ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Υπό ... παρακολούθηση το κέντρο της Θεσσαλονίκης με «κάμερα και ήχο»

Την προκλητική απόφαση της αστυνομίας, κατ' εντολή της κυβέρνησης, να παρακολουθεί μέσω φορητής βιντεοκάμερας με εικόνα και ήχο (!) για τρεις μέρες (από τις 5 μέχρι και τις 8 Σεπτέμβρη) σχεδόν όλο το κέντρο της Θεσσαλονίκης (ενδεικτικά, τις οδούς Γ' Σεπτεμβρίου, Λ. Στρατού, Αγίου Δημητρίου, Εγνατία, Τσιμισκή, Λ. Νίκης, Ιασωνίδου, Μητροπόλεως, τις πλατείες ΧΑΝΘ, Αγίας Σοφίας και Αριστοτέλους και όλες τις παρακείμενες οδούς), καταγγέλλουν τα εργατικά σωματεία και απαιτούν να ακυρωθεί η συγκεκριμένη απόφαση.

Αναδεικνύουν ότι «προφανής στόχος είναι η δημιουργία κλίματος φόβου και τρομοκρατίας, η ενίσχυση της καταστολής όσων σηκώνουν κεφάλι και οργανωμένα διεκδικούν. Ερχεται σε μια περίοδο που κυβέρνηση και εργοδοσία φέρνουν το αντεργατικό έκτρωμα για 13ωρη εργασία, αλλά και το νέο πειθαρχικό στο Δημόσιο, που κι αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικευμένης επίθεσης στο εργατικό - λαϊκό κίνημα».

Ξεκαθαρίζουν ότι «οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι δεν θα δεχτούμε τέτοιου είδους αυταρχικές πρακτικές. Απαιτούμε να ακυρωθεί η συγκεκριμένη απόφαση, να μην τολμήσουν η αστυνομία και οι άλλοι κατασταλτικοί μηχανισμοί να παρεμποδίσουν με κανέναν τρόπο τη μαζική συμμετοχή των εργαζομένων στη μεγάλη τους συγκέντρωση».

Και καλούν τον εργαζόμενο λαό να δώσει απάντηση στα σχέδια της κυβέρνησης με συμμετοχή στο μεγάλο συλλαλητήριο, πλημμυρίζοντας το κέντρο της πόλης.

Την καταγγελία υπογράφουν: ΣΕΤΕΠΕ, Συνδικάτο Φαρμάκου Κεντρικής Μακεδονίας, Ενωση Εμποροϋπαλλήλων ν. Θεσσαλονίκης, Σωματείο Εργαζομένων «Σκλαβενίτης» Βόρειας Ελλάδας, Σωματείο Εργαζομένων «Μασούτης» Βόρειας Ελλάδας, Σωματείο Εργαζομένων «Praktiker» (Παράρτημα Θεσσαλονίκης), Σωματείο Εργαζομένων «Notos», Σωματείο Εργαζομένων «Pfizer Hellas», Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης, Συνδικάτο Οικοδόμων ν. Θεσσαλονίκης, Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων ν. Θεσσαλονίκης, Συνδικάτο Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Κεντρικής Μακεδονίας, ΣΕΤΗΠ, Ενωση Λογιστών ν. Θεσσαλονίκης, Σωματείο ΟΤΑ ν. Θεσσαλονίκης.