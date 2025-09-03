Μαζί με τους εργάτες στον αγώνα αγρότες, συνταξιούχοι, φοιτητές

Στο μεγάλο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στη ΔΕΘ το Σάββατο 6 Σεπτέμβρη, στις 5.30 μ.μ. στην πλατεία της ΧΑΝΘ, θα συμμετάσχουν οι αγρότες, μετά από κάλεσμα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, και φοιτητικοί σύλλογοι της Θεσσαλονίκης.

Σήμερα Τετάρτη η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων καλεί σε συνέντευξη Τύπου στις 11 π.μ. στο cafe - εστιατόριο «Beluga» στη Βέροια, για να παρουσιάσει τα προβλήματα και τις διεκδικήσεις των αγροτών.

Συνέντευξη Τύπου πραγματοποιούν και οι φοιτητικοί σύλλογοι της Θεσσαλονίκης αύριο Πέμπτη, στις 11 π.μ. στις Α' Φοιτητικές Εστίες, για να αναδείξουν την πραγματικότητα γύρω από τη φοιτητική στέγη και τις φοιτητικές εστίες και να εκφράσουν την εναντίωση της πανεπιστημιακής κοινότητας στο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης για τις διαγραφές φοιτητών, στα μέτρα καταστολής στα πανεπιστήμια και στην ίδρυση των πρώτων ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Από όλη την Ελλάδα θα διαδηλώσουν οι συνταξιούχοι

Με πανελλαδική συγκέντρωση στη ΔΕΘ το Σάββατο 6 Σεπτέμβρη, στις 5 μ.μ. στον Λευκό Πύργο, δίνουν συνέχεια οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις στον αγώνα για τα δίκαια αιτήματά τους. «Δεν αντέχουμε τη μίζερη, αναξιοπρεπή ζωή που έχουν επιβάλει οι πολιτικές τους όλα αυτά τα χρόνια», τονίζουν στην ανακοίνωσή τους οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις και καλούν τους συνταξιούχους να «υποδεχθούν» αγωνιστικά τον πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη, με πανελλαδική συγκέντρωση.

Διεκδικούν:

- Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, με πραγματικές αυξήσεις σε όλους τους συνταξιούχους, καταβολή των αναδρομικών, της 13ης και της 14ης σύνταξης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, ενσωμάτωση της «προσωπικής διαφοράς» στην κύρια σύνταξη.

- Μέτρα για την Υγεία: Αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, άμεσες προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού σε όλες τις δομές Υγείας, άνοιγμα δομών Υγείας και χειρουργικών κλινών που είναι ανενεργές, πραγματικά δωρεάν Υγεία, με κατάργηση των κρατήσεων για την Υγεία σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, δωρεάν παροχή φαρμάκων.