Πληθαίνουν οι απεργιακές συγκεντρώσεις

Μέχρι στιγμής απεργιακές συγκεντρώσεις έχουν οριστεί στις εξής πόλεις:

- Αθήνα, 10.30 π.μ., Προπύλαια

- Θεσσαλονίκη, 10.30 π.μ., Αγαλμα Βενιζέλου

- Πάτρα, 10.30 π.μ., πλατεία Γεωργίου

- Πειραιάς, 10 π.μ., πλ. Δημοτικού Θεάτρου

- Αγρίνιο, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

- Αλιβέρι, 10 π.μ., πεζόδρομος

- Αμφισσα, 10 π.μ., πλατεία Λαού

- Βέροια, 10.30 π.μ., πλατεία Δημαρχείου

- Ζάκυνθος, 10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Μάρκου

- Ηράκλειο, 10 π.μ., πλατεία Ελευθερίας

- Ιστιαία, 11 π.μ., πλατεία

- Καλαμάτα, 10 π.μ., κεντρική πλατεία

- Κέρκυρα, 11 π.μ., Εργατικό Κέντρο

- Κεφαλονιά (Αργοστόλι), 10.30 π.μ., πλατεία Βαλλιάνου

- Λαμία, 11 π.μ., πλατεία Πάρκου

- Λάρισα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

- Μαντούδι, 10.30 π.μ., πλατεία

- Νάουσα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

- Πύργος, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

- Τρίκαλα, 10 π.μ., πλατεία Ρήγα Φεραίου

- Χαλκίδα, 10.30 π.μ., πλατεία Δικαστηρίων

- Χανιά, 10 π.μ., πλατεία Δημοτικής Αγοράς

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
