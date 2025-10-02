Πέμπτη 2 Οχτώβρη 2025
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
Αγώνας της εργατικής τάξης για τον εργάσιμο χρόνο, για το πώς πρέπει να ζούμε τον 21ο αιώνα

Δήλωση του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ από την απεργιακή συγκέντρωση στα Προπύλαια

Στην απεργιακή συγκέντρωση στα Προπύλαια έδωσε το «παρών» ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, και έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Καλημέρα σας και καλό μήνα!

Είναι μεγάλος αυτός ο αγώνας σήμερα της εργατικής τάξης για τον εργάσιμο χρόνο, και δεν φτάνει μόνο μέχρι την απόσυρση αυτού του επαίσχυντου νομοσχεδίου που φέρνει η κυβέρνηση για τις 13 ώρες δουλειάς, ούτε μέχρι να πεταχτεί αυτό στα σκουπίδια, γιατί ήδη έχει ξεκινήσει η συζήτηση στους χώρους δουλειάς, έχει ξεκινήσει ο αγώνας, για το πώς πρέπει να ζούμε τον 21ο αιώνα, την εποχή των μεγάλων επιστημονικών ανακαλύψεων, της Τεχνητής Νοημοσύνης, με λιγότερες ώρες δουλειάς, με 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, με περισσότερο ελεύθερο χρόνο για πολιτισμό, για αθλητισμό, για να μπορεί ο γονέας να βλέπει τα παιδιά του, για να μπορεί να συμμετέχει στα κοινά, για να μπορεί να ικανοποιεί όλες τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, για μια νέα κοινωνία.

Αυτή η μάχη η σημερινή είναι μόνο η αρχή».

    

