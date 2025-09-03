ΠΑΜΕ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ

Αγωνιστικός βηματισμός για απεργιακή κλιμάκωση ενάντια στη 13ωρη σκλαβιά

Με αγωνιστικό βηματισμό και με προοπτική απεργιακής κλιμάκωσης απαντούν τα συνδικάτα στην κυβέρνηση και στη νέα αντεργατική επίθεση με αιχμή το νομοσχέδιο του 13ωρου. Με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας να βρίσκεται στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, τα συνδικάτα ετοιμάζουν τη διαδήλωση στη ΔΕΘ το Σάββατο 6 Σεπτέμβρη, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα: «Καμία θυσία για τα κέρδη των επιχειρηματιών και τα γεράκια του πολέμου!». Τις αμέσως επόμενες μέρες, σε μια σειρά πόλεις οργανώνουν συγκεντρώσεις με αιχμή το αίτημα να αποσυρθεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, που δίνει τη δυνατότητα να επεκτείνεται η εργάσιμη μέρα μέχρι τις 13 ώρες και φέρνει ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία του εργάσιμου χρόνου.

Συνδικαλιστικές οργανώσεις της Αττικής καλούν σε συγκέντρωση τη Δευτέρα 8 Σεπτέμβρη, στις 7.30 μ.μ. στο Σύνταγμα, και σε κλιμάκωση της πάλης με την οργάνωση πανεργατικής απεργίας. Το ΠΑΜΕ έχει απευθύνει κάλεσμα στα συνδικάτα να δυναμώσουν τον αγώνα για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και γενναίες αυξήσεις στους μισθούς.

Οπως τονίζει το ΠΑΜΕ, οι κυβερνητικές αθλιότητες περί «δίκαιης εργασίας για όλους» και «στήριξης στους εργαζόμενους» δεν μπορούν να κρύψουν ότι μας φέρνουν ένα βήμα πιο κοντά στον Μεσαίωνα. Με το νομοσχέδιο η κυβέρνηση επεκτείνει την εργοδοτική ασυδοσία και οδηγεί σε περαιτέρω εντατικοποίηση της εργασίας, με μοναδικό στόχο την ακόμα μεγαλύτερη αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων.

Το ΠΑΜΕ καλεί σε ένταση της πάλης μέσα από τα συνδικάτα, απαιτώντας την απόσυρση του αντεργατικού τερατουργήματος και διεκδικώντας: 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο για όλους. Κατάργηση της «διευθέτησης» του χρόνου εργασίας και όλων των μορφών ελαστικής απασχόλησης. Αυξήσεις στους μισθούς και Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Καμία εμπλοκή της χώρας μας στο μακελειό του πολέμου. Προστασία της λαϊκής κατοικίας κ.ά.

Σύσκεψη των σωματείων του Πειραιά

Επισιτισμός - Τουρισμός: Αγωνιστικό «παρών» από τα σωματεία της Αττικής

καλεί στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα. Επίσης, σωματεία από το Δημόσιο, συλλόγους αυτοαπασχολουμένων του Πειραιά και άλλους φορείς σε σύσκεψη οργάνωσης του αγώνα, στις 7 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εργατικού Κέντρου.

Με μαζική συμμετοχή εργαζομένων του κλάδου και με την παρουσία επιχειρησιακών σωματείων πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας η ανοιχτή συνεδρίαση της διοίκησης του Συνδικάτου Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων Αττικής με θέμα την οργάνωση του αγώνα ενάντια στο νομοσχέδιο - έκτρωμα της 13ωρης εργασίας. Με βάση το σχέδιο αγωνιστικής κλιμάκωσης, το Συνδικάτο ετοιμάζεται να διαδηλώσει στο συλλαλητήριο της Δευτέρας 8 Σεπτέμβρη στο Σύνταγμα, ενώ σε συντονισμό με τα άλλα ταξικά σωματεία και το ΠΑΜΕ βρίσκεται σε ετοιμότητα απεργιακής απάντησης σε κυβέρνηση και εργοδοσία τη μέρα κατάθεσης του εκτρωματικού νομοσχεδίου στη Βουλή.

«Εχουν βάλει στόχο ο εργάσιμος χρόνος να είναι πλήρως στα χέρια των εργοδοτών, βάσει της Οδηγίας της ΕΕ, για να εξασφαλίζονται τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων», υπογράμμισε στην εισηγητική ομιλία ο πρόεδρος του Συνδικάτου, Γιώργος Στεφανάκης. Αναφερόμενος στην προκλητική τακτική της κυβέρνησης να παρουσιάζει το νομοσχέδιο της σύγχρονης δουλείας ως ...φιλεργατική ρύθμιση, την οποία ζητούν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, τόνισε ότι πρόκειται για «κοροϊδία και χειραγώγηση, που έχει καταδικαστεί συνολικά από τους εργαζόμενους σε όλη τη χώρα». Μέσα από τις τοποθετήσεις των εργαζομένων που πήραν τον λόγο αναδείχθηκε ο καθημερινός Γολγοθάς που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς, ενώ μεταφέρθηκε και πείρα μέσα από παραδείγματα οργάνωσης και κινητοποίησης των εργαζομένων σε ξενοδοχεία, όπου κατάφεραν να αποσπάσουν σημαντικές κατακτήσεις.

Στη Στερεά Ελλάδα

Στη μάχη για την οργάνωση του αγώνα ρίχνονται τα Εργατικά Κέντρα, τα σωματεία και οι εργαζόμενοι και σε Στερεά Ελλάδα και Εύβοια.

Μια πρώτη απάντηση των εργαζομένων και των συνδικάτων τους σε Στερεά και Εύβοια θα είναι η δυναμική παρουσία στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ (βλ. σελ. 18 - 19). Κάλεσμα συμμετοχής στο συλλαλητήριο απευθύνουν το Εργατικό Κέντρο Λιβαδειάς και τα σωματεία της περιοχής, με όσους επιθυμούν να πρέπει να επικοινωνήσουν στο 2261028344 (8 π.μ. - 2 μ.μ.) μέχρι την Παρασκευή 5 Σεπτέμβρη. Δυναμική παρουσία στη ΔΕΘ οργανώνουν επίσης το Εργατικό Κέντρο, τα σωματεία και οι εργαζόμενοι της περιοχής Θήβας - Οινοφύτων.

Αγωνιστική απάντηση στην όξυνση της κυβερνητικής και εργοδοτικής επίθεσης δίνει και το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας, με κινητοποίηση την Τρίτη 9 Σεπτέμβρη στις 7.30 μ.μ. στην πλατεία Δικαστηρίων της Χαλκίδας. Επίσης καλεί τα σωματεία και τους εργαζόμενους σε ανοιχτή συνεδρίαση του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου το Σάββατο 6 Σεπτέμβρη, στις 7.30 μ.μ.

Σε άλλες πόλεις

Στη Λάρισα το Εργατικό Κέντρο καλεί σε συγκέντρωση την Τετάρτη 10 Σεπτέμβρη, στις 7 μ.μ. στην κεντρική πλατεία.

Στην Καλαμάτα σωματεία οργανώνουν συγκέντρωση τη Δευτέρα 8 Σεπτέμβρη, στις 7 μ.μ. στην πλατεία 23ης Μαρτίου. Επίσης, το Σάββατο 13 Σεπτέμβρη στο πάρκο του Λιμενικού θα γίνει το Φεστιβάλ των εργατικών σωματείων της Μεσσηνίας.