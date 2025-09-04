ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Απαιτούν την επέκταση και την αύξηση του επιδόματος ανεργίας

Με μία ακόμα τουριστική σεζόν ξεζουμίσματος για τους εποχικούς εργαζόμενους στον Τουρισμό να μπαίνει στην τελική της ευθεία, χιλιάδες απ' αυτούς θα βρεθούν ξανά χωρίς εισόδημα, αφού μένουν με τα ψίχουλα του επιδόματος, το οποίο μάλιστα δεν δίνεται για όλο το διάστημα της ανεργίας τους.

Αυτήν την αθλιότητα αναδεικνύει το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ηρακλείου Κρήτης, που σήμερα Πέμπτη πραγματοποιεί διαμαρτυρία στις 6 μ.μ. στην πλατεία Ελευθερίας, απαιτώντας την επέκταση του ταμείου για τους εποχικούς εργαζόμενους για όλο το διάστημα της ανεργίας.

«Ως εδώ! Το ταμείο ανεργίας δεν το χαρίζουμε στους ξενοδόχους και στις κυβερνήσεις! Το κατακτήσαμε με σκληρούς αγώνες!», αναφέρει η ΔΑΣ Ξενοδοχοϋπαλλήλων και καλεί σε μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση και ενίσχυση της πάλης για την επαναφορά του ταμείου στα προ μνημονίων επίπεδα, με διάρκεια για όλο το διάστημα της ανεργίας και να είναι αφορολόγητο.

«Τώρα, μέσα στη σεζόν, πρέπει να οργανωθούν πανελλαδικά συντονισμένος αγώνας και κινητοποιήσεις μαζί με όλα τα σωματεία του κλάδου, για να μην επιτρέψουμε να συνεχίζεται αυτή η άθλια κατάσταση. Ολοι μαζί οι εργαζόμενοι αποτελούμε μια ισχυρή δύναμη», τονίζει η ΔΑΣ.

Την κινητοποίηση στηρίζουν το Εργατικό Κέντρο και το Σωματείο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης «Ο Ερμής».

Στο πλευρό των εποχικών εργαζομένων το ΚΚΕ

Τη διαχρονική στήριξη του ΚΚΕ στο δίκαιο αίτημα των ξενοδοχοϋπαλλήλων εκφράζει σε δήλωσή του ο Μανώλης Συντυχάκης, βουλευτής Ηρακλείου του Κόμματος.

Θυμίζει ότι πριν μερικές μέρες το ΚΚΕ για άλλη μια φορά κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή ζητώντας την καταβολή του επιδόματος ανεργίας σε όλους τους εποχικούς εργαζόμενους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις και για όλο το διάστημα της ανεργίας τους, και να αυξηθεί το επίδομα ανεργίας στα 600 ευρώ.

«Είναι τραγικό, μετά από τόσο πλούτο που παράγουν οι εργαζόμενοι στον Τουρισμό, να αντιμετωπίζονται με αυτόν τον τρόπο και να καλούνται κάθε σεζόν να σηκώσουν το τουριστικό "θαύμα", που έχει φτάσει σε σημείο να είναι "ασήκωτο"», τονίζει ο Μ. Συντυχάκης και προσθέτει:

«Είναι προκλητικό να καταδικάζονται στην ανέχεια για τρεις μήνες και στην πλήρη ανέχεια μέχρι να πληρωθούν τον πρώτο τους μισθό, ενώ η κυβέρνηση μοιράζει πακτωλό χρημάτων στους επιχειρηματικούς ομίλους και στις επικίνδυνες για τον λαό πολεμικές ανάγκες του ΝΑΤΟ. Την ίδια στιγμή άλλοι εποχικοί εργαζόμενοι δεν δικαιούνται καθόλου το επίδομα, παρόλο που εργάζονται εποχικά σε επιχειρήσεις μη εποχικές».