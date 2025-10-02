Στους δρόμους και σε όλη την Κρήτη

Χιλιάδες εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και στην Κρήτη έδωσαν μαχητική απεργιακή απάντηση στα σχέδια εργοδοσίας και κυβέρνησης, με χώρους δουλειάς να «νεκρώνουν» από τα ξημερώματα και πολλούς εργαζόμενους να κάνουν για πρώτη φορά το βήμα να απεργήσουν.

Στο Ηράκλειο οι απεργοί από διάφορους κλάδους δημιούργησαν ένα μεγάλο ανθρώπινο ποτάμι που γέμισε ασφυκτικά την πλατεία Ελευθερίας. Από το πρωί δόθηκε η μάχη της απεργίας σε βιομηχανίες, μεγάλα σούπερ μάρκετ και ξενοδοχεία, ενώ υπήρξαν αυξημένα ποσοστά συμμετοχής σε αυτήν σε εργοτάξια και σε πολλούς άλλους χώρους δουλειάς, όπως στους προαναφερθέντες κλάδους. Ξεχώρισε η μαχητική κινητοποίηση της ΔΑΣ Ξενοδοχοϋπαλλήλων έξω από το ξενοδοχείο του προέδρου της Ενωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου, όπου οι απεργοί διαμήνυσαν στους ξενοδόχους ότι τους επιστρέφουν ως απαράδεκτη την απαίτησή τους για 13ωρο και μάλιστα σπαστό, διεκδικώντας 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο.

Στην κεντρική ομιλία ο Γιάννης Γωνιανάκης, πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων Ηρακλείου, μεταφέροντας το απεργιακό μήνυμα τόνισε: «Σε όλο τον νομό μας, όλα τα μεγάλα εργοτάξια που διαφημίζουν οι κουστουμάτοι της κυβέρνησης έχουν 100% συμμετοχή στην απεργία. Δεν θα δεχτούμε να μας γυρίσουν πίσω στον 19ο αιώνα. Δεν θα δεχτούμε να μας φορτώσουν το 13ωρο, να μας στερήσουν το δικαίωμα στη ζωή, στην ξεκούραση, στην οικογένεια, στον ελεύθερο χρόνο. Εμείς τους απαντάμε σε τέτοια τερατουργήματα: 13 να είναι οι ώρες σας!».

«Ξέρουμε καλά πως μόνο με τους αγώνες μας μπορούμε να πετάξουμε και αυτόν τον νόμο στα σκουπίδια, όπως κάναμε με τόσους άλλους τα τελευταία χρόνια. Μόνο με τους αγώνες μας, στοχεύοντας τον πραγματικό ένοχο, τα κέρδη για μια χούφτα παράσιτα, μπορούμε να αποσπάσουμε κατακτήσεις. Μόνο βάζοντας στο επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες μας μπορούμε να ανοίξουμε τον δρόμο για πιο ριζικές θετικές εξελίξεις για τον λαό. Σήμερα γίνεται να δουλεύουμε λιγότερο και να απολαμβάνουμε περισσότερο. Καμία αναμονή - Ολοι στον αγώνα, όλοι στα συνδικάτα, όλοι στη μάχη. Ετοιμαζόμαστε για νέα απεργιακή απάντηση μέσα στον Οκτώβρη», κατέληξε ο συνδικαλιστής.

Ακολούθησε μαχητική πορεία που κατέληξε στα γραφεία της Ενωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου, όπου, απέναντι στις απαράδεκτες αξιώσεις των ξενοδόχων, οι απεργοί θυροκόλλησαν τις διεκδικήσεις τους και παράλληλα κάλεσαν σε ξεσηκωμό σε κάθε χώρο δουλειάς, ώστε οι απαιτήσεις των ξενοδόχων και της κυβέρνησης να μείνουν στα χαρτιά.

Στα Χανιά, από νωρίς το πρωί δόθηκε η μάχη της απεργίας σε μεγάλα εργοτάξια του νομού και σε άλλους μαζικούς χώρους δουλειάς, με τα ποσοστά συμμετοχής στην απεργία να είναι μεγάλα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν το μεγαλύτερο εργοτάξιο των Χανίων, το Καστέλι, όπου δεν έπεσε ούτε σφυριά. Στην απεργιακή συγκέντρωση, οι απεργοί όλων των κλάδων, που γέμισαν την πλατεία Δημοτικής Αγοράς, βροντοφώναξαν ότι «αυτό το νομοσχέδιο θα μείνει στα χαρτιά», ενώ πριν την πορεία απηύθυναν χαιρετισμούς μεταξύ άλλων ο Γιώργος Μπυράκης, πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χανίων, και ο Μανώλης Ξανθιουδάκης, πρόεδρος της Ενωσης Οικοδόμων ν. Χανίων.

Αντίστοιχα, στοπραγματοποιήθηκε μαζική απεργιακή συγκέντρωση στο Εργατικό Κέντρο της πόλης. Ξεχώρισε η μαζική συμμετοχή των εργατών από το εργοστάσιο της «Creta Farm», εμποροϋπαλλήλων, εκπαιδευτικών, υγειονομικών και φοιτητών.

Απεργιακές συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν, τέλος, στις κεντρικές πλατείες του Αγίου Νικολάου, της Σητείας και της Ιεράπετρας.