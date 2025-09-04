ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ

«Στο πόδι» σε όλη τη χώρα ενάντια στο νομοσχέδιο - έκτρωμα της 13ωρης σκλαβιάς

Τη δική τους απάντηση, με συγκεντρώσεις, συσκέψεις και προετοιμασία για απεργιακή κλιμάκωση των πρωτοβουλιών τους, δίνουν τα συνδικάτα στην κυβέρνηση και στη νέα αντεργατική επίθεση με αιχμή το νομοσχέδιο για τη 13ωρη δουλειά. Με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας να βρίσκεται στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, η σκυτάλη θα περάσει γρήγορα από τη διαδήλωση των συνδικάτων στη ΔΕΘ, το Σάββατο 6 Σεπτέμβρη, σε νέες αγωνιστικές πρωτοβουλίες.

Τις αμέσως επόμενες μέρες Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και σωματεία οργανώνουν συγκεντρώσεις σε μια σειρά πόλεις με αιχμή το αίτημα να αποσυρθεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, που δίνει τη δυνατότητα να επεκτείνεται η εργάσιμη μέρα μέχρι τις 13 ώρες και φέρνει ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία του εργάσιμου χρόνου.

Συνδικαλιστικές οργανώσεις της Αττικής καλούν σε συγκέντρωση τη Δευτέρα 8 Σεπτέμβρη, στις 7.30 μ.μ. στο Σύνταγμα, και σε κλιμάκωση της πάλης με την οργάνωση πανεργατικής απεργίας.

«Με όλες μας τις δυνάμεις προετοιμάζουμε πανελλαδική πανεργατική απεργία στα τέλη Σεπτέμβρη. Να αποσυρθεί το νέο αντεργατικό τερατούργημα. ΟΧΙ στη 13ωρη δουλειά - σκλαβιά. 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο με αυξήσεις στους μισθούς», τονίζει το ΠΑΜΕ.

Προσθέτει ότι οι κυβερνητικές αθλιότητες περί «δίκαιης εργασίας για όλους» και «στήριξης στους εργαζόμενους» δεν μπορούν να κρύψουν ότι μας φέρνουν ένα βήμα πιο κοντά στον Μεσαίωνα. Με το νομοσχέδιο η κυβέρνηση επεκτείνει την εργοδοτική ασυδοσία και οδηγεί σε περαιτέρω εντατικοποίηση της εργασίας, με μοναδικό στόχο την ακόμα μεγαλύτερη αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων.

Σύσκεψη των σωματείων του Πειραιά

«Δεν θα ανεχτούμε για κανονικότητα τον εργασιακό μεσαίωνα», διαμηνύει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά και καλεί στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα. Επίσης, την Τετάρτη 10 Σεπτέμβρη καλεί τα σωματεία - μέλη του, σωματεία από το Δημόσιο, συλλόγους αυτοαπασχολουμένων του Πειραιά και άλλους φορείς σε σύσκεψη οργάνωσης του αγώνα, στις 7 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εργατικού Κέντρου.

Αγωνιστικό «παρών» από τα συνδικάτα

Τα συνδικάτα βρίσκονται ήδη «στο πόδι» προετοιμάζοντας τη συμμετοχή τους στο συλλαλητήριο της Δευτέρας. Μπροστά στην επίθεση της κυβέρνησης, θέτουν στο προσκήνιο τις διεκδικήσεις τους για τους μισθούς, το ωράριο, τις Συλλογικές Συμβάσεις.

«Το καλάθι της ΔΕΘ θα έχει 13ωρα και περικοπές στις δαπάνες για τις δικές μας ανάγκες, για να υπηρετηθεί η πολεμική προετοιμασία, αλλά και νέα προνόμια στο κεφάλαιο», σχολιάζει το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας.«Τη ζωή μας και τα δικαιώματά μας τα προστατεύουμε και τα διευρύνουμε με τον αγώνα μας», τονίζει το Συνδικάτο. Οπως υπενθυμίζει, οι εργαζόμενοι με τον αγώνα τους εξασφάλισαν και περιφρούρησαν τη Συλλογική Σύμβαση στη Ναυπηγοεπισκευή, «με 7ωρη δουλειά, με αξιοπρεπή μεροκάματα και απαγόρευση εργασιών πέραν της δέκατης ώρας», και μάλιστα μέσα σε δύσκολες συνθήκες, όπου «κυβερνήσεις και εργοδότες μάς απειλούσαν να σκύψουμε το κεφάλι για να έχουμε ένα ξεροκόμματο». «Εχουμε την πείρα των αγώνων που επέβαλαν αυξήσεις, κόντρα στην απαίτηση των εργοδοτών να ελέγχουν απόλυτα τα μεροκάματά μας, κόντρα στη γενική πολιτική που μας επιστρέφει ψίχουλα από την κλοπή του κόπου μας», υπογραμμίζει.

«Δεν πήγε ποτέ κανείς χειριστής μηχανής, φαρμακαποθηκάριος, εργάτρια συσκευασίας, υπάλληλος φαρμακείου να ζητήσει να δουλεύει 65 ή 78 ώρες την εβδομάδα», ξεκαθαρίζει το Συνδικάτο Φαρμάκου Αττικής απαντώντας στην προκλητική προπαγάνδα της κυβέρνησης ότι νομοθετεί το 13ωρο κατ' απαίτηση των εργαζομένων. «Τον 21ο αιώνα διεκδικούμε να δουλεύουμε για να ζούμε, όχι να ζούμε για να δουλεύουμε. Γυρνώντας την πλάτη μας στην ξεπουλημένη ηγεσία της ΓΣΕΕ, που για ακόμα μία φορά παίζει καλά τον ρόλο της ως συμμάχου των κυβερνήσεων σε κάθε αντεργατικό μέτρο, δηλώνουμε ότι το νέο αντεργατικό σχέδιο νόμου θα μείνει στα χαρτιά», τονίζει. Στην κατεύθυνση αυτή το Συνδικάτο, τα επιχειρησιακά σωματεία και οι εργαζόμενοι του κλάδου σε μια σειρά χώρους παλεύουν για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που θα κατοχυρώνουν 5ήμερο - 8ωρο - 40ωρο.

«Μετά τους νόμους Γεωργιάδη, Χατζηδάκη και Βρούτση - Αχτσιόγλου, μετά τα 10ωρα, τα σπαστά, τις Λευκές Νύχτες, τη δουλειά τις Κυριακές, τους άνοιξε η όρεξη και ζητάνε μέχρι και 13 ώρες δουλειά!», καταγγέλλει ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας.«Οι εργαζόμενοι στο Εμπόριο ξέρουμε τι σημαίνει ευελιξία», επισημαίνει. Ενδεικτικά αναφέρει το παράδειγμα των εργαζομένων στο εκπτωτικό χωριό στα Σπάτα,«που δουλεύουν σπαστά και Κυριακές 32 βδομάδες τον χρόνο» και είναι υποχρεωμένοι να λείπουν 15 ώρες το 24ωρο από το σπίτι τους, στην περίπτωση των εργαζομένων στα σούπερ μάρκετ και στις αποθήκες, που αντιμετωπίζουν ατελείωτο κουβάλημα, στους εργαζόμενους στα εμπορομάγαζα, που «τρέχουν από πόστο σε πόστο» από την αρχή μέχρι τη λήξη του ωραρίου. «Τώρα είναι η ώρα να βρεθούμε σε θέση μάχης! Να οργανώσουμε αποστομωτική απάντηση σε κράτος, κυβέρνηση, ΕΕ και εργοδοσία, που μας πάνε ένα βήμα πιο κοντά στον Μεσαίωνα! Στον πόλεμο που μας κήρυξαν απαντάμε με πόλεμο, βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες!», είναι το κάλεσμα που απευθύνει.

Την πείρα των εργαζομένων από τα «καλά» της ευελιξίας συνοψίζει και το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών - Πληροφορικής Αττικής (ΣΕΤΗΠ). «Ηδη ζούμε τη ζούγκλα των outsourcing, των "ενοικιαζόμενων", της τηλεργασίας χωρίς όρια, των ατελείωτων υπερωριών, των "freelancers" με μπλοκάκι και χωρίς δικαιώματα. Η "ευελιξία", που οι εργοδότες του κλάδου μάς παρουσιάζουν ως "παροχή" και "ελεύθερη" επιλογή του εργαζόμενου, σημαίνει για εμάς ζωή - λάστιχο. Σημαίνει για εμάς τους εργαζόμενους να είμαστε διαθέσιμοι 24/7 , να μειώνεται ο ελεύθερος χρόνος μας προκειμένου να αυξάνονται η κερδοφορία και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων», επισημαίνει. Και διαμηνύει: «Η ζωή μας δεν θα γίνει καλύτερη με 13 ώρες δουλειά την ημέρα για να τα βγάζουμε πέρα, αλλά με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, με μείωση του εργάσιμου χρόνου και με σταθερό ωράριο. Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, των υψηλών ταχυτήτων, των μεγάλων δεδομένων, το πραγματικά σύγχρονο και εφικτό είναι να δουλεύουμε λιγότερες ώρες, όχι περισσότερες».

Το δε Συνδικάτο Τύπου - Χάρτου απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου να οργανώσουν μέσα σε κάθε επιχείρηση τον αγώνα ώστε να δοθεί απάντηση σε κυβέρνηση και εργοδοσία: «Να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες και να διεκδικήσουμε ΣΣΕ με αυξήσεις και κατοχυρωμένα συλλογικά δικαιώματα. Δίνουμε τη μάχη ώστε στις αντεργατικές μεθοδεύσεις της κυβέρνησης να δοθεί απάντηση με γενική απεργία».

Σε άλλες πόλεις

Στην Καλαμάτα σωματεία οργανώνουν συγκέντρωση τη Δευτέρα 8 Σεπτέμβρη, στις 7 μ.μ. στην πλατεία 23ης Μαρτίου. Επίσης, το Σάββατο 13 Σεπτέμβρη στο πάρκο του Λιμενικού θα γίνει το Φεστιβάλ των εργατικών σωματείων της Μεσσηνίας.

Το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας καλεί σε κινητοποίηση την Τρίτη 9 Σεπτέμβρη, στις 7.30 μ.μ. στην πλατεία Δικαστηρίων της Χαλκίδας. Επίσης, καλεί τα σωματεία και τους εργαζόμενους το Σάββατο 6 Σεπτέμβρη στις 7.30 μ.μ. σε ανοιχτή συνεδρίαση του ΔΣ του.

Στη Λευκάδα το Εργατικό Κέντρο καλεί την Τρίτη 9 Σεπτέμβρη στις 7.30 μ.μ. στην πλατεία Αγίου Μηνά.

Στη Λάρισα το Εργατικό Κέντρο καλεί σε συγκέντρωση την Τετάρτη 10 Σεπτέμβρη, στις 7 μ.μ. στην κεντρική πλατεία.

Στο Ηράκλειο, σωματεία καλούν την Πέμπτη 11 Σεπτέμβρη στις 7 μ.μ. στην πλατεία Ελευθερίας.

Στην Λαμία το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο καλεί την Πέμπτη 11 Σεπτέμβρη στις 7 μ.μ. στην πλατεία Ελευθερίας.

Στη Μυτιλήνη το Παλλεσβιακό Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο οργανώνει κινητοποίηση την Πέμπτη 11 Σεπτέμβρη, στις 7 μ.μ. στην πλατεία Σαπφούς.

Στα Χανιά, σωματεία καλούν σε συγκέντρωση την Παρασκευή 12 Σεπτέμβρη στις 7 μ.μ. στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς.

Τέλος, το Εργατικό Κέντρο Φωκίδας οργανώνει σύσκεψη τη Δευτέρα 8 Σεπτέμβρη στις 6.30 μ.μ. στα γραφεία του.