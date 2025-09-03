ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΒΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Συντονίζονται, διεκδικούν και ετοιμάζονται να διαδηλώσουν μαζικά

Τη συμμετοχή τους στο μεγάλο συλλαλητήριο των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο (5.30 μ.μ., πλατεία ΧΑΝΘ), προετοιμάζουν και τα σωματεία των ΕΒΕ, προβάλλοντας τις δίκαιες διεκδικήσεις τους και καταγγέλλοντας την κοροϊδία της κυβέρνησης, που καμώνεται ότι φέρνει «φοροελαφρύνσεις», ενώ τα «πακέτα» της αφορούν μόνο τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.

Στο πλαίσιο αυτό, το βράδυ της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε σύσκεψη σωματείων των ΕΒΕ, στην οποία συμμετείχαν: Ο Σύνδεσμος Κατασκευαστών Δερμάτινων και Γουναρικών ν. Θεσσαλονίκης, το Σωματείο Βαφείων - Καθαριστηρίων και Συναφών Επαγγελμάτων ν. Θεσσαλονίκης, ο Σύλλογος Μικρών & Αυτοαπασχολούμενων Εμπόρων Ν. Θεσσαλονίκης και ο Σύνδεσμος Επιπλοποιών Βιοτεχνών ν. Θεσσαλονίκης, το Σωματείο Κομμωτών, το Σωματείο φωτογράφων καθώς και εκπρόσωποι των Εμπορικών Συλλόγων Τούμπας και Νεάπολης - Συκεών.

Και, όπως αναδείχθηκε από τις παρεμβάσεις των εκπροσώπων τους, η πάλη για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και εργασίας του μικρού επαγγελματία μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε γραμμή σύγκρουσης και ανατροπής της πολιτικής που στηρίζει την κερδοφορία των ομίλων, σε συμμαχία με τους εργαζόμενους και τους φτωχούς αγρότες.

Εισηγητικά ο Βέργος Βεργίδης, πρόεδρος του Συνδέσμου Κατασκευαστών Δερμάτινων και Γουναρικών ν. Θεσσαλονίκης, ανέδειξε ότι η αφαίμαξη των μικρών επαγγελματιών, των εργαζόμενων, της μικρομεσαίας αγροτιάς είναι προϋπόθεση ώστε να θησαυρίζουν μια χούφτα επιχειρηματικοί όμιλοι, αλλά και για να εξασφαλιστούν οι χρηματοδοτήσεις (σχεδόν 30 δισ.) της πολεμικής οικονομίας/προετοιμασίας για την ενεργό εμπλοκή της χώρας στις πολεμικές επεμβάσεις στην περιοχή.

Και σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «την αλήθεια την λέει η ίδια η αγορά, όπου "το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό". Δεν είναι τυχαίο πως οι μικροί έμποροι της πόλης βαράνε μύγες, η βιοτεχνία μαραζώνει, η μικρή εστίαση τσαλαβουτά στα υπέρογκα έξοδα, ενώ ακόμα και σε κλάδους που υπάρχει δουλειά, το εισόδημα δεν καλύπτει τις τεράστιες ανάγκες για τη στέγαση, την Υγεία, την Ενέργεια κ.λπ. της λαϊκής οικογένειας».

Αποδόμησε επίσης το παραμύθι της δήθεν αρμονικής συμβίωσης μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων, της δήθεν «οικονομικής δημοκρατίας» σε συνθήκες κυριαρχίας των μονοπωλίων και τόνισε πως «η γραμμή ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των λίγων που υπηρετεί η κυβέρνηση της ΝΔ σε βάρος των πολλών, είναι σε πλήρη σύμπνοια με τις κατευθύνσεις της ΕΕ. Είναι γραμμή που αποδέχονται και ακολούθησαν όλα τα κόμματα που συμμετείχαν στα κυβερνητικά σχήματα των τελευταίων χρόνων».

Οι μικροί ΕΒΕ συνθλίβονται από τον ανταγωνισμό

Την τραγική κατάσταση που βιώνουν οι μικροεπαγγελματίες περιέγραψαν με τα πιο μελανά χρώματα στις παρεμβάσεις τους οι συμμετέχοντες εκπρόσωποι των σωματείων.

«Για εμάς τους μικρούς επαγγελματίες εμπόρους, το καλάθι της ΔΕΘ θα είναι γεμάτο με ωραία λόγια, με ευχές, θα είναι γεμάτο στην πραγματικότητα με νέα βάρη για εμάς και τις οικογένειές μας», είπε ο Τάσος Στρατής, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Τούμπας. Οπως σημείωσε χαρακτηριστικά: «Είμαστε αυτοί που συνθλίβονται ανάμεσα στον τεράστιο ανταγωνισμό των μεγάλων επιχειρήσεων. Μας το λένε μέσα στα μούτρα μας, ότι εμείς που λιώνουμε όλη μέρα μέσα στο μαγαζάκι μας για να βγάλουμε ένα μεροκάματο, είμαστε κλέφτες. Είμαστε εμείς που βλέπουμε την περίοδο των εκπτώσεων τον τζίρο μας να μειώνεται κατά 20% στην καλύτερη περίπτωση, που η αναδουλειά την υπόλοιπη περίοδο σπάει κόκαλα. Είμαστε εμείς που για να αντεπεξέλθουμε στις τρελές αυξήσεις και στην ακρίβεια των πρώτων υλών, δουλεύουμε μπαίνοντας μέσα σε πάρα πολλές περιπτώσεις πλέον. Είμαστε εμείς που βλέπουμε τα ενοίκια των καταστημάτων μας, όπως π.χ. στη Λαμπράκη της Τούμπας, να παίρνουν αύξηση έως και 100% σε μια νύχτα. Αυτούς ονομάζει ραχοκοκαλιά της οικονομίας όταν είναι στις καλές του ο υπουργός και κλέφτες και κακοπληρωτές όταν θέλουν να μας τσακίσουν».

Ο Κώστας Τσιτσιρίκος, πρόεδρος του Συνδέσμου Επιπλοποιών Βιοτεχνών ν. Θεσσαλονίκης, τόνισε πως «πρέπει μαζικά, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, να απαντήσουμε στην επίθεση που δεχόμαστε, αυτή είναι η μόνη λύση. Το "καθένας μόνος του" να παλεύει μέσα στο μαγαζί του δεν φτάνει. Τα αποτελέσματα τα ζούμε καθημερινά».

Και ο Κώστας Μπάκας, γγ του Σωματείου Βαφείων - Καθαριστηρίων και Συναφών Επαγγελμάτων ν. Θεσσαλονίκης, ξεκαθάρισε από την πλευρά του ότι «ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος για να δείξουμε ότι αρνούμαστε να επιτρέψουμε να περάσουν τα μέτρα που μας αφανίζουν είναι ο αγώνας μας. Και ξέρουμε πολύ καλά και δεν μας ξεγελούν πια, με το ένα χέρι πάνε να μας δώσουν πράγματα και από το άλλο μας τα παίρνουν. Ο μύθος ότι "είμαστε αφεντικό του εαυτού μας" έχει καταρριφθεί προ πολλού. Στο συλλαλητήριο ενόψει της ΔΕΘ πρέπει να κατεβούμε μαζικά».

Για τη στάση των συμβιβασμένων συνδικαλιστικών δυνάμεων που βρίσκονται στην ηγεσία του Συνδέσμου Εργολάβων Υδραυλικών Θεσσαλονίκης έκανε λόγο ο Σοφοκλής Αλχαζίδης μιλώντας εκ μέρους της «Αγωνιστικής Συσπείρωσης Θερμοϋδραυλικών». Οπως κατήγγειλε, «ο Σύνδεσμος όχι απλά δεν κάνει κάποιο αγωνιστικό κάλεσμα, αλλά επιλέγει να στηρίζει το "πανηγύρι" της ΔΕΘ με περίπτερο που έχει στήσει εντός της. Εμείς αγωνιστικά απαντάμε και οργανώνουμε τον αγώνα συζητώντας καθημερινά με τους συναδέλφους μας, αποκαλύπτοντας και τον ρόλο των συμβιβασμένων συνδικαλιστικών μας ηγεσιών».

«Ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Η θηλιά των χρεών μας σφίγγει μέρα με τη μέρα και περισσότερο», είπε στη συνέχεια ο πρόεδρος του Συλλόγου Μικρών και Αυτοαπασχολούμενων Εμπόρων Ν. Θεσσαλονίκης Γιάννης Πιπερίδης. «Τα μεγάλα εμπορικά κέντρα έχουν τραβήξει όλο το κομμάτι της αγοράς. Σε πολλές συνοικίες η παραδοσιακή αγορά αρχίζει και χάνεται. Ακόμη και αν σε κάποιες περιόδους ένα μικρό μαγαζάκι αρχίζει και αυξάνει κάπως τον τζίρο του έστω και παροδικά, ο λογαριασμός δεν βγαίνει, γιατί τα χρέη, όπως π.χ. ασφαλιστικά ταμεία, ρεύμα, εφορία, έρχονται σφίγγουν ξανά τη θηλιά. Η συμμετοχή και ο συντονισμός των δυνάμεών μας είναι μονόδρομος».

«Ο τουρισμός στην πόλη αυξήθηκε, αλλά σε εμάς δεν έμεινε ούτε κοκαλάκι», είπε ο Κώστας Μπότσογλου, από την Επιτροπή Αγώνα ΤΑΞΙ, αναδεικνύοντας τη συγκεντροποίηση του κλάδου σε μεγάλες εταιρείες.

«Οι μικροί επαγγελματίες των συνεργείων αυτοκινήτων είναι σε απόγνωση», είπε ο Μιχάλης Μπενάκης εκ μέρους της «Αγωνιστικής Συνεργασίας» στον Σύλλογο των Μηχανικών Αυτοκινήτων Θεσσαλονίκης, αναφερόμενος στα πρόσφατα μέτρα της κυβέρνησης, όπως το ηλεκτρονικό πελατολόγιο ή οι πιστοποιήσεις στον εξοπλισμό των συνεργείων κ.ά. «Ολα αυτά αποτελούν συνέχεια στα βαρίδια που ήδη έχουμε φορτωθεί».

Στον αγώνα με πλαίσιο πάλης που απαντά στις ανάγκες τους

Με το τέλος της σύσκεψης, τα Σωματεία των ΕΒΕ ανακοίνωσαν τη συμμετοχή στο συλλαλητήριο στα εγκαίνια της ΔΕΘ, με τα παρακάτω αιτήματα:

- Κατάργηση του ν.5073/23 και κάθε είδους τεκμαρτής φορολόγησης. Φορολόγηση στο πραγματικό εισόδημα με βάση τα βιβλία εσόδων - εξόδων.

- Επαναφορά του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ (όπως πριν το 2010), προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ ανά προστατευόμενο μέλος.

- Κατάργηση της προκαταβολής φόρου και ΕΝΦΙΑ.

- Κατάργηση ΦΠΑ στα είδη διατροφής και πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, στα τιμολόγια Ενέργειας, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, στις υπηρεσίες Υγείας, Εκπαίδευσης

- Μείωση κατά 50% στα δημοτικά τέλη για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ.

- Για την εφορία και τις τράπεζες: Διαγραφή τόκων και προστίμων. Διαγραφή του 30% του εναπομείναντος χρέους. Αποπληρωμή με πολύμηνες δόσεις στο 5% του εισοδήματος

- Διαγραφή χρεών προς ΕΦΚΑ λόγω πανδημίας, επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Πολύμηνες δόσεις στο 10% του εισοδήματος. Κατάργηση του ΚΕΑΟ για τις εισφορές ατομικής ασφάλισης και του πρόσφατου νόμου που ανοίγει την πόρτα στα κοράκια των εισπρακτικών.

- Κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων. Αξιοπρεπείς συντάξεις για όλους.

- Απαγόρευση κατασχέσεων πρώτης κατοικίας, μικρής επαγγελματικής στέγης κ.λπ.

- Κατοχύρωση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Κατάργηση της προμήθειας των τραπεζών στις τραπεζικές συναλλαγές

- Δημόσια δωρεάν Υγεία - Πρόνοια για όλους.

- Στήριξη των επαγγελματιών για τα επαγγελματικά ατυχήματα και ασθένειες, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.