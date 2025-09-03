ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Να διερευνηθούν οι αιτίες για τον θάνατο του εργαζόμενου στο λιμάνι

Τα θερμά της συλλυπητήρια εκφράζει η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Πειραιά για τον θάνατο του εργαζόμενου στη φορτοεκφόρτωση αποσκευών των κρουαζιερόπλοιων στον ΟΛΠ, που άφησε την τελευταία του πνοή εν ώρα εργασίας.

Και, απαιτώντας να διερευνηθούν οι αιτίες και να αποδοθούν οι ευθύνες, σημειώνει πως «η εντατικοποίηση της δουλειάς, η έλλειψη προσωπικού, οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης, οι άσχημες εργασιακές συνθήκες, τα ελλιπή μέτρα για την υγεία και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς τούς έχουν μετατρέψει σε αρένες θανάτου, μετρώντας έναν νεκρό εργαζόμενο κάθε τρεις μέρες».

Το Εργατικό Κέντρο προειδοποιεί ότι αυτή η κατάσταση θα χειροτερέψει, αφού «η κυβέρνηση της ΝΔ σε συνέχεια των προηγούμενων, με το νομοσχέδιο για τη 13ωρη δουλειά, νομιμοποιεί και επεκτείνει την εργοδοτική αυθαιρεσία και την εργασιακή ζούγκλα και ανασφάλεια. Ανοίγει τον δρόμο για την παραπέρα εντατικοποίηση της εργασίας, συνθλίβοντας τη ζωή και υγεία των εργαζομένων, τον ελεύθερο χρόνο και τα δικαιώματά μας».

Αστακός: Τέσσερις εργαζόμενες κινδύνευσαν στις ιχθυοκαλλιέργειες

Σε κίνδυνο τέθηκε η ζωή και η ασφάλεια τεσσάρων εργαζόμενων γυναικών στις ιχθυοκαλλιέργειες της πολυεθνικής«AVRAMAR» στον Αστακό της Αιτωλοακαρνανίας, όταν χτες το πρωί, κατά τη διάρκεια της δουλειάς τους, υποχώρησε κουπαστή από κλουβί ψαριών στο οποίο βρίσκονταν.

Οπως έγινε γνωστό, αποτέλεσμα ήταν να βρεθεί η μία εργαζόμενη μέσα στη θάλασσα χτυπώντας στη μέση και άλλη μια συναδέλφισσά της να χτυπήσει στον αυχένα, ενώ πολύ σοβαρά κινδύνευσαν και οι άλλες δύο εργαζόμενες. Η πρώτη εργαζόμενη μεταφέρθηκε στο ΓΝ Μεσολογγίου όπου και υποβλήθηκε σε εξετάσεις και η δεύτερη στο Κέντρο Υγείας Αστακού, ευτυχώς χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

Πρόκειται για ένα ακόμα περιστατικό από τα πολλά που σημειώνονται στους συγκεκριμένους χώρους δουλειάς, με τους εργαζόμενους να μετράνε τραυματισμούς, ακόμη και απώλειες συναδέλφων τους, στη μάχη για το μεροκάματο.

Το συμβάν έρχεται να προστεθεί στον μόλις πολύ πρόσφατο τραυματισμό εργαζόμενου της καθαριότητας του δήμου Ξηρομέρου στον Αστακό, στα δύο θανατηφόρα εγκλήματα, μέσα στο καλοκαίρι, σε έργα σε Ναύπακτο και Αλευράδα, αποδεικνύοντας τις καθημερινές «παγίδες» που κρύβονται για τους εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς και τα ανύπαρκτα μέτρα ουσιαστικής προστασίας.

«Η συγκεκριμένη εταιρεία που ανακοινώνει τεράστια κέρδη κάθε χρόνο, τα εξασφαλίζει με τα ελλιπή μέτρα για τη συντήρηση των υποδομών, για την υγεία και την ασφάλεια, με την εντατικοποίηση, τα ελαστικά ωράρια και τα χαμηλά μεροκάματα, που αναγκάζουν τους εργαζόμενους να δουλεύουν πολλαπλάσιες ώρες τη μέρα για να έχουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα κ.ά.», σημειώνει το Εργατικό Κέντρο με αφορμή και το νέο «ατύχημα». Και σχολιάζει πως «όλα αυτά διαμορφώνουν ένα εκρηκτικό μείγμα για τους εργάτες στα κλουβιά, στα συσκευαστήρια, συνολικά στην επιχείρηση».

Θυμίζει μάλιστα τις παρεμβάσεις που έχει κάνει στο παρελθόν και στον συγκεκριμένο χώρο με αφορμή ακόμα και θανάτους εργαζομένων, αναδεικνύοντας τις συνθήκες δουλειάς, πόσο μάλλον όταν μεγάλο τμήμα εργαζομένων είναι γυναίκες, που η επιβάρυνση είναι ακόμα μεγαλύτερη.

Το ΕΚ απαιτεί να έρθουν στο φως οι συνθήκες του ατυχήματος, αλλά και να παρθούν μέτρα συντήρησης των υποδομών, να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα υγείας και ασφάλειας, 8ωρο - 5ήμερο - 40ωρο, με αυξήσεις στους μισθούς, με υπογραφή Κλαδικής ΣΣΕ.