Κόλαφος και η «διαβούλευση» για την κυβέρνηση

Κόλαφος είναι για την κυβέρνηση και η ηλεκτρονική «δημόσια διαβούλευση» η οποία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή ενόψει της κατάθεσης του νομοσχεδίου στη Βουλή.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πλατφόρμα opengov καταγράφονται σχεδόν 12.000 σχόλια που αφορούν το νομοσχέδιο, με εργαζόμενους και φορείς να περνάνε «κόσκινο» όλες τις διατάξεις του εκτρώματος.

Ετσι, μπορεί η υπουργός να επικαλείται κάτι φαντάσματα όπως «σερβιτόρους» και «κομμώτριες» που την βρήκαν και της ζήτησαν 13 ώρες δουλειάς, αλλά από παντού το μήνυμα που βγαίνει είναι ένα: «ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ».

Αυτό το μήνυμα εκπέμπουν τα εκατοντάδες συνδικάτα που ετοιμάζονται για την απεργία, αυτό το μήνυμα βγαίνει και από τη «διαβούλευση» της κυβέρνησης.

Οι διατάξεις για τη «διευθέτηση» του χρόνου εργασίας και την επέκτασή του, για τις «fast-track» προσλήψεις - απολύσεις, για τις υπερωρίες ακόμα και στην εκ περιτροπής εργασία, συγκεντρώνουν πλήθος σχολίων καταδίκης, με τους εργαζόμενους να κάνουν λόγο για πλήρη διάλυση και απορρύθμιση του ελεύθερου χρόνου, για φθορά της υγείας τους. Μια σειρά σχόλια καταρρίπτουν και το γελοίο επιχείρημα περί «προστασίας από απόλυση» αν ο εργαζόμενος αρνηθεί το 13ωρο.

Εργοδοσία: 13ωρο και να 'ναι και ...σπαστό!

Ποιοι είναι αυτοί που βρήκαν το νομοσχέδιο ...καλό; Μα φυσικά μια χούφτα εργοδοτικών ενώσεων, που όχι μόνο συμφωνούν αλλά «επαυξάνουν», προδίδοντας την κυβέρνηση για το ποιος ζήτησε πραγματικά αυτό το τερατούργημα.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των ξενοδόχων, με την Ενωση Ξενοδόχων Ηρακλείου να δηλώνει ότι δεν της φτάνει το 13ωρο, αλλά το θέλει και ...σπαστό! Ζητά επίσης μείωση ακόμα και της υποχρεωτικής ανάπαυσης μεταξύ των βαρδιών από τις 11 στις 8 ώρες και εφαρμογή συστήματος 6ήμερης εργασίας στα ξενοδοχεία εποχικής λειτουργίας, ώστε να θεωρείται υπερωριακή η απασχόληση μετά τις 48 ώρες τη βδομάδα (και όχι μετά τις 45 ώρες, όπως ισχύει για την 5ήμερη εργασία). Μάλιστα, παρουσιάζουν τις απαιτήσεις τους ως μια πρόταση για «πιο ανθρώπινο και εφαρμόσιμο» ωράριο!

«Βρήκαν την ευκαιρία να μας δείξουν πόσο λυσσασμένοι είναι για κέρδη», σχολιάζει την προκλητική αυτή τοποθέτηση το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων Αττικής, αναφέροντας:

«Ζητάνε ό,τι μέχρι σήμερα μας πήρανε μέσω ΣΣΕ και υπογράψανε με την πλειοψηφία της διοίκησης της Ομοσπονδίας και με τα Σωματεία κατά τόπους, όπου στην πλειοψηφία των Συμβουλίων είναι η ΠΑΣΚΕ. Δηλαδή να γίνει νόμος το 6ήμερο και να καταργηθεί το 5ήμερο - 40ωρο».

Θέλουν να εφαρμοστεί «σπαστό ωράριο για τις 13 ώρες δουλειάς και να καταργηθεί η 11ωρη ξεκούραση, όπως υπέγραψαν οι ανταγωνιστές τους στη Ρόδο με τους εργοδοτικούς συνδικαλιστές της ΠΑΣΚΕ», ώστε λιγότερο προσωπικό να βγάζει περισσότερη δουλειά. Ζητάνε επίσης «να δηλώνουν οι ίδιοι την οικειοθελή αποχώρηση του εργαζόμενου, ακόμα και χωρίς την υπογραφή του». Επικαλούνται προβλήματα και καθυστερήσεις στη «διεκπεραίωση πρόσληψης πολιτών τρίτων χωρών», καθώς «καίγονται» «να εκμεταλλεύονται ως πιο φτηνό - ευέλικτο εργατικό δυναμικό, με ακόμα πιο συνοπτικές διαδικασίες, τους συναδέλφους μας μετανάστες, που έρχονται με ακόμα χειρότερους όρους εργασίας, δεμένοι χειροπόδαρα από τους εργολάβους και τους ξενοδόχους».

«Αποδεικνύεται περίτρανα ποιοι τελικά ζήτησαν από την Κεραμέως αυτό το "σκουπίδι" και ότι αυτά που έλεγε η υπουργός από δω και από εκεί, ότι της το ζήτησαν οι εργαζόμενοι του κλάδου, είναι απλά γελοιότητες και πρόκληση», αναφέρει το Συνδικάτο.

«Κανένας δεν πρέπει να αποδεχτεί αυτήν τη βαρβαρότητα! Με τη δουλειά όλων μας όλα αυτά τα χρόνια οι ξενοδόχοι, οι μεγάλες επιχειρήσεις στην Εστίαση έχουν θησαυρίσει! Η ανάπτυξή τους πάτησε στα τσακισμένα δικαιώματά μας. Φέτος ξεπέρασαν τα 21 δισ. έσοδα, την ώρα που εμείς αμειβόμαστε με μισθούς του 2011, πληρώνουμε τους ίδιους έμμεσους φόρους με τους πάμπλουτους εργοδότες, παίρνουμε ταμείο ανεργίας μόνο για 3 μήνες και λόγω της μεγάλης ακρίβειας ο μισθός τελειώνει πριν τελειώσει ο μήνας!», υπογραμμίζει το Συνδικάτο. «Τώρα είναι η ώρα της δικής μας απάντησης! Η ώρα να μιλήσουν οι πραγματικοί εργαζόμενοι», καταλήγει και καλεί στην πανεργατική απεργία.