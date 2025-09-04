Σήμερα η συνέντευξη Τύπου του ΠΑΜΕ

Το ΠΑΜΕ προσκαλεί τις συνδικαλιστικές οργανώσεις της Θεσσαλονίκης, εργαζόμενες και εργαζόμενους της πόλης, στη συνέντευξη Τύπου που οργανώνει σήμερα Πέμπτη, στις 7.30 μ.μ., στον 1ο όροφο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, με θέματα:

- Η οργάνωση της πάλης ενάντια στο νομοσχέδιο - έκτρωμα της κυβέρνησης για τη 13ωρη δουλειά.

- Το πλαίσιο πάλης των συνδικάτων.

Οι φοιτητικοί σύλλογοι

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της συμμετοχής τους στο μεγάλο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι της Θεσσαλονίκης οργανώνουν συνέντευξη Τύπου επίσης σήμερα Πέμπτη, στις 11 π.μ., στις Α' φοιτητικές εστίες.