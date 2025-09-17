Τα συνδικάτα «επί ποδός» με το απεργιακό κάλεσμα σε όλη τη χώρα

Δυο βδομάδες απομένουν μέχρι τη μεγάλη πανελλαδική πανεργατική απεργία, και τα συνδικάτα δίνουν τη μάχη σε κλάδους και χώρους δουλειάς για την επιτυχία της μάχης της 1ης Οκτώβρη.

Για να σηματοδοτήσει αυτός ο σταθμός τον αγωνιστικό ξεσηκωμό ενάντια στα σχέδια κυβέρνησης και επιχειρηματικών ομίλων για απογείωση της «ευελιξίας», με το νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση για τη 13ωρη δουλειά και το σαρωτικό χτύπημα στον εργάσιμο και στον ελεύθερο χρόνο των εργατών.

Υπενθυμίζεται ότι το νομοσχέδιο βρίσκεται στη φάση της «διαβούλευσης», με τους εργαζόμενους να απαντούν διεκδικώντας μέσα από τα σωματεία τους όχι απλά να αποσυρθεί το έκτρωμα, αλλά να δουλεύουν και να ζουν με σύγχρονους όρους, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, αυξήσεις των μισθών, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 10.30 π.μ. στα Προπύλαια, ενώ στον Πειραιά στις 10 π.μ. στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου. Στη Θεσσαλονίκη εργατικά σωματεία καλούν σε απεργιακή συγκέντρωση στις 10.30 π.μ. στο Αγαλμα Βενιζέλου.

«Το νομοσχέδιο για το 13ωρο και την "ευελιξία" δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ωμή απαίτηση της εργοδοσίας, που μετατρέπει τους εργαζόμενους σε σύγχρονους σκλάβους για να αυξάνονται τα κέρδη των λίγων», τονίζει το ΠΑΜΕ. «Δεν θα γίνουμε δούλοι του 21ου αιώνα. 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο», διαμηνύει και καλεί σε μαζική συμμετοχή στην απεργία.

Απεργούν και στο Δημόσιο





Απλώνεται η δράση σε κάθε κλάδο

Απεργία και για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο θα είναι η 1η Οκτώβρη, καθώς σχετική απόφαση έχει πάρει η ΑΔΕΔΥ. «σημειώνει ηκαλώντας στις απεργιακές συγκεντρώσεις των συνδικάτων.

Προετοιμάζοντας την απεργιακή μάχη τα σωματεία κλιμακώνουν τη δράση τους με συγκεντρώσεις, συνελεύσεις, συσκέψεις και άλλες πρωτοβουλίες, με στόχο την πλατιά ενημέρωση και την παγκινητοποίηση σε κάθε κλάδο.

Το κάθε σωματείο φροντίζει με αφίσες και με ανακοινώσεις, με πανό που στολίζουν τους χώρους δουλειάς, με καθημερινές εξορμήσεις σε κάθε πόστο, να ανοιχτεί πλατιά. Να έρθει σε επαφή και με νέους εργαζόμενους, να γίνει αφορμή αυτή η απεργία για χιλιάδες νέες εγγραφές και οργάνωση στα συνδικάτα, κάνοντας πράξη αυτό που πραγματικά φοβούνται η κυβέρνηση και η εργοδοσία.

Στο πλαίσιο αυτό, γεμάτα είναι κάθε μέρα τα γραφεία του Σωματείου ΕΝΕΔΕΠ στις προβλήτες της COSCO, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τους λιμενεργάτες. Κάθε μέρα μαζεύονται εκεί στο τέλος της βάρδιας, στο «δεύτερο σπίτι» τους όπως λένε, και συζητούν με μπροστάρη το Σωματείο για την επιτυχία της απεργίας, ενώ θα προχωρήσουν σε Γενική Συνέλευση με στάση εργασίας την επόμενη βδομάδα.

«Δεν είναι η κανονικότητά μας τα 10ωρα», δηλώνουν και οι εργαζόμενοι στις Κατασκευές, που πληρώνουν βαρύ φόρο εργατικών «ατυχημάτων», με τους οικοδόμους να διαλύονται καθημερινά στις σκαλωσιές για τα κέρδη των ομίλων. Μεστα εργοτάξια τουκαι του γηπέδου τουστον Ελαιώνα, στο δικαστήριο τουκαι με άλλες πρωτοβουλίες, ο κλάδος ετοιμάζεται να «νεκρώσει» τα γιαπιά στην απεργία.

«Δεν υπάρχει ανάπαυση για τους ηθοποιούς», λέει το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ), αφού οι συνάδελφοί τους μπορεί να έχουν γύρισμα όλη μέρα στα στούντιο, π.χ. στα Σπάτα, και το βράδυ να ανεβαίνουν στο «σανίδι», από όπου θα σχολάνε μαζεύοντας τα κομμάτια τους.

Αυτά βέβαια είναι «ψιλά γράμματα» για την πλειοψηφία της διοίκησης της ΠΟΘΑ (Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος - Ακροάματος), όπου οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, τοποθετούμενες στο πλαίσιο που έβαλαν οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, είπαν ότι η Οδηγία ΕΚ/2003/88 που επιτρέπει τη 13ωρη εργασία είναι αυτή που τάχα θα ...προστατεύσει με κάποιο μαγικό τρόπο τους εργαζόμενους, ενώ έκαναν λόγο και για «παρέκκλιση» της χώρας. Και αφού ξεμπροστιάστηκαν με το ξέπλυμα της ΕΕ, θυμήθηκαν - όπως η κυβέρνηση - μέχρι και τον κομμουνιστή δήμαρχο της Πάτρας (!), με κάτι γελοία ερωτήματα, όπως αν προτίθεται να κάνει ...κινητοποίηση για τη 13ωρη εργασία...





Στο «πόδι» είναι και τα Σωματεία στιςμε τονα καλεί σήμερα Πέμπτη σε(6.30 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο του ΟΤΕ - 3ης Σεπτεμβρίου 108, Αθήνα). Τοπροχωρά σε συνεδρίαση της προσωρινής του διοίκησης, έχοντας μπει για τα καλά στη μάχη της προετοιμασίας, ενώ τοκαλεί σε Γενική Συνέλευση την(6.30 μ.μ., γραφεία ΣΕΤΗΠ - Σολωμού 58, Αθήνα).

Το δε Σωματείο Εργαζόμενων στην «Teleperformance» προχωρά σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 21 Σεπτέμβρη (4 μ.μ., Εργατικό Κέντρο Πειραιά), ενώ προκηρύσσει και 4ωρη στάση εργασίας την Παρασκευή 26 Σεπτέμβρη (9 π.μ.-1 μ.μ) με αφορμή την εκδίκαση των αγωγών ενάντια στις συνδικαλιστικές διώξεις των συναδέλφων τους.

Στη μάχη της απεργίας και το Σωματείο Εργαζομένων στον «Ευαγγελισμό», που καλεί σε Γενική Συνέλευση αύριο Πέμπτη, καθώς γιατροί και νοσηλευτές ξέρουν από πρώτο χέρι τι θα πει δουλειά 60 ώρες τη βδομάδα και 36ωρα σερί λόγω εφημεριών, καθώς η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή που εφάρμοσε πάνω τους την Ευρωπαϊκή Οδηγία.

«13ωρο... με τίποτα!», ξεκαθαρίζει ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση ν. Αττικής «Ο Βύρων», καλώντας σε Γενική Συνέλευση το Σάββατο 20 Σεπτέμβρη, στις 7 μ.μ. στο Μουσείο Μακρονήσου (ΠΕΚΑΜ -Ασωμάτων 31 Θησείο).

Οι εργαζόμενοι στην ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ κάνουν λόγο για συνεχή καταστρατήγηση του ωραρίου τους και απολύσεις δεμένες με τον βούρδουλα της «αξιολόγησης». Το Σωματείο μπαίνει μπαίνει μπροστά διεκδικώντας Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και καλεί σε Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 22 Σεπτέμβρη.

Στη Νέα Ιωνία

Με κινητοποίηση τηστις 7 μ.μ. στην πλατεία Σημηριώτηαπορρίπτουν το νομοσχέδιο για τη 13ωρη δουλειά, απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στην πανελλαδική πανεργατική απεργία της 1ης Οκτώβρη και στο συλλαλητήριο των εργατικών συνδικάτων (10.30 π.μ., Προπύλαια).

Το κάλεσμα απευθύνουν ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Γ. Σεφέρης», το παράρτημα Βορειοδυτικών Συνοικιών της Ενωσης Λογιστών - Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής (ΕΛΕΠΑ), το παράρτημα Ν. Ιωνίας - Ν. Φιλαδέλφειας - Μεταμόρφωσης - Ν. Ηρακλείου του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας και η Ενωση Συνταξιούχων Ν. Ιωνίας - Ν. Ηρακλείου και πέριξ περιοχών.

«Δεν μπορούμε να αφήσουμε να περάσουν τα σχέδιά τους!», υπογραμμίζουν και ξεκαθαρίζουν: «Είναι πρόκληση, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, της επιστήμης και των τεράστιων παραγωγικών δυνατοτήτων, να μας ζητάνε να δουλεύουμε περισσότερο, να ζούμε χειρότερα. Ενώ είναι αντικειμενικά δυνατό να δουλεύουμε και να ζούμε με αξιοπρέπεια, με μειωμένα ωράρια, με σταθερό εργάσιμο χρόνο, να αμειβόμαστε καλύτερα, με αυξημένες άδειες και ημέρες ανάπαυσης, μας οδηγούν σε έναν εργασιακό μεσαίωνα που διαλύει όλες τις πλευρές της ζωής μας».

Συσκέψεις σωματείων

Καθημερινά συνεχίζονται οι συνελεύσεις και συσκέψεις συνδικαλιστικών οργανώσεων με θέμα την προετοιμασία της απεργίας.

Σήμερα Τετάρτη:

- Το Παλλεσβιακό Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο πραγματοποιεί ανοιχτή σύσκεψη - συζήτηση, στις 6.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεών του.

- Το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου καλεί σε σύσκεψη στις 7.30 μ.μ. στα γραφεία του.

Τη Δευτέρα 22 Σεπτέμβρη το Εργατικό Κέντρο Λαμίας καλεί σε σύσκεψη, στις 7 μ.μ. στα γραφεία του (Λεωσθένους Δεδούση 9).