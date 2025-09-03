Με τέτοια «αντιπολίτευση», τι να την κάνεις τη συμπολίτευση;

Με την κυβέρνηση της ΝΔ να ποινικοποιεί τη συνδικαλιστική δράση, αφού την ώρα που με τον ποινικό κώδικα, τους «τρομονόμους» κ.ά. μετατρέπονται σε κακουργήματα, ενέργειες και δράσεις του συνδικαλιστικού κινήματος και αντιμετωπίζονται ως ποινικά αδικήματα, με πιο χαρακτηριστική τη διάταξη για τουλάχιστον 6μηνη φυλάκιση σε όσους απεργούς εμποδίζουν τους απεργοσπάστες (νόμος Χατζηδάκη), ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε «υπέρ» σε 30 άρθρα από το νομοσχέδιο για το νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο καταδικάστηκε από τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα. Σε άλλα 48 άρθρα μάλιστα ψήφισε «παρών».

Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει ένα εμβληματικό αντεργατικό νομοσχέδιο της ΝΔ, αφού αντίστοιχη στάση είχε κρατήσει και κατά την ψήφιση του εκτρωματικού νόμου Χατζηδάκη. Τότε είχε ψηφίσει τα 56 από τα 128 άρθρα, μεταξύ των οποίων την ψηφιακή κάρτα εργασίας, αλλά και το «φακέλωμα» των συνδικαλιστικών οργανώσεων στο ΓΕΜΗΣΟΕ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ υπερψήφισαν ακόμα και το εμβληματικό άρθρο 7 του νομοσχεδίου για το πειθαρχικό στο Δημόσιο, το οποίο μετατρέπει τους εργαζόμενους στο Δημόσιο σε πολίτες β' κατηγορίας, καθώς θα θεωρούνται εκ προοιμίου ένοχοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου, καταργώντας «το τεκμήριο της αθωότητας»! Θα μπορεί δηλαδή να τους επιβληθεί η εξοντωτική ποινή της αυτοδίκαιης αργίας με την άσκηση και μόνο της ποινικής δίωξης ή με ένα απλό βούλευμα, χωρίς δηλαδή να έχουν δικαστεί και καταδικαστεί. Προβλέπεται μάλιστα πως για να αρθεί η αυτοδίκαιη αργία θα πρέπει η υπόθεση να τελεσιδικήσει, δηλαδή μπορεί να περάσουν και πάνω από 10 χρόνια. Τότε βέβαια ακόμα κι αν αθωωθεί, ο υπάλληλος ο ίδιος και η οικογένειά του θα έχουν καταστραφεί...

ΔΑΣ ΑΔΕΔΥ: Ο ΣΥΡΙΖΑ προσφέρει ξανά τη στήριξή του στη ΝΔ

«Για ακόμα μια φορά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ για να προσφέρει τη στήριξή του στην κυβέρνηση της ΝΔ και να συνεισφέρει στη νομιμοποίηση της βάρβαρης, αντιλαϊκής πολιτικής!!!», σχολιάζει η ΔΑΣ ΑΔΕΔΥ, τονίζοντας:

«Δεν μας εκπλήσσουν. Τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και οι δυνάμεις του στο συνδικαλιστικό κίνημα αποδεικνύουν συνεχώς πόσο χρήσιμοι είναι στη στήριξη της πολιτικής που υπηρετεί τα συμφέροντα και τις επιταγές των επιχειρηματικών ομίλων, πόσο ορκισμένοι εχθροί της οργάνωσης της πάλης των εργαζομένων και του λαού, μήπως και χαλάσει η σούπα της "κοινωνικής συνοχής".

Ο πραγματικός ρόλος του έχει πλέον αποκαλυφθεί στα μάτια των εργαζομένων».

Γι' αυτό και η ΔΑΣ στην ΑΔΕΔΥ καλεί «κάθε τίμιο συνδικαλιστή, κάθε εργαζόμενο να τους γυρίσει την πλάτη, να γυρίσει την πλάτη στην αναμονή που θέλουν να καλλιεργήσουν μέσα από τις περιβόητες διεργασίες του "χώρου", για "νέα" κόμματα που με την "αντιπολίτευση" των εντυπώσεων προσπαθούν να κρύψουν τη στρατηγική τους σύμπλευση με την κυβέρνηση και τα άλλα αστικά κόμματα.

Οι εργαζόμενοι ξέρουν ότι διέξοδο και για το σήμερα και για το αύριο θα δουν με τον αγώνα τους, μαζί με τις ταξικές δυνάμεις, μακριά από τις αυταπάτες που μοιράζουν οι επίδοξοι σωτήρες, παλιοί και νέοι, ότι μπορούν να αυξάνονται και τα κέρδη των λίγων και οι μισθοί και η ποιότητα ζωής των εργαζομένων».