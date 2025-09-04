Πέμπτη 4 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 13
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Σήμερα η συνέντευξη Τύπου του ΠΑΜΕ

Το ΠΑΜΕ προσκαλεί τις συνδικαλιστικές οργανώσεις της Θεσσαλονίκης, εργαζόμενες και εργαζόμενους της πόλης, στη συνέντευξη Τύπου που οργανώνει σήμερα Πέμπτη, στις 7.30 μ.μ., στον 1ο όροφο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, με θέματα:

- Η οργάνωση της πάλης ενάντια στο νομοσχέδιο - έκτρωμα της κυβέρνησης για τη 13ωρη δουλειά.

- Το πλαίσιο πάλης των συνδικάτων.

Οι φοιτητικοί σύλλογοι

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της συμμετοχής τους στο μεγάλο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι της Θεσσαλονίκης οργανώνουν συνέντευξη Τύπου επίσης σήμερα Πέμπτη, στις 11 π.μ., στις Α' φοιτητικές εστίες.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Δεν υπάρχει «ενιαίος επιχειρηματικός κόσμος», αλλά αντίθετα συμφέροντα με τα μονοπώλια
«Στο πόδι» σε όλη τη χώρα ενάντια στο νομοσχέδιο - έκτρωμα της 13ωρης σκλαβιάς
Αφετηρία νέου κύκλου κινητοποιήσεων το συλλαλητήριο στη ΔΕΘ
Μαχητική - διεκδικητική απάντηση στο «καλάθι» των βάρβαρων αντεργατικών μέτρων
Τον χειμώνα πλημμύρες και το καλοκαίρι ...λειψυδρία, διαρκής η καταστροφή για τους αγρότες
 Προκλητική απόφαση των ΚΕΠΑ Χαλκίδας, στερεί σημαντικό επίδομα από ανάπηρη
 Προκλητική η προσπάθεια της κυβέρνησης να αναποδογυρίσει την πραγματικότητα
 Απαιτούν την επέκταση και την αύξηση του επιδόματος ανεργίας
 Διαβάστε σήμερα στο 4σέλιδο «Εργαζόμενοι & Κοινωνική Συμμαχία»:
 Οι προσυγκεντρώσεις για το Σύνταγμα
 Αναχωρήσεις λεωφορείων για το συλλαλητήριο
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ