Στο Ηράκλειο οι απεργοί από διάφορους κλάδους δημιούργησαν ένα μεγάλο ανθρώπινο ποτάμι που γέμισε ασφυκτικά την πλατεία Ελευθερίας. Από το πρωί δόθηκε η μάχη της απεργίας σε βιομηχανίες, μεγάλα σούπερ μάρκετ και ξενοδοχεία, ενώ υπήρξαν αυξημένα ποσοστά συμμετοχής σε αυτήν σε εργοτάξια και σε πολλούς άλλους χώρους δουλειάς, όπως στους προαναφερθέντες κλάδους. Ξεχώρισε η μαχητική κινητοποίηση της ΔΑΣ Ξενοδοχοϋπαλλήλων έξω από το ξενοδοχείο του προέδρου της Ενωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου, όπου οι απεργοί διαμήνυσαν στους ξενοδόχους ότι τους επιστρέφουν ως απαράδεκτη την απαίτησή τους για 13ωρο και μάλιστα σπαστό, διεκδικώντας 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο.
Στην κεντρική ομιλία ο Γιάννης Γωνιανάκης, πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων Ηρακλείου, μεταφέροντας το απεργιακό μήνυμα τόνισε: «Σε όλο τον νομό μας, όλα τα μεγάλα εργοτάξια που διαφημίζουν οι κουστουμάτοι της κυβέρνησης έχουν 100% συμμετοχή στην απεργία. Δεν θα δεχτούμε να μας γυρίσουν πίσω στον 19ο αιώνα. Δεν θα δεχτούμε να μας φορτώσουν το 13ωρο, να μας στερήσουν το δικαίωμα στη ζωή, στην ξεκούραση, στην οικογένεια, στον ελεύθερο χρόνο. Εμείς τους απαντάμε σε τέτοια τερατουργήματα: 13 να είναι οι ώρες σας!».
Ακολούθησε μαχητική πορεία που κατέληξε στα γραφεία της Ενωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου, όπου, απέναντι στις απαράδεκτες αξιώσεις των ξενοδόχων, οι απεργοί θυροκόλλησαν τις διεκδικήσεις τους και παράλληλα κάλεσαν σε ξεσηκωμό σε κάθε χώρο δουλειάς, ώστε οι απαιτήσεις των ξενοδόχων και της κυβέρνησης να μείνουν στα χαρτιά.
Στα Χανιά, από νωρίς το πρωί δόθηκε η μάχη της απεργίας σε μεγάλα εργοτάξια του νομού και σε άλλους μαζικούς χώρους δουλειάς, με τα ποσοστά συμμετοχής στην απεργία να είναι μεγάλα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν το μεγαλύτερο εργοτάξιο των Χανίων, το Καστέλι, όπου δεν έπεσε ούτε σφυριά. Στην απεργιακή συγκέντρωση, οι απεργοί όλων των κλάδων, που γέμισαν την πλατεία Δημοτικής Αγοράς, βροντοφώναξαν ότι «αυτό το νομοσχέδιο θα μείνει στα χαρτιά», ενώ πριν την πορεία απηύθυναν χαιρετισμούς μεταξύ άλλων ο Γιώργος Μπυράκης, πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χανίων, και ο Μανώλης Ξανθιουδάκης, πρόεδρος της Ενωσης Οικοδόμων ν. Χανίων.
Απεργιακές συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν, τέλος, στις κεντρικές πλατείες του Αγίου Νικολάου, της Σητείας και της Ιεράπετρας.