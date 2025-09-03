ΑΙΓΙΝΑ

Ο λαός του νησιού στο πλευρό του προσωπικού του Κέντρου Υγείας

Συγκέντρωση στήριξης των εργαζομένων του Κέντρου Υγείας Αίγινας πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας μετά από κάλεσμα της Πρωτοβουλίας Αγώνα Σωματείων, Συλλόγων και Κατοίκων του νησιού. Η κινητοποίηση έγινε με αφορμή την άδικη και προκλητική στοχοποίηση των εργαζομένων, μετά την τραγική απώλεια της ζωής μιας γυναίκας σε παραλία του νησιού σε ώρα κατά την οποία δεν υπήρχε διαθέσιμος οδηγός ασθενοφόρου ώστε να διακομιστεί στο Κέντρο Υγείας.

Μπροστά στις εγκληματικές ελλείψεις προσωπικού η κυβέρνηση προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη στους εργαζόμενους, που δουλεύουν κάτω από απαράδεκτες και επικίνδυνες συνθήκες. Στην κατεύθυνση αυτή, η 2η ΥΠΕ - στην οποία υπάγεται το Κέντρο Υγείας - ανήγγειλε και ΕΔΕ για το θέμα, ενώ ο υπουργός Υγείας έσπευσε να δηλώσει ότι «αν υπάρχει ευθύνη του Κέντρου Υγείας, θα εξαντλήσω την αυστηρότητα που μου επιτρέπει ο νόμος», τη στιγμή που η απώλεια μίας ακόμα ανθρώπινης ζωής είναι συνδεδεμένη με την εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης.

Στο φόντο αυτό, πλήθος σωματείων και φορέων πήραν θέση στο πλευρό των εργαζομένων του Κέντρου Υγείας, καταγγέλλοντας την άδικη στοχοποίηση και διεκδικώντας προσλήψεις προσωπικού. Κατά τη συγκέντρωση έγιναν παρεμβάσεις από εκπροσώπους της ΕΙΝΑΠ, της ΕΛΜΕ Πειραιά, του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νησιών Αργοσαρωνικού, του Σωματείου Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Πειραιά και Νήσων, του Μορφωτικού Συλλόγου «Ο Καποδίστριας» και του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης, καθώς και από κατοίκους της Αίγινας.

«Δεν ήταν η κακιά η ώρα, ήταν ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα», τόνισε η Μαίρη Αγρογιάννη, μέλος του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ και της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΟΕΝΓΕ, υπενθυμίζοντας ότι οι εργαζόμενοι, τα σωματεία, οι σύλλογοι και οι κάτοικοι του νησιού έχουν αναδείξει τις ελλείψεις στο Κέντρο Υγείας. Θύμισε μάλιστα ότι και η ίδια η ΕΙΝΑΠ μόλις έναν μήνα πριν το συμβάν, σε ανακοίνωσή της που είχε φτάσει στα γραφεία όλων των υπευθύνων, είχε καταγγείλει τις τραγικές ελλείψεις, επισημαίνοντας συγκεκριμένα ότι υπάρχουν μέρες κατά τις οποίες δεν υπάρχει κάλυψη από οδηγό ασθενοφόρου. «Είχαμε προειδοποιήσει ρητά να λύσουν άμεσα το ζήτημα και να μην υπάρξει ούτε μία μέρα που δεν θα καλύπτεται το νησί από οδηγό ασθενοφόρο, και συνεπώς από ασθενοφόρο», είπε η συνδικαλίστρια, αλλά απέναντι σε αυτές τις εκκλήσεις «δεν πήρανε κανένα μέτρο, δεν έκαναν καμία πρόσληψη, δεν έκαναν τίποτα για να λύσουν αυτό το ζήτημα», κατήγγειλε. Τώρα, μετά το συμβάν, «κοιτάνε να ρίξουν τις ευθύνες στους εργαζόμενους, για ένα έγκλημα που είναι συνέπεια της πολιτικής τους, που αντιμετωπίζει την υγεία σαν κόστος, που δεν μετράει τις ανθρώπινες ζωές, αλλά μετράει μόνο κέρδη και ζημιές», πρόσθεσε η Μ. Αγρογιάννη.

Και ξεκαθάρισε ότι οι εργαζόμενοι «όχι μόνο δεν φταίνε, αλλά έχουν δουλέψει και έχουν υπερβάλει εαυτούς το προηγούμενο διάστημα... Και φτάνει στο σημείο της αθλιότητας να βγαίνει σε μεγάλο κανάλι ο διοικητής της 2ης ΥΠΕ και να λέει ότι είναι ανήθικο οι εργαζόμενοι στη δημόσια Υγεία στις τουριστικές περιοχές να παίρνουν άδεια και ρεπό τους καλοκαιρινούς μήνες! Δηλαδή τι μας λέει; Οτι πρέπει οι εργαζόμενοι να δουλεύουν 30 μέρες τον μήνα, χωρίς άδεια, χωρίς ρεπό, να είναι επικίνδυνοι και για τον εαυτό τους και για τους ασθενείς, γιατί οι ίδιοι δεν θέλουν να προσλάβουν προσωπικό;».

Κλείνοντας, μετέφερε τη δέσμευση της ΕΙΝΑΠ και της ΟΕΝΓΕ ότι θα είναι στο πλευρό του προσωπικού του Κέντρου Υγείας Αίγινας, απέναντι σε κάθε προσπάθεια να διωχθούν εργαζόμενοι, αλλά και στο πλευρό κάθε αγωνιστικής πρωτοβουλίας αγώνα στο νησί.

Το γεγονός ότι σε ένα νησί 13.000 κατοίκων - που ο πληθυσμός του πολλαπλασιάζεται τους καλοκαιρινούς μήνες - οι μισές οργανικές θέσεις υγειονομικών είναι κενές κατήγγειλε ο Κώστας Εγγλέζος, γενικός γραμματέας της ΕΛΜΕ Πειραιά, και στηλίτευσε την πολιτική που λογαριάζει ως «κόστος» την Υγεία, την Παιδεία, συνολικά τις λαϊκές ανάγκες.