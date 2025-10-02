Πέμπτη 2 Οχτώβρη 2025
Οταν στα ραντάρ υπάρχουν τα κέρδη, έρχονται για τον λαό τα νέα «Τέμπη»

Τα εγκληματικά κενά στην ασφάλεια των πτήσεων ανέδειξε ο Φοίβος Καπερώνης, μέλος του ΔΣ της Ενωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας

Το γεγονός ότι η κυβέρνηση, που για άλλη μια φορά προσέφυγε στο δικαστήριο κατά της απεργίας των εργαζομένων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, «έβαλε ακόμα μία αγωγή στο μαύρο κουτί του προδιαγεγραμμένου αεροπορικού εγκλήματος που συντελείται», ανέδειξε ο Φοίβος Καπερώνης, μέλος του ΔΣ της Ενωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας.

«Στόχος της κυβέρνησης, η οποία εκτελεί εντολές των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων στις Αερομεταφορές και στον Τουρισμό, είναι να κρύψει όσα συμβαίνουν», τόνισε. «Ομως δεν μπορεί να κρύψει ότι για να πληρώνουν λιγότερα τέλη αεροναυτιλίας οι αεροπορικές εταιρείες, δεν λειτουργεί σύστημα προειδοποίησης για ενδεχόμενες συγκρούσεις στην περιοχή του αεροδρομίου της Αθήνας. Ούτε ότι ακόμα και τώρα πιέζουν για υπέρβαση των ασφαλών ορίων χωρητικότητας, για επιτάχυνση της ροής της εναέριας κυκλοφορίας σε βάρος της ασφάλειας των επιβατών.

«Αποκαλύπτεται», συνέχισε, «ότι στα αεροδρόμια, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, που το ΠΑΣΟΚ έδωσε σε ιδιώτες, στα 14 αεροδρόμια που έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ στη "Fraport", σε αυτά που ετοιμάζεται να δώσει η ΝΔ μαζί με την αεροναυτιλία, δραστηριοποιούνται ιδιωτικές εταιρείες που με διώξεις συνδικαλιστών προσπαθούν να συγκαλύψουν τις εξοντωτικές και επικίνδυνες για τις αεροπορικές μεταφορές συνθήκες εργασίας που επικρατούν».


Και ξεκαθάρισε: «Είμαστε εδώ σήμερα μαζί με τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες που δεν ανέχονται το μαρτύριο της 13ωρης εργασίας, που στερεί το το δικαίωμα στην ξεκούραση, στην κοινωνικοποίηση, στην πρόσβαση στα αγαθά του Πολιτισμού».

Στην ίδια κατεύθυνση, ανέφερε ότι το προσεχές διάστημα οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, με αφορμή το νομοσχέδιο που φέρνουν η κυβέρνηση και η ΕΕ, θα πραγματοποιήσουν Γενική Συνέλευση για να αποφασίσουν την κήρυξη απεργίας, κόντρα στον απεργοσπαστικό μηχανισμό της εργοδοσίας και των εταιρειών.

    
