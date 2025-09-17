Ο ... λόγος στους πραγματικούς σερβιτόρους και τους ξενοδοχοϋπαλλήλους

Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας τη, στις 3.30 μ.μ., στο υπουργείο Εργασίας προχωρά τοσε συντονισμό με τατου κλάδου στην Αθήνα.

Τα σωματεία, με τους πραγματικούς εργαζόμενους του κλάδου, θα βρεθούν λοιπόν στο υπουργείο που μιλάει με θράσος εξ ονόματός τους, παρουσιάζοντας τη «μαγική εικόνα» ότι τάχα οι σερβιτόροι θέλουν τα 13ωρα...

«Είναι υποκριτικό η κυβέρνηση να μιλάει για μέτρα υγείας και ασφάλειας και παράλληλα να νομοθετεί τη δουλειά ήλιο με ήλιο», καταγγέλλει το Συνδικάτο και επισημαίνει ότι η βαρβαρότητα του 13ωρου πολλαπλασιάζει τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται οι εργαζόμενοι. Οπως υπενθυμίζει, ο απολογισμός των τελευταίων μηνών μετρά «επτά νεκρούς και δεκάδες σακατεμένους» στα ξενοδοχεία και την εστίαση σε όλη την Ελλάδα. «Τα 12ωρα, τα 7ήμερα, τα εξαντλητικά ωράρια, σε συνδυασμό με τα ανύπαρκτα μέτρα προστασίας, αποτελούν το δάχτυλο στη σκανδάλη για να γινόμαστε θυσία για τα κέρδη των εργοδοτών. Αλλωστε, κανένα μετρό υγείας και ασφάλειας μέχρι σήμερα δεν έχει προβλεφθεί με γνώμονα τις 13 ώρες δουλειά αλλά τις 8 ώρες», αναφέρει το Συνδικάτο. «Δεν θα αποδεχτούμε να ζούμε για να δουλεύουμε μέχρι εξάντλησης», ξεκαθαρίζει, ενώ προετοιμάζει την παράσταση διαμαρτυρίας και τη συμμετοχή στην πανελλαδική απεργία.

Στη Θεσσαλονίκη





Πλατύ κάλεσμα και στουςνα δώσουν μαχητικό «παρών» στην απεργία της 1ης Οκτώβρη για να μην περάσει το αίσχος των 13 ωρών δουλειάς, απευθύνει το ΣΕΤΕΠΕ Κ. Μακεδονίας. Καλεί σε μαζική συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, στις 10.30 π.μ., στο Αγαλμα Βενιζέλου

Στην ανακοίνωση που μοιράζεται μαζικά στους εργαζόμενους μέσα στους χώρους εργασίας, σημειώνει: «Οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία έχουμε πικρή πείρα από την εντατικοποίηση, τα "ατυχήματα", τα χαμηλά μεροκάματα. Στις δικές μας πλάτες χτίζονται τα κέρδη των ξενοδόχων, που κάθε χρόνο σπάνε και ένα ρεκόρ. Για εμάς δεν μένει τίποτα άλλο από την αγωνία πώς θα βγάλουμε την επόμενη μέρα. Αντίθετα, για τους εργοδότες μας, φροντίζουν οι κυβερνήσεις τους να μη χάνουν ούτε ευρώ από τα κέρδη τους.

Η κυβέρνηση τώρα φροντίζει να διασφαλίσει στους ξενοδόχους ακόμα περισσότερα δώρα. Το νομοσχέδιο για το 13ωρο που ετοιμάζεται να φέρει, είναι βούτυρο στο ψωμί των ξενοδόχων. Είναι όμως κόλαση για τις καμαριέρες που σκίζονται κάνοντας 20 δωμάτια την ημέρα, τους μάγειρες που καίγονται στις κουζίνες, για τους εργαζόμενους στα λινά, τους σερβιτόρους κ.λπ. Το νομοσχέδιο είναι επίθεση στα δικαιώματά μας και το εισόδημά μας.

Αποτελεί θράσος να λέει η υπουργός ότι της το ζήτησαν σερβιτόροι για να μπορούν να βγάζουν περισσότερα χρήματα! Αν ενδιαφέρονταν πραγματικά η υπουργός, θα ικανοποιούσε τα αιτήματα των σωματείων για αυξήσεις στους μισθούς, 5ήμερο - 7ωρο, επαναφορά των ΒΑΕ, μείωση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και στα τιμολόγια ρεύματος κ.λπ. Αλλά η κυβέρνηση δεν θέλει να πειράξει τα κέρδη των επιχειρηματιών.

Εμείς όμως έχουμε τη δύναμη να ανατρέψουμε αυτήν την πολιτική! Εχουμε την πείρα από αγώνες που δόθηκαν στο παρελθόν, και εδώ στην πόλη μας, σε παρασκευαστήρια και επισιτιστικά καταστήματα, σε πλατφόρμες διανομής και ξενοδοχεία. Εχουμε την πείρα από άλλους κλάδους.

Στην εποχή μας είναι σύγχρονο και προοδευτικό να εργαζόμαστε λιγότερο και να απολαμβάνουμε περισσότερα. Οσο και να προσπαθούν να μας επιστρέψουν στον 19ο αιώνα, δεν θα τα καταφέρουν».