Στους δρόμους και οι αυτοαπασχολούμενοι

Τις φωνές τους με την εργατική τάξη ένωσαν και μικροί επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι ΕΒΕ, που διαδήλωσαν στηνμε τα πανό τηςπροτάσσοντας διεκδικήσεις για την υπεράσπιση του λαϊκού εισοδήματος.

Διαδηλώνοντας στο πλευρό των απεργών εργαζομένων, έδωσαν ξανά μαχητική απάντηση στις κυβερνητικές εξαγγελίες - εμπαιγμό από τη ΔΕΘ, που ουσιαστικά φέρνουν νέα βάρη για να στηρίζεται το μεγάλο κεφάλαιο.

«Η πραγματικότητα για τους μικρούς επαγγελματίες γίνεται σκληρότερη χρόνο με τον χρόνο», ξεκαθαρίζουν τα σωματεία, αφού οι θυσίες τους, με την τεκμαρτή φορολόγηση, τις ψηφιακές θηλιές κ.ο.κ., είναι μέτρα που «γεμίζουν τα ταμεία του κράτους, για να απολαμβάνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις προνόμια και φοροαπαλλαγές».

Με τη συμμετοχή τους στις απεργιακές συγκεντρώσεις, οι σύλλογοι των ΕΒΕ απαίτησαν, εκτός από την κατάργηση του νόμου για την τεκμαρτή φορολόγηση, να φορολογούνται στο πραγματικό εισόδημα, αλλά και να επανέλθει το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Επίσης, κατάργηση της προκαταβολής φόρου, του ΕΝΦΙΑ και του ΦΠΑ στα είδη διατροφής και πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Διαγραφή τόκων και προστίμων σε εφορία και τράπεζες. Κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων, αξιοπρεπείς συντάξεις για όλους κ.ά.