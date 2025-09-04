ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προκλητική η προσπάθεια της κυβέρνησης να αναποδογυρίσει την πραγματικότητα

Κάλεσμα στους υγειονομικούς και σε όλο τον λαό με τη συμμετοχή τους στο συλλαλητήριο των εργατικών συνδικάτων, το Σάββατο στην πλατεία ΧΑΝΘ, να δώσουν απάντηση στον εμπαιγμό της κυβέρνησης και να απαιτήσουν μέτρα ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος Υγείας, απευθύνει η Ενωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ). Να δυναμώσουν τον αγώνα για υψηλού επιπέδου, σύγχρονο, καθολικό, αποκλειστικά κρατικό σύστημα Υγείας - Πρόνοιας, δωρεάν, με ανεπτυγμένη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, που θα καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες με βάση την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Με ανακοίνωσή της, παράλληλα, η ΕΝΙΘ σχολιάζει την απεγνωσμένη και προκλητική προσπάθεια της κυβέρνησης να αναποδογυρίσει την πραγματικότητα που επικρατεί σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας.

Αφορμή οι πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού «εμπορίου» της Υγείας, που αναφέρθηκε σε αυξημένους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων, οι οποίοι βέβαια επ' ουδενί δεν συνεπάγονται βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν στους ασθενείς, αλλά όπως λέει «αντανακλούν τη σημαντική αύξηση των τιμών σε υλικά, φάρμακα και χρέη των νοσοκομείων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις».

Σε ό,τι αφορά την «πληθώρα» ιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού, που επικαλέστηκε ο υπουργός Υγείας παραθέτοντας αριθμούς, η ΕΝΙΘ σημειώνει πως «καμιά σχέση δεν έχουν με την πραγματικότητα».

Γιατί στο μόνιμο ιατρικό προσωπικό του ΕΣΥ προστίθενται οι ειδικευόμενοι ιατροί, «οι οποίοι παρότι προσφέρουν αναντικατάστατο έργο στο ΕΣΥ, θα έπρεπε να εκπαιδεύονται για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και όχι να θεωρούνται "πολυεργαλεία" για τις ελλείψεις. Αντίστοιχα προστίθενται όλες οι ελαστικές σχέσεις εργασίας (από επικουρικούς μέχρι ιδιώτες με μπλοκάκια) οι οποίοι βρίσκονται μονίμως αντιμέτωποι με το καθεστώς της μη ανανέωσης».

Η ΕΝΙΘ συστήσει στο υπουργείο αντί της «δημιουργικής πρόσθεσης» να προχωρήσει σε «δημιουργικό πολλαπλασιασμό». Π.χ. «επί 2 για κάθε ένα από τις εκατοντάδες ιατρούς που μετακινούνται με εντέλλεσθε για να καλύψουν τα κενά. Επί 3 για κάθε έναν εργαζόμενο στο ΕΣΥ που δουλεύει συνεχόμενες βάρδιες, εξαντλητικές εφημερίες, χωρίς ρεπό και άδειες. Επί 4 κ.ο.κ.».

Θέτει επίσης το ερώτημα, αν το επόμενο διάστημα θα προστίθενται στο προσωπικό των νοσοκομείων και οι ιδιώτες γιατροί, σύμφωνα με την ΚΥΑ που τους ανοίγει την πόρτα των δημόσιων νοσοκομείων, προχωρώντας ένα ακόμα βήμα στην ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση.

Και προκαλεί τους ιθύνοντες να «γνωστοποιήσουν τα πραγματικά στοιχεία στελέχωσης των νοσοκομείων, που αρνούνται επανειλημμένα να δώσουν οι Διοικήσεις ΥΠΕ και νοσοκομείων παρά τα επανειλημμένα αιτήματα της ΕΝΙΘ, αντί να επιδίδονται σε αλχημείες...».

Να αυξηθεί γενναία η κρατική χρηματοδότηση για την Υγεία και καμιά σκέψη για περαιτέρω ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση του δημόσιου συστήματος βρίσκονται στο επίκεντρο των δίκαιων διεκδικήσεων της ΕΝΙΘ.

Σε σχέση με το μισθολογικό, απαιτεί διπλασιασμό των απολαβών, για 20% αύξηση βασικού μισθού και διπλασιασμό του ωρομισθίου της εφημερίας άμεσα για όλες τις βαθμίδες. Επίσης, για επαναφορά 13ου - 14ου μισθού και επιδόματος αδείας, για χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Για τις ελλείψεις προσωπικού απαιτεί μαζικές μόνιμες προσλήψεις ιατρών με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, ανοικτή προκήρυξη του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων σε κάθε κλινική και τμήμα μέχρι την κάλυψή τους, μονιμοποίηση όλων των επικουρικών χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Λέει «όχι» στην απογευματινή επί πληρωμή λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων, όπως και στην κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών του ΕΣΥ, στην άλωση των δημόσιων νοσοκομείων από τα ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα.

Απέναντι στην εγκληματική διευθέτηση του χρόνου εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών απαιτεί 6ωρο - 5ήμερο - 30ωρο, μια εφημερία την εβδομάδα, ρεπό μετά από κάθε ενεργή εφημερία, αλλά και άμεση απαγόρευση της υπέρβασης του 48ωρου.

Επίσης να πάψουν όλες οι μετακινήσεις γιατρών.