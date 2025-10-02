Πέμπτη 2 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 12
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Στα γραφεία των ξενοδόχων στην Αθήνα

Με μαχητική κινητοποίηση στα γραφεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων στην Αθήνα ξεκίνησε τη συμμετοχή του στην απεργιακή συγκέντρωση το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχοϋπαλλήλων Αττικής, μαζί με επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου.

Το Συνδικάτο, διεκδικώντας υπογραφή ΣΣΕ με αυξήσεις στους μισθούς και 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, έβαλε στο στόχαστρο τις ελεεινές αξιώσεις των ξενοδόχων, που έχουν πάρει «αέρα» από το κυβερνητικό νομοσχέδιο και απαιτούν ακόμα περισσότερα από τις 13 ώρες δουλειάς. Ουσιαστικά ζητούν να γίνουν νόμιμες όλες οι παρανομίες τους, κάτι που ανέδειξαν με παρεμβάσεις τους εκπρόσωποι επιχειρησιακών σωματείων από μεγάλα ξενοδοχεία, όπως από το «Athens Ledra Marriott», το «Royal Olympic» και το «Intercontinental».

Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο Γιώργος Στεφανάκης, πρόεδρος του Συνδικάτου Επισιτισμού - Τουρισμού Αττικής, και χαιρέτισε τη συμμετοχή των εργαζομένων του κλάδου στην απεργία, παρά τα εμπόδια και τις δυσκολίες.

«Οι μεγάλοι ξενοδόχοι γέμισαν τις τσέπες τους και τώρα οι ίδιοι μας λένε να μην παίρνουμε άδειες, να μη βλέπουμε τα παιδιά μας», ανέφερε, ενώ κατήγγειλε και τη «θλιβερή ηγεσία της Ομοσπονδίας του κλάδου», που βάζει πλάτη στα αντεργατικά σχέδια. «Είναι μόνοι τους, απεργοσπάστες, είναι αυτοί που υπέγραψαν τα 6ήμερα και τα 13ωρα, είναι μέρος του προβλήματος».

Σε ξενοδοχείο ισραηλινών συμφερόντων

Στη συνέχεια η συγκέντρωση κατευθύνθηκε στο ξενοδοχείο NYX, ισραηλινών συμφερόντων, βροντοφωνάζοντας «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», με τον Γ. Στεφανάκη να καταγγέλλει τη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος - δολοφόνο. Τα συνδικάτα απαίτησαν να σταματήσει τώρα κάθε συνεργασία με το κράτος του Ισραήλ και να ανοίξουν οι δρόμοι για να δοθεί ανθρωπιστική βοήθεια στον λαό της Παλαιστίνης.

    

