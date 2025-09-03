Νέο ρεκόρ στην ευελιξία και στις απολύσεις

Πανηγυρίζει για μια ακόμα φορά η κυβέρνηση για τις ...επιτυχίες της, αυτήν τη φορά με αφορμή τα στοιχεία του συστήματος «Εργάνη» για τον μήνα Ιούλη. Με δήλωσή της λοιπόν η υπουργός Εργασίας Ν. Κεραμέως κάνει λόγο για «ιστορικό ρεκόρ» στην απασχόληση στο πρώτο επτάμηνο του 2025, που τάχα δικαιώνει την πολιτική τους «για περαιτέρω ενίσχυση της απασχόλησης».

Αυτό που δεν λέει βέβαια η υπουργός είναι πως το ίδιο αυτό διάστημα, 1.733.160 μισθωτοί πήραν στα χέρια τους το χαρτί της απόλυσης. Δηλαδή, κάθε μέρα, μέσα στο πρώτο επτάμηνο του έτους, 8.253 εργαζόμενοι έχαναν τη δουλειά τους! Γι' αυτό και μόνο σαν ...απειλή ηχεί δέσμευση της Ν. Κεραμέως για «συνέχιση της προσπάθειας» στο πλαίσιο της «θετικής πορείας της αγοράς εργασίας».

Αν κάτι επιβεβαιώνουν λοιπόν τα στοιχεία της «Εργάνη» για το πρώτο επτάμηνο, όπου καταγράφεται θετικό ισοζύγιο προσλήψεων (319.843 θέσεις) με 2.053.003 προσλήψεις και 1.733.160 απολύσεις, αυτό είναι η τεράστια ευελιξία που έχει επιβληθεί στην αγορά εργασίας και όχι η «σταθερότητα και η ποιότητα των θέσεων εργασίας», που επικαλείται η υπουργός. Επιβεβαιώνεται δηλαδή η μεγάλη ευκολία με την οποία οι εργοδότες απαλλάσσονται από τους εργαζόμενους, οι εργασιακές σχέσεις - λάστιχο που τους έχουν μετατρέψει σε αναλώσιμο και ανακυκλώσιμο υλικό.

Επί της ουσίας οι απολύσεις ακολουθούν κατά πόδας τις προσλήψεις και η μόνη σταθερά είναι η ανυπαρξία σταθερών θέσεων εργασίας.

Συγκεκριμένα, και σε ό,τι αφορά τον Ιούλη, οι ροές απασχόλησης ήταν αρνητικές κατά 20.729 θέσεις εργασίας, καθώς έγιναν 292.272 προσλήψεις και 312.999 απολύσεις. Στις νέες προσλήψεις, σχεδόν μία στις δύο θέσεις ήταν με συνθήκες υποαπασχόλησης, αφού το 38,36% ήταν συμβάσεις μερικής απασχόλησης και το 10,3% με εκ περιτροπής εργασίας. Με πλήρη απασχόληση ήταν το 51,34% των νέων συμβάσεων, αλλά ένα σημαντικό μέρος αυτών είναι ταυτόχρονα και συμβάσεις ορισμένου χρόνου και άρα έχουν ημερομηνία λήξης.

Δεν είναι καλύτερη η εικόνα και από το μέτωπο των μισθών. Ετσι στην «Εργάνη» τον περασμένο Ιούλη κατατέθηκαν δεκαέξι επιχειρησιακές συμβάσεις (αφορούν 8.634 εργαζόμενους), οι οποίες δεν προβλέπουν ούτε ένα ευρώ αύξηση, ενώ ακόμα έξι επιχειρησιακές συμβάσεις (αφορούν 2.413 εργαζόμενους) προβλέπουν αύξηση κατά 7,19%.