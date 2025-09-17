ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Να καταργηθεί το φοροέκτρωμα, εδώ και τώρα μείωση φόρων και προστασία του εισοδήματος

Σύσκεψη για την οργάνωση της πάλης των αυτοαπασχολούμενων και μικρών επαγγελματιών και της συμμετοχής τους στις απεργιακές συγκεντρώσεις της 1ης Οκτώβρη οργανώνει η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ) τη Δευτέρα 22 Σεπτέμβρη, στις 7 μ.μ., στην αίθουσα του Συνδέσμου Εργολάβων Ηλεκτρικών Εργων Αττικής (πλατεία Ελευθερίας 2, Αθήνα). Το κάλεσμα της Ομοσπονδίας απευθύνεται στα σωματεία της δύναμής της και σε κάθε σωματείο «που επιδιώκει να εκφράσει αγωνιστικά τα δικαιώματα και τις ανάγκες των μελών του απέναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης της ΝΔ», σε κάθε αγωνιστή συνδικαλιστή «που δεν βολεύεται στην απραξία μπροστά στη διαρκή χειροτέρευση των συνθηκών ζωής και εργασίας».

Καλεί τους επαγγελματίες, βιοτέχνες, εμπόρους, αυτοκινητιστές, τις Ενώσεις και τα Σωματεία τους να πάρουν μέρος μαζί με τους εργαζόμενους στις απεργιακές κινητοποιήσεις την 1η Οκτώβρη. Να δώσουν συνέχεια με Γενικές Συνελεύσεις και να συντονίσουν τη δράση τους με στόχο την κλιμάκωση της απάντησής τους στην επίθεση στη ζωή και στο εισόδημά τους, με κινητοποίηση μέσα στον Νοέμβρη.

Αυξημένη η φορολόγηση παρά τις εξαγγελίες

Στην ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία καταγγέλλει τον εμπαιγμό των κυβερνητικών εξαγγελιών από τη ΔΕΘ. «Για μήνες ακούγαμε ότι έρχονται βελτιώσεις για τους μικρούς επαγγελματίες, όμως αποδείχθηκε άνθρακες ο θησαυρός. Οσα "δημιουργικά" μαθηματικά και να επιστρατεύσει η κυβέρνηση, η πραγματικότητα είναι αδιάψευστη», υπογραμμίζει.

Ως ενδεικτικό παράδειγμα αυτής της πραγματικότητας, παραθέτει τα δεδομένα της φορολόγησης ενός επαγγελματία (με 12 έτη εργασίας, χωρίς προσωπικό), με βάση τους νέους φορολογικούς συντελεστές και τον ν. 5073/23 που παραμένει σε ισχύ: Το 2025, ο ελάχιστος τεκμαρτός φόρος ανήλθε σε 2.022 ευρώ. Το 2026, θα είναι αυξημένος στα 2.307 ευρώ. Το 2027, με βάση τα εξαγγελθέντα, πρόκειται να μειωθεί ελάχιστα, στα 2.112 ευρώ για 2 παιδιά, στα 2.200 για ένα παιδί. «Δηλαδή, το 2027, παρά τις εξαγγελλόμενες μειώσεις, η πλειοψηφία μας θα κληθεί να πληρώσει περισσότερα από σήμερα!», είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει.

«Η πραγματικότητα για τους μικρούς επαγγελματίες γίνεται σκληρότερη χρόνο με τον χρόνο: Με την τεκμαρτή φορολογία από το 1ο ευρώ, με τις ψηφιακές θηλιές, με τους ληστρικούς έμμεσους φόρους που μας τσακίζουν στο σπίτι και στο μαγαζί. Χιλιάδες πνίγονται στα χρέη, βρίσκονται αντιμέτωποι με πλειστηριασμούς, στερούνται αξιοπρεπών υπηρεσιών Υγείας, Πρόνοιας, Παιδείας για τα παιδιά τους, φτηνά και ποιοτικά τρόφιμα, φτηνή Ενέργεια. Μέχρι πού θα πάει αυτή η κατάσταση;», καταγγέλλει η ΟΒΣΑ.

Στο φόντο αυτό, απαιτεί να καταργηθεί το «φοροέκτρωμα» για την τεκμαρτή φορολόγηση των επαγγελματιών (5073/23), να θεσπιστεί αφορολόγητο όριο, να πληρώσει το μεγάλο κεφάλαιο που απολαμβάνει σταθερά ασυλία και προνόμια. «Οι θυσίες μας γεμίζουν τα ταμεία του κράτους, για να απολαμβάνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις προνόμια και φοροαπαλλαγές: 44,5 δισ. φορολογικά έσοδα, 7,9 δισ. πρωτογενές πλεόνασμα μόνο στο 7μηνο Γενάρη - Ιούλη 2025. 11,3 δισ. κέρδη οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, 4,5 δισ. οι τράπεζες το 2024. Ο ιδρώτας μας γίνεται λίπασμα για την ανταγωνιστικότητά τους, για την κερδοφορία τους. Ξύνουν τον πάτο του βαρελιού για τις δικές μας ανάγκες, χρηματοδοτούν όμως με τεράστια ποσά τις μεγάλες επιχειρήσεις. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων εκτοξεύεται στα 14,5 δισ. για το 2026 και στα 16,7 δισ. για το 2027. Μόνο για τις πολεμικές δαπάνες τα ποσά που προορίζονται αγγίζουν το 5% του ΑΕΠ και θα φτάσουν τα 28 δισ. τα επόμενα χρόνια!», σχολιάζει η Ομοσπονδία.

Τέρμα πια στις θυσίες για τα κέρδη των λίγων!

Κόντρα στα ματωμένα πλεονάσματα και τις διογκούμενες πολεμικές δαπάνες η ΟΒΣΑ αντιτάσσει τα αιτήματα των επαγγελματιών: «Εδώ και τώρα ζητάμε τη μείωση της φορολογίας των επαγγελματιών και όλων των εργαζομένων. Απαιτούμε προστασία των πιο αδύνατων, αυτών που βρίσκονται ήδη στον αέρα, που τους έχει τσακίσει ο ανταγωνισμός, τα έξοδα και τα χρέη, αυτούς που η κυβέρνηση αποκαλεί "φοροφυγάδες". Διεκδικούμε αφορολόγητο όριο στις 12.000 ευρώ, άμεση κατάργηση του 5073/23. Απαιτούμε την άμεση και γενναία μείωση των ληστρικών έμμεσων φόρων, κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, του ΕΦΚ στα καύσιμα και την Ενέργεια. Διεκδικούμε την προοδευτική αύξηση της φορολογίας των μεγάλων επιχειρήσεων, των εφοπλιστών που φορολογούνται εθελοντικά, των τραπεζιτών που απολαμβάνουν αναβαλλόμενο φόρο, των στρατηγικών επενδυτών που φοροαπαλλάχθηκαν για να θησαυρίζουν».

«Σε αυτόν τον αγώνα δεν είμαστε μόνοι μας, ενώνουμε τη φωνή μας με όσους υποφέρουν από τις αντιλαϊκές πολιτικές κυβερνήσεων - ΕΕ, με όσους πλήττονται από τον κοινό εχθρό», ξεκαθαρίζει. «Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για να δυναμώσει το κίνημα των μικρών ΕΒΕ και ο κοινός αγώνας με τους μισθωτούς, τους μικρούς αγρότες, τους συνταξιούχους, τη νεολαία. Κανένας μόνος του. Μαζί υποφέρουμε από τις αντιλαϊκές πολιτικές, μαζί πρέπει να αντιπαλέψουμε τον κοινό εχθρό, το μεγάλο κεφάλαιο και τα κέρδη του, τις κυβερνήσεις και τα κόμματα που το στηρίζουν σε βάρος μας, την ΕΕ που μας θεωρεί διαρθρωτικό πρόβλημα», προσθέτει.

Στην κατεύθυνση αυτή, η ΟΒΣΑ δηλώνει την αλληλεγγύη της στον αγώνα των εργαζομένων ενάντια στο νέο νομοθετικό έκτρωμα για το 13ωρο, το οποίο «είναι κομμένο και ραμμένο στις απαιτήσεις των μονοπωλίων, που επιδιώκουν την εκμετάλλευση και την 24ωρη αγορά εργασίας». Οπως επισημαίνει, τα ατελείωτα ωράρια παρασέρνουν «με μαθηματική ακρίβεια και τα μικρά μαγαζιά, χωρίς όμως εισοδηματικό αντίκρισμα», όπως έχει αποδειχθεί από τη δουλειά τις Κυριακές και την «άκαρπη προσπάθεια να ανταγωνιστούμε τα μεγάλα ψάρια του εμπορίου, των υπηρεσιών κ.ά.», σε συνθήκες μάλιστα στις οποίες «η καθημερινή μας πελατεία, η λαϊκή οικογένεια έχει ήδη στεγνώσει».

«Την 1η Οκτώβρη συμμετέχουμε στις απεργιακές κινητοποιήσεις, δίνουμε την απάντησή μας στις αντιλαϊκές πολιτικές», καταλήγει η ΟΒΣΑ και προετοιμάζει κλιμάκωση της αγωνιστικής δράσης «με κινητοποίηση των επαγγελματιών, βιοτεχνών, εμπόρων, αυτοκινητιστών, μέσα στον Νοέμβριο».