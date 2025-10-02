Θεσσαλία: Για τα κέρδη τους εξοντώνουν τους εργάτες και απλώνουν τη φρίκη του πολέμου

Οι εργαζόμενοι δεν είναι μηχανές, και μάλιστα χωρίς αυτούς καμία μηχανή δεν μπορεί να πάρει μπρος!», ήταν το μήνυμα που έστειλαν και οι χιλιάδες εργαζόμενοι που διαδήλωσαν σε όλη τη Θεσσαλία.

Εργαζόμενοι που στάθηκαν με αποφασιστικότητα και θάρρος απέναντι στην εργοδοσία, συμμετέχοντας μαζικά στην απεργία, καταδικάζοντας το νομοσχέδιο της εξόντωσης και της «ευελιξίας», της 13ωρης εργασίας.

Στη Λάρισα, οι απεργοί και ο λαός της πόλης πήραν μαζικά μέρος στη συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου, απαιτώντας ζωή και δουλειά με δικαιώματα, Συλλογικές Συμβάσεις και αυξήσεις στους μισθούς, μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς.

Στην απεργιακή συγκέντρωση παραβρέθηκε και απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό η Χρυσούλα Χλωρού, αδερφή θύματος των Τεμπών, αναφέροντας: «Αν τα προηγούμενα χρόνια ικανοποιούνταν τα αιτήματα των εργαζομένων και των σωματείων στον σιδηρόδρομο, δεν θα είχαμε θρηνήσει τους δικούς μας. Σήμερα, δύο χρόνια μετά θέλουνε να κάνουνε τους εργαζόμενους να δουλεύουν 13 ώρες (...) Θα είμαστε εδώ σε κάθε απεργία, γιατί ο λαός έχει δικαιώματα και πρέπει να τα απαιτεί».

«Είμαστε εδώ για να δώσουμε όλοι μαζί την απάντησή μας στο νομοσχέδιο που ισοπεδώνει τον εργάσιμο χρόνο», ανέφερε ο Αγγελος Μεταξάς, αντιπρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί και πρόσθεσε ότι «δίνουμε από κοινού αυτόν τον αγώνα γιατί και οι οδηγοί ταξί γνωρίζουμε καλά τι σημαίνει 13 ώρες στο τιμόνι για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε».

κατήγγειλε τις απολύσεις στο νοσοκομείο, τονίζοντας πως «δουλεύουμε επί έξι χρόνια σε ένα κρίσιμο πόστο για το νοσοκομείο και τώρα μας πετάνε στην ανεργία. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, για μόνιμη και σταθερή δουλειά για να μη γίνει η ζωή των εργαζομένων λάστιχο».

Από την πλευρά του ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, είπε πως «δίνουμε κοινό αγώνα ενάντια σε κοινό αντίπαλο που τσακίζει τη ζωή μας, με την ακρίβεια, με το σμπαραλιασμένο εισόδημα. Θύματα αυτής της πολιτικής, των κερδών των λίγων, είμαστε και εμείς οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι».

Ο Βασίλης Τάχας, μέλος του Συνδικάτου Φαρμάκου και εργαζόμενος στη φαρμακοβιομηχανία «Rontis», τόνισε ότι σήμερα μιλάνε ξανά οι εργαζόμενοι «εμείς που βρισκόμαστε στις μηχανές και στην παραγωγή, εμείς που παράγουμε τον πλούτο. Θα επιβάλλουμε το δίκιο μας και το νομοσχέδιο αυτό, όπως και άλλα θα μείνει στα χαρτιά».

«Θέλουν έναν εργαζόμενο να είναι ανά πάσα ώρα διαθέσιμος, φθηνός, να πληρώνεται σε ρεπό και άδειες. Αναλώσιμος, εκτεθειμένος σε εργατικά ατυχήματα, με απίστευτη επιβάρυνση στην υγεία του. Με απερίγραπτες συνέπειες στην οικογενειακή και κοινωνική του ζωή» σημείωσε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, Γιάννης Σκόκας, εξηγώντας: «Ολα αυτά δεν είναι "για όσους θέλουν" γιατί ξέρουμε καλά τη δημοκρατία τους, αυτή που ξεκινάει από τους χώρους δουλειάς!

Στην υπόλοιπη Θεσσαλία

Αυτό είναι το τίμημα της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτοί είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι. Βιάζονται να τρέξουν οι μπίζνες τους και να αυγαταίνουν τα κέρδη τους. Τώρα που ρίχνουν πακτωλούς χρημάτων στην πολεμική βιομηχανία και ετοιμάζονται να απλώσουν τη φρίκη του πολέμου παντού».

Στον Βόλο, παρά την κακοκαιρία, πλήθος κόσμου ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα των εργατικών σωματείων και συμμετείχε στην απεργιακή συγκέντρωση στην Πλ. Πανεπιστημίου, κόντρα στον εκφυλισμό και την υπονομευτική στάση των δυνάμεων του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού στο Εργατικό Κέντρο.

Εκεί, ο Παναγιώτης Τσιτσιρίκης, πρόεδρος του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων και μέλος του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου, κάλεσε σε κλιμάκωση «ώστε το νομοσχέδιο να πάρει πραγματικά τη θέση που του αξίζει, που είναι τα σκουπίδια». Γιατί, όπως είπε, «για τις ανάγκες της πολεμικής οικονομίας και προετοιμασίας βλέπουμε να δίνονται δισεκατομμύρια ευρώ για εξοπλισμούς, για να μακελεύονται λαοί όπως ο ηρωικός λαός της Παλαιστίνης και ταυτόχρονα εμείς να μην μπορούμε να βγάλουμε τον μήνα, να κάνουμε θυσίες από τις ανάγκες μας».

«Δεν πρόκειται να ανεχτούμε καμία άλλη θυσία για τα κέρδη τους και τις ανάγκες της πολεμικής οικονομίας και προετοιμασίας», σημείωσε ο Γιώργος Κουτσινάρης, εκ μέρους του Συνδικάτου Μετάλλου και του Σωματείου της «ΜΕΤΚΑ».

Ενώ στα Τρίκαλα από το πρωί το Εργατικό Κέντρο και τα σωματεία έδωσαν τη μάχη για την περιφρούρηση της απεργίας σε πύλες εργοστασίων του κλάδου των τροφίμων, όπου σημειώθηκαν σημαντικά ποσοστά συμμετοχής.

«Είναι πρόκληση να θεσμοθετούνται συνθήκες εργασιακής σκλαβιάς, την ώρα που η πρόοδος και οι παραγωγικές δυνατότητες της εποχής προσφέρουν λύσεις για αξιοπρεπή ζωή», σημείωσε στην κεντρική ομιλία στη συγκέντρωση ο Δημήτρης Αρμάγος, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου.

Μαχητική συγκέντρωση και πορεία έγινε και στην Καρδίτσα, όπου συμμετείχαν εκατοντάδες εργαζόμενοι, αλλά και αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι, συνταξιούχοι, γυναίκες, απαιτώντας να αποσυρθεί εδώ και τώρα το κατάπτυστο νομοσχέδιο της αποκτήνωσης.

Μαχητικές απεργιακές συγκεντρώσεις και πορείες έγιναν επίσης στη Σκόπελο, στην Ελασσόνα, στον Τύρναβο και στα Φάρσαλα.