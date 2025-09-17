Σε αδιέξοδο χιλιάδες αγρότες λόγω της υποχρεωτικότητας του ΑΤΑΚ

Nα μην ισχύσει η υποχρεωτικότητα του ΑΤΑΚ για τη χορήγηση των ενισχύσεων στους δικαιούχους αγρότες ζήτησε η βουλευτής του ΚΚΕ Διαμάντω Μανωλάκου με Επίκαιρη Ερώτηση που συζητήθηκε στη Βουλή.

Η Δ. Μανωλάκου επεσήμανε ότι χιλιάδες αγρότες σε όλη τη χώρα βρίσκονται σε αδιέξοδο, γιατί καλλιεργούν εκτάσεις που για διάφορους λόγους δεν είναι δηλωμένες στο Ε9 του ιδιοκτήτη τους, είτε αυτός είναι ο ίδιος ο καλλιεργητής είτε άλλος, από τον οποίο ο αγρότης τις νοικιάζει.

Στάθηκε κυρίως στο γεγονός ότι μπορεί η κυβέρνηση, μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, να τους έδωσε τη δυνατότητα να υποβάλουν τη δήλωση ΟΣΔΕ μέχρι τις 29/8 και να συμπληρώσουν την αίτησή τους με τους Αριθμούς Ταυτοποίησης Ακινήτων (ΑΤΑΚ) μέχρι τις 30/9, όμως αυτή η παράταση, που μάλιστα δόθηκε με την επισήμανση ότι δεν θα δοθεί άλλη, δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα, καθώς αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα από την κυβέρνηση, οι αγρότες που καλλιεργούν χωράφια χωρίς ΑΤΑΚ δεν θα πληρωθούν την επιδότηση που αντιστοιχεί σε αυτές τις εκτάσεις.

Σημείωσε ότι ο ΑΤΑΚ παρουσιάζεται από την κυβέρνηση και την ΕΕ ως κριτήριο «ορθής δήλωσης», πως δήθεν με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιστεί ότι η επιδότηση θα φτάσει στους πραγματικούς δικαιούχους. Ομως μέχρι σήμερα έχει αποδειχθεί ότι οι δηλώσεις χωραφιών στο Ε9 όχι μόνο δεν απέτρεψαν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά χρησιμοποιήθηκαν για να μπορέσει αυτό να στηθεί, και τόνισε ότι οι ψευδείς δηλώσεις Ε9 που κατάθεταν οι επιτήδειοι υπό τις οδηγίες των εμπλεκόμενων ΚΥΔ, έφτασαν, χάρη στις αποφάσεις και παρεμβάσεις υπουργών των κυβερνήσεων της ΝΔ, άλλων κυβερνητικών στελεχών, διοικούντων του ΟΠΕΚΕΠΕ και με τις ευλογίες της ΕΕ, να αποτελούν το μοναδικό κριτήριο για την απόδοση της αποσυνδεμένης, ελέω ΚΑΠ, από την παραγωγή επιδότησης, χωρίς να πραγματοποιείται κανένας διασταυρωτικός έλεγχος από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, για το αν η επιδοτούμενη έκταση καλλιεργείται και από ποιον.

Η βουλευτής του ΚΚΕ ζήτησε να δοθούν απρόσκοπτα οι επιδοτήσεις σε όλους τους δικαιούχους αγρότες, ανεξάρτητα από το αν τα χωράφια που έχουν καλλιεργήσει και δηλώσει διαθέτουν ή όχι ΑΤΑΚ και να αποσυνδεθεί η επιδότηση από την ιδιοκτησία της γης και αυτή να χορηγείται με βάση την πραγματική παραγωγή και το πραγματικό κτηνοτροφικό κεφάλαιο.

Ο αρμόδιος υφυπουργός, Ιωάννης Ανδριανός, επανέλαβε τα μέτρα που είχε αναφέρει και ο πρωθυπουργός, τα οποία είναι πλήρως ευθυγραμμισμένα με την ευρωπαϊκή πολιτική και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μίλησε για παράταση σε δηλώσεις ΑΤΑΚ, ώστε να γίνουν οι πληρωμές, αφού η κυβέρνηση λειτουργεί μέσω χρονοδιαγράμματος της ΕΕ για τις επιδοτήσεις και ανέφερε ότι δεν θα μπορούσε η κυβέρνηση να αφήσει ευρωπαϊκούς πόρους να χαθούν. Είπε επίσης ότι το προηγούμενο διάστημα αναδείχθηκαν «παθογένειες» σχετικά με τις πληρωμές των αγροτών και ότι η κυβέρνηση εργάζεται προς την «απόδοση ευθυνών» για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Δ. Μανωλάκου τόνισε ότι τα ΚΑΕΚ, στα οποία αναφέρθηκε ο υφυπουργός και παρουσίασε ως εναλλακτικό «δρόμο» ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, δεν αποτελούν λύση, ενώ υπενθύμισε ότι αυτά ήταν μια από τις αιτίες του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δήλωσε ότι μια μεγάλη πλειοψηφία δεν θα πάρει την επιδότηση, αφού ακόμα σε αρκετούς αγρότες υπάρχουν χρωστούμενες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ. Είπε ακόμα ότι με αυτά τα μέτρα οι αγρότες δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, καθώς με ευθύνη της κυβέρνησης θα κοπεί το 1/4 της καλλιεργήσιμης έκτασης για ανθρώπους βιοπαλαιστές. Υπογράμμισε ότι πρέπει να παρθεί ως κριτήριο η αγροτική παράγωγη, να γίνουν έλεγχοι, καθώς θα υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις στην πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή που αφορούν όλο τον λαό, ενώ ξεριζώνονται από το επάγγελμά τους οι αγρότες.