«Στο πόδι» τα σωματεία, με το σάλπισμα του ξεσηκωμού σε κάθε χώρο δουλειάς

Το Σάββατο 6 Σεπτέμβρη στις 5.30 μ.μ. στη ΧΑΝΘ το μεγάλο συλλαλητήριο των σωματείων

Συνδυασμένα με την καθημερινή μάχη για αυξήσεις στους μισθούς και βελτίωση των όρων εργασίας κόντρα στην επίθεση κυβέρνησης και εργοδοσίας με το 13ωρο και την κλιμάκωση της τρομοκρατίας, τα εργατικά σωματεία της Θεσσαλονίκης δίνουν ώρα την ώρα τη μάχη για την επιτυχία του μεγάλου συλλαλητηρίου που οργανώνουν στα εγκαίνια της ΔΕΘ, το Σάββατο 6 Σεπτέμβρη, στις 5.30 μ.μ., στην πλατεία ΧΑΝΘ.

Στο πλαίσιο αυτό, χθες το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού μαζί με ξενοδοχοϋπαλλήλους, εκπροσώπους επιχειρησιακών σωματείων πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης και στη συνέχεια στην Ενωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης.

Πρόβαλαν τις διεκδικήσεις τους για αυξήσεις στους μισθούς μέσα από ΣΣΕ, 5ήμερο - 7ωρο, μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, επαναφορά των ΒΑΕ, επαναφορά του εφάπαξ στην 20ετία και επιπλέον για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους της Θεσσαλονίκης επαναφορά του επιδόματος ΔΕΘ.

Οπως κατήγγειλαν, στη Θεσσαλονίκη, στη σεζόν που τελειώνει, οι αφίξεις χτύπησαν πάλι «κόκκινο». Οι καμαριέρες έκαναν ακόμα και 20 δωμάτια την ημέρα, που ο μέσος όρος τιμής τους είναι 130 ευρώ την ημέρα! Μάγειρες έφταναν να κάνουν 16ωρα, ενώ στα pool bars συνάδελφοι λιποθυμούσαν από τη ζέστη. Κι ενώ πάλι ενόψει ΔΕΘ θα φτάσουν το 100% πληρότητα τα ξενοδοχεία, κι ενώ η εντατικοποίηση θα κλιμακωθεί, αρνούνται οι ξενοδόχοι να συζητήσουν για αυξήσεις στους μισθούς και επαναφορά του επιδόματος ΔΕΘ.

Παράλληλα ανέδειξαν το πρόβλημα της εντατικοποίησης και της έλλειψης μέτρων προστασίας που είχε ως αποτέλεσμα 6 νεκρούς συναδέλφους τους στη σεζόν και πολλά εργατικά «ατυχήματα» στα 5άστερα ξενοδοχεία.

«Αυτή είναι η ανάπτυξή τους. Την ίδια στιγμή που οι ξενοδόχοι κερδίζουν φοροαπαλλαγές, παίρνουν λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι τα βγάζουν πέρα πολύ δύσκολα με χαμηλούς μισθούς, με δουλειά σε ρυθμούς εντατικοποίησης, με τις καμαριέρες να κάνουν 18 και 20 δωμάτια τη μέρα και τους μάγειρες να μαγειρεύουν για πάνω από 300 άτομα.

Μέσα από την πάλη μας, μέσα από την οργάνωση στα συνδικάτα μπορούμε να δώσουμε την καλύτερη απάντηση και στην εργοδοσία και στο κράτος της και επίσης στον εργοδοτικό συνδικαλισμό, που έχει κατσικωθεί στην Ομοσπονδία Επισιτισμού - Τουρισμού και στο ΕΚΘ», είπε ο

Παράλληλα το ΣΕΤΕΠΕ συνεχίζει τις περιοδείες στους χώρους δουλειάς προετοιμάζοντας τη μαζική συμμετοχή των εργαζομένων στο μεγάλο συλλαλητήριο το Σάββατο 6 Σεπτέμβρη, στις 5.30 μ.μ., στην πλατεία ΧΑΝΘ. Σήμερα προγραμματίζει περιοδεία στα επισιτιστικά της Ναυαρίνου, την Παρασκευή σε ξενοδοχεία του κέντρου και στο καζίνο.

Αγώνας για μονιμοποίηση των συμβασιούχων στον ΟΑΣΘ

Παράλληλα, αύριο Πέμπτη, στις 10 π.μ., η Επιτροπή Αγώνα Εργαζομένων ΟΑΣΘ προγραμματίζει παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία του Οργανισμού, απαιτώντας μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων με μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου σε αορίστου χρόνου χωρίς όρους και προϋποθέσεις, αλλά και άμεση απόδοση των κλεμμένων από τις προσωπικές διαφορές των παλαιότερων εργαζομένων από το 2017, ανανέωση του στόλου με καινούργια οχήματα και κατάργηση κάθε ιδιωτικής επιχειρηματικής δράσης στη συγκοινωνία. Και τέλος υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, με αναγνώριση της προϋπηρεσίας των συμβασιούχων από τον ιδιωτικό τομέα.

Με ανακοίνωσή της η Επιτροπή Αγώνα Εργαζομένων ΟΑΣΘ αποδομεί την ωραιοποιημένη εικόνα που παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, ο οποίος ανέφερε ότι σήμερα κυκλοφορούν 478 αστικά λεωφορεία (μαζί ΟΑΣΘ και ΚΤΕΛ) και ότι αυτό αποτελεί «αύξηση του στόλου» σε σχέση με τα χάλια που παρέδωσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2019 με τα 246 λεωφορεία.

Θυμίζει ότι τα λεωφορεία που κυκλοφορούσε ο ΟΑΣΘ τη δεκαετία του 2000 πριν την κρίση ήταν 520. Και σημειώνει πως «αυτό αποτελεί ομολογία ότι μετά από 15 χρόνια, με τόσες αλλαγές κυβερνήσεων, με τον πακτωλό δεκάδων εκατομμυρίων "να ρέει" σε ανάδοχους συγκοινωνιακού έργου και εταιρείες ενοικίασης λεωφορείων και με νέες λεωφορειακές γραμμές που εντάχθηκαν στον συγκοινωνιακό χάρτη, το κράτος - πέρα από τη γραμμή του ΜΕΤΡΟ - δεν έχει καταφέρει να φτάσει στα προ κρίσης επίπεδα την εξυπηρέτηση του λαού της πόλης, η οποία παραπέμπεται για το 2026».

Επίσης αναδεικνύει ότι με την πολιτική προσλήψεων που ακολουθείται, το 1/3 των ενεργών οδηγών του Οργανισμού θα είναι συμβασιούχοι, κατά τα πρότυπα που εφαρμόζει η ΚΤΕΛ, που στο σύνολό τους οι οδηγοί δουλεύουν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Τις επόμενες μέρες

Την Παρασκευή 5/9, στις 6.30 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί κοινή σύσκεψη των Σωματείων Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων.

Τις επόμενες μέρες τα σωματεία προγραμματίζουν:

Το Συνδικάτο Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Κ. Μακεδονίας, σήμερα Τετάρτη, στις επιχειρήσεις Αραμπατζής, Hellenic catering. Αύριο Πέμπτη στα εργοστάσια ΜΕΒΓΑΛ, ΒΙΤΟΜ, ΟΗΟΝΟS και την Παρασκευή 5/9 στις επιχειρήσεις ΚΟΛΙΟΣ, ΤΖΑΝΗΣ, ΚΟΝΒΑ και στη ΒΙΠΕ Σίνδου στις επιχειρήσεις ΔΕΛΤΑ, Μπάρμπα-Στάθης, Παπαδόπουλος, Ολυμπιακή Ζυθοποιία.

Η Ενωση Εμποροϋπαλλήλων Ν. Θεσσαλονίκης, σήμερα Τετάρτη, στο εμπορικό κέντρο «ONE SALONICA».

Το Σωματείο Εργαζόμενων Γυμναστών - Προπονητών Ν. Θεσσαλονίκης, αύριο Πέμπτη, σε γυμναστήρια της Δυτικής Θεσσαλονίκης και στο «Μακεδονικό» στην Ευκαρπία.

Το Σωματείο Γραφικών Τεχνών Τύπου και Χάρτου Κεντρικής Μακεδονίας σήμερα Τετάρτη στη ΜΕΛ και αύριο Πέμπτη σε Smurfit kappa.

Το Συνδικάτο Μετάλλου Κεντρικής Μακεδονίας, αύριο Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη Κατασκευαστική και την Παρασκευή 5/9 σε ΕΤΗΛΑΕ, ΝΤΟΜΠΡΟΣ.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ ν. Θεσσαλονίκης σε εργοτάξια και υπηρεσίες των δήμων. Σήμερα σε Κορδελιό - Εύοσμο, Ωραιόκαστρο, Λαγκαδά. Επίσης, σήμερα Τετάρτη προγραμματίζει σύσκεψη του συντονιστικού εργαζομένων στις κοινωνικές δομές. Αύριο Πέμπτη σε Καλαμαριά, Αμπελόκηπους - Μενεμένη, Θεσσαλονίκη και το απόγευμα σύσκεψη του συντονιστικού εργαζομένων δήμων και Περιφέρειας στο πρόγραμμα 55+. Στις 5/9 σε Εύοσμο, Δέλτα, Θέρμη, Θερμαϊκό, Βέροια, Νάουσα.

Το ΣΕΤΗΠ σήμερα σε Taskus helius site, OTS, Phoenix Center, Epsilonnet - Intrasoft. Αύριο σε Teleperformance, Space Hellas, Intracom, Accenture. Την Παρασκευή 5/9 σε Taskus olympus site, Quality call sales, Vodafone.

Το Συνδικάτο Φαρμάκου Καλλυντικού Κ. Μακεδονίας, την Παρασκευή 5/9 στη Farcom.

Στους άλλους νομούς

Σήμερα Τετάρτη, σε εργοστάσια της ΒΙΠΕ Σερρών, στην επιχείρηση «Παυλίδης» στα Γιαννιτσά, σε υπηρεσίες του δήμου Πέλλας και σε καταστήματα επισιτισμού και εμπορίου στο κέντρο της Εδεσσας.

Αύριο Πέμπτη, στο εργοστάσιο FIBRAN στις Σέρρες και στην εταιρεία «Alterra» στα Γιαννιτσά.