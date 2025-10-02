Πέμπτη 2 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 17
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Στους δρόμους και οι αυτοαπασχολούμενοι

Τις φωνές τους με την εργατική τάξη ένωσαν και μικροί επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι ΕΒΕ, που διαδήλωσαν στην Αθήνα με τα πανό της ΟΒΣΑ και των σωματείων τους, προτάσσοντας διεκδικήσεις για την υπεράσπιση του λαϊκού εισοδήματος.

Διαδηλώνοντας στο πλευρό των απεργών εργαζομένων, έδωσαν ξανά μαχητική απάντηση στις κυβερνητικές εξαγγελίες - εμπαιγμό από τη ΔΕΘ, που ουσιαστικά φέρνουν νέα βάρη για να στηρίζεται το μεγάλο κεφάλαιο.

«Η πραγματικότητα για τους μικρούς επαγγελματίες γίνεται σκληρότερη χρόνο με τον χρόνο», ξεκαθαρίζουν τα σωματεία, αφού οι θυσίες τους, με την τεκμαρτή φορολόγηση, τις ψηφιακές θηλιές κ.ο.κ., είναι μέτρα που «γεμίζουν τα ταμεία του κράτους, για να απολαμβάνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις προνόμια και φοροαπαλλαγές».

Με τη συμμετοχή τους στις απεργιακές συγκεντρώσεις, οι σύλλογοι των ΕΒΕ απαίτησαν, εκτός από την κατάργηση του νόμου για την τεκμαρτή φορολόγηση, να φορολογούνται στο πραγματικό εισόδημα, αλλά και να επανέλθει το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Επίσης, κατάργηση της προκαταβολής φόρου, του ΕΝΦΙΑ και του ΦΠΑ στα είδη διατροφής και πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Διαγραφή τόκων και προστίμων σε εφορία και τράπεζες. Κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων, αξιοπρεπείς συντάξεις για όλους κ.ά.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
«Απορρίπτεται το νομοσχέδιο! Είμαστε άνθρωποι και όχι μηχανές!»
Μεγάλοι χώροι δουλειάς «παρέλυσαν», νέοι απεργοί με τα σωματεία τους βγαίνουν στον αγώνα
Την πραγματικότητά τους θα την ανατρέψουμε, θα επιβάλουμε αυτά που έχουμε ανάγκη!
Οχι άλλα Τέμπη για τα κέρδη τους!
«Νέκρωσε» και το λιμάνι του Πειραιά
Χιλιάδες διαδήλωσαν στην Πάτρα ότι «σκλάβοι του 21ου αιώνα δεν θα γίνουμε!»
«Στα σκουπίδια το νομοσχέδιο» το μήνυμα των απεργών από τη Θεσσαλονίκη
Ηπειρος: Μεγάλοι χώροι δουλειάς «κατέβασαν ρολά», χιλιάδες στις απεργιακές συγκεντρώσεις
Μαζικό και δυναμικό απεργιακό «μπλόκο» σε Στερεά και Εύβοια
Θεσσαλία: Για τα κέρδη τους εξοντώνουν τους εργάτες και απλώνουν τη φρίκη του πολέμου
Το 13ωρο δεν θα εφαρμοστεί, με οργάνωση και αγώνα θα ανατραπεί!
Σε Κορωπί και Ελευσίνα
Στη Δυτική Ελλάδα και στην Πελοπόννησο
Στους δρόμους και σε όλη την Κρήτη
Στους δρόμους και οι νησιώτες
Στα γραφεία των ξενοδόχων στην Αθήνα
Η αλληλεγγύη σας είναι η φωνή και η αντίσταση των λαών
Οταν στα ραντάρ υπάρχουν τα κέρδη, έρχονται για τον λαό τα νέα «Τέμπη»
Φωνή διεκδίκησης κόντρα στην εξόντωση από τις σχολικές καθαρίστριες
 Αγώνας της εργατικής τάξης για τον εργάσιμο χρόνο, για το πώς πρέπει να ζούμε τον 21ο αιώνα
Χιλιάδες απεργοί στους δρόμους, ένα το μήνυμα: Να αποσυρθεί το έκτρωμα, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο!
Οι ένστολοι σε κοινό αγώνα με όλο τον λαό για το δίκιο τους
Είμαστε δίπλα στους γονείς των θυμάτων, για να υπάρξει η τελική δικαίωση
Ολη η Βόρεια Ελλάδα «στο πόδι»: «Απορρίπτεται το τερατούργημα»
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ