το 2017 με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, αναφέρθηκε η Μαίρη Αγρογιάννη, πρόεδρος του Σωματείου εργαζομένων στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας και μέλος της ΕΕ της ΟΕΝΓΕ, ενώ ο Ηλίας Πατίδης, πρόεδρος της ΕΛΜΕ Πειραιά, αναφέρθηκε στις τεράστιες ελλείψεις στα σχολεία, εκφράζοντας την αλληλεγγύη στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, «πατέρα του μαθητή μας από το ΓΕΛ του Ρέντη, Ντένις Ρούτσι».

«Ελπίζουμε να μη συνηθίσουμε σε τέτοιους θορύβους γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι, είναι όπως λένε γκαστρωμένοι, και πρέπει να παλέψουμε για ειρήνη για όλους τους λαούς», ανέφερε στον χαιρετισμό της η Χριστίνα Καραμαλίκη, πρόεδρος του Σωματείου Καθαριστριών - Καθαριστών Πειραιά και μέλος του ΔΣ του ΕΚ Πειραιά, σχολιάζοντας τους ανατριχιαστικούς ήχους από τις πολεμικές σειρήνες της άσκησης.