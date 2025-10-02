Ηπειρος: Μεγάλοι χώροι δουλειάς «κατέβασαν ρολά», χιλιάδες στις απεργιακές συγκεντρώσεις

Μεγάλοι χώροι δουλειάς, ολόκληρα εργοστάσια και εκατοντάδες βιομηχανικοί εργάτες, που ξέρουν καλά τι σημαίνει εξάντληση και ατελείωτα ωράρια, έδωσαν χθες και από τηντη δική τους απάντηση: «Στα σκουπίδια» το νομοσχέδιο της 13ωρης σκλαβιάς και της ατελείωτης «ευελιξίας» (βλ. και σελ. 12 - 13).

Εδειξαν στην πράξη τι σημαίνει οργανωμένη δύναμη: Να σιγούν οι μηχανές στα εργοστάσια, να ενώνονται στο ίδιο βήμα εργάτες, αγρότες, φοιτητές και συνταξιούχοι, να στέλνεται το καθαρό μήνυμα πως το νομοσχέδιο αυτό δεν θα εφαρμοστεί στη ζωή, όσο κι αν κυβέρνηση και εργοδοσία το επιδιώκουν. Κυρίως, όμως, έστειλαν σινιάλο κλιμάκωσης: Να ανατραπεί το «παλιό» - οι 13 ώρες δουλειάς - και να ανοίξει ο δρόμος για το «νέο» - 7ωρο, 5ήμερο, 35ωρο, όπως έγραφε και το κεντρικό πανό του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων.

Και στην απεργιακή συγκέντρωση που ακολούθησε στο Εργατικό Κέντρο χιλιάδες εργαζόμενοι από κάθε κλάδο πλημμύρισαν τον χώρο.

Εκεί έδωσαν το «παρών» και δεκάδες τρακτέρ από τον κάμπο της Λαψίστας, κάνοντας εντυπωσιακή είσοδο, δείχνοντας τη συμπόρευση των αγροτών στον αγώνα.

Με θερμό χειροκρότημα υποδέχτηκε το πλήθος τους βιομηχανικούς εργάτες από τη «ΔΩΔΩΝΗ» και το «ΖΑΓΟΡΙ», μαζί με μετανάστες εργάτες από τη βιομηχανία τροφίμων. Σημαντική ήταν και η παρουσία των φοιτητικών συλλόγων, που έδωσαν χρώμα σηκώνοντας ψηλά δεκάδες σημαίες της Παλαιστίνης, στέλνοντας μήνυμα διεθνιστικής αλληλεγγύης. Μαζική ήταν επίσης η παρουσία των οικοδόμων. Δίπλα στα δεκάδες σωματεία, τη δική του θέση είχε και ο Εμπορικός Σύλλογος Ιωαννίνων.

Στην Αρτα

Από το απεργιακό βήμα παρέλασαν συνδικαλιστές και εκπρόσωποι φορέων - περισσότεροι από κάθε άλλη φορά - μεταφέροντας τα βάσανα αλλά και την αποφασιστικότητα του λαού. Την κεντρική ομιλία έκανε οΜε παραδείγματα από γιαπιά, εργοστάσια, σούπερ μάρκετ και υπηρεσίες, ανέδειξε τι σημαίνει στην πράξη το 13ωρο. «Η εργατική τάξη έχει τη δύναμη να το ανατρέψει», κατέληξε, καλώντας σε κλιμάκωση και προετοιμασία νέων απεργιακών μαχών. Η συγκέντρωση ολοκληρώθηκε με μαχητική πορεία στους δρόμους της πόλης, με χιλιάδες να φωνάζουν συνθήματα κλιμάκωσης του αγώνα.

Και στην Αρτα τα μεγάλα έργα σταμάτησαν, οι οικοδομές δεν λειτούργησαν και από το πρωί εργαζόμενοι από όλους τους κλάδους κατευθύνθηκαν στο Εργατικό Κέντρο. Είχε προηγηθεί περιφρούρηση στο εργοτάξιο της «ΤΕΡΝΑ» για τον αγωγό ύδρευσης Αρτας - Πρέβεζας - Λευκάδας, που έμεινε μπλοκαρισμένο.

Μαθητές του 3ου Λυκείου προχώρησαν σε κατάληψη για να συμμετάσχουν οργανωμένα μαζί με τους γονείς τους στην απεργιακή συγκέντρωση.

Στην κεντρική ομιλία, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, Αλέξης Κατσαρός, ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας «Λαϊκών μαθημάτων αλληλεγγύης» για τους μαθητές της πόλης, ενώ παρουσίασε την καμπάνια εγγραφών στα Σωματεία μπροστά στο συνέδριο του ΕΚΑ, που ξεκινά άμεσα και θα διαρκέσει έως τα τέλη Γενάρη, με έμφαση σε νέους εργαζόμενους και γυναίκες.

Η μάχη που δόθηκε νωρίτερα στις πύλες της «Avramar» (βλ. σελ. 12 - 13) βρήκε τη συνέχειά της λίγες ώρες αργότερα στην, στην απεργιακή συγκέντρωση στην πλατεία Δημαρχείου. Με τα πανό τους συμμετείχαν η ΕΛΜΕ και ο ΣΕΠΕ Θεσπρωτίας, το Σωματείο Εργαζομένων στους ΟΤΑ, καθώς και αντιπροσωπεία των απεργών λιμενεργατών από το λιμάνι. Χαιρέτισε ο, μέλος του ΔΣ της ΠΕΜΕΝ, μεταφέροντας τα αιτήματα των ναυτεργατών. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου,, που κάλεσε σε συνέχεια και κλιμάκωση του αγώνα. Ακολούθησε μαχητική πορεία στους δρόμους της πόλης.

Στην Πρέβεζα τη δική του μάχη έδωσε το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων, με περιφρούρηση από το πρωί στο υποκατάστημα του «ΑΒ», δηλώνοντας πως δεν θα κάνει βήμα πίσω στις μεθοδεύσεις της εργοδοσίας για βλαπτικές μεταβολές στις συμβάσεις εργασίας.

Ακολούθησε απεργιακή συγκέντρωση στην παραλία, με χαιρετισμούς από συνδικαλιστές και κεντρική ομιλία από τον Γιώργο Πούμπη, πρόεδρο του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Πρέβεζας. Ανάμεσα στους εκατοντάδες απεργούς ξεχώρισε η μαζική συμμετοχή εργαζομένων στο delivery της πόλης, αλλά και εκπαιδευτικών που έδωσαν δυναμικό «παρών».