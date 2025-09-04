Οι προσυγκεντρώσεις για το Σύνταγμα

Οι προσυγκεντρώσεις για το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα έχουν οριστεί στις 6.30 μ.μ., στα εξής σημεία:

Πλατεία Κάνιγγος: Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες, Σωματεία και Επιτροπές Αγώνα εργαζομένων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, μαζικοί φορείς των δήμων του Πειραιά και της Ανατολικής Αττικής.

Ομόνοια: Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, Σωματεία και Ενώσεις Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων, Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, Σύλλογοι και Ομάδες Γυναικών, μαζικοί φορείς των δήμων της Αττικής, Ομοσπονδίες και Σωματεία Συνταξιούχων.

Προπύλαια: Σωματεία Εκπαιδευτικών, Σωματεία Εργαζομένων στα Πανεπιστήμια και στα Ερευνητικά Κέντρα, Φοιτητικοί Σύλλογοι Αθήνας.