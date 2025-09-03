Τραγική η κατάσταση και στο Κέντρο Υγείας Γαλατά

Την πολύ άσχημη κατάσταση και τουως αποτέλεσμα της πολιτικής της υποχρηματοδότησης και της εμπορευματοποίησης, επιβεβαίωσε η περιοδεία του

Πρόκειται για μια κατάσταση που, όπως καταγγέλλουν, τη βιώνουν καθημερινά ασθενείς και εργαζόμενοι, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που λόγω τουρισμού οι ανάγκες υπερδιπλασιάζονται.

Συγκεκριμένα, το ΚΥ Γαλατά καλύπτει και άλλες περιοχές Πόρο, Υδρα, Μέθανα και έχει και την εποπτεία του περιφερειακού ιατρείου των Σπετσών.

Στο πλαίσιο της περιοδείας επισημάνθηκαν από τους εργαζόμενους οι σημαντικές ελλείψεις προσωπικού, όλων των ειδικοτήτων. Συγκεκριμένα, δεν έχουν καρδιολόγο, ορθοπεδικό και χειρουργό, αναγκαίες δηλαδή ειδικότητες σε ένα τέτοιο Κέντρο Υγείας, ώστε να μπορούν να παρέχονται όσο το δυνατόν καλύτερες και πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους κατοίκους και όσους παραθερίζουν στην περιοχή.

Μεγάλα προβλήματα προκαλεί και η μη λειτουργία μικροβιολογικού εργαστηρίου εδώ και δύο χρόνια (!), με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται ούτε οι στοιχειώδεις ανάγκες, όπως η αξιολόγηση ενός έκτακτου περιστατικού, την ίδια στιγμή που ενισχύεται ο ιδιωτικός τομέας των διαγνωστικών εργαστηρίων.

Οι εργαζόμενοι ανέφεραν πως το προσωπικό στα ασθενοφόρα δεν επαρκεί, εκφράζοντας παράλληλα τις ανησυχίες τους για το επόμενο διάστημα που θα μειωθεί επιπλέον ο αριθμός των οδηγών.

Ο βουλευτής του ΚΚΕ ανέφερε χαρακτηριστικά τη σημασία της ανάδειξης των προβλημάτων κόντρα στη «σιωπή», αλλά και την ανάγκη να δυναμώσει ο αγώνας συνολικά του λαού ενάντια στην πολιτική που τα δημιουργεί. Αυτό φαίνεται και από το πώς έπεσε στο κενό η προσπάθεια ενοχοποίησης των εργαζομένων του ΚΥ Αίγινας από τον υπουργό (βλ. θέμα πάνω).

Ανέδειξε ακόμη τις πρωτοβουλίες του ΚΚΕ για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και στη Βουλή, αλλά κυρίως τη στήριξη των αγωνιστικών πρωτοβουλιών των σωματείων υγειονομικών που παλεύουν κόντρα στη μετατροπή της Υγείας σε εμπόρευμα για να θησαυρίζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι.

Να μην επεκταθούν οι ιχθυοκαλλιέργειες στον Κόρφο

Στο πλαίσιο της περιοδείας του Ν. Αμπατιέλου στην περιοχή, πραγματοποίησε συναντήσεις και με τους δημάρχους Τροιζηνίας - Μεθάνων και Πόρου. Συζητήθηκε η σχεδιαζόμενη επέκταση των ιχθυοκαλλιεργειών με ίδρυση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) στον κολπίσκο του Κόρφου.

Από την πλευρά του Κόμματος τονίστηκε πως είναι δικαιολογημένες οι αντιδράσεις των κατοίκων, καθώς στην ουσία πρόκειται για άλλη μια αξιοποίηση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων ως εμπόρευμα, προς όφελος της κερδοφορίας μονοπωλιακών ομίλων, κόντρα στις ανάγκες και τα δικαιώματα των εργαζομένων και του λαού.

Ο Νίκος Αμπατιέλος ανέφερε πως το ΚΚΕ είναι ενάντια στην επέκταση των ιχθυοκαλλιεργειών, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΛΠ) της ΕΕ, που κύριο στόχο έχει την ενίσχυση του βιομηχανικού μοντέλου παραγωγής αλιευμάτων και ταυτόχρονα τη διάλυση ουσιαστικά της παράκτιας και μέσης αλιείας στη χώρα μας.

Στη συζήτηση αναδείχθηκαν, τέλος, ζητήματα για τα προβλήματα στη διαχείριση των υδάτων, για την Υγεία και τη λειτουργία του πολυδύναμου ιατρείου Πόρου και οι πρωτοβουλίες που σχεδιάζονται.