Μαχητική - διεκδικητική απάντηση στο «καλάθι» των βάρβαρων αντεργατικών μέτρων

Το Σάββατο 6 Σεπτέμβρη στις 5.30 μ.μ. στην πλατεία ΧΑΝΘ το μεγάλο συλλαλητήριο

Δυναμική απάντηση στους σχεδιασμούς κυβέρνησης και κεφαλαίου ετοιμάζεται να δώσει ο εργαζόμενος λαός της Θεσσαλονίκης και των γύρω νομών με συμμετοχή στο μεγάλο συλλαλητήριο των εργατικών σωματείων στα εγκαίνια της ΔΕΘ το Σάββατο 6 Σεπτέμβρη, στις 5.30 μ.μ. στην πλατεία ΧΑΝΘ.

Τα εργατικά σωματεία δουλεύουν καθημερινά μέσα από εξορμήσεις και περιοδείες στους χώρους δουλειάς, μέσα από συσκέψεις και Γενικές Συνελεύσεις, ώστε η αγανάκτηση των εργαζομένων να εκφραστεί μαχητικά και αγωνιστικά στο συλλαλητήριο. Να πλημμυρίσει η Θεσσαλονίκη από αποφασισμένους εργάτες και υπαλλήλους που θα απαιτήσουν να μπουν στο προσκήνιο οι δικές τους ανάγκες, όχι τα κέρδη των λίγων.

Στο ίδιο πνεύμα δουλεύουν και τα Σωματεία των ΕΒΕ, οι Αγροτικοί Σύλλογοι και οι φοιτητικοί σύλλογοι, προετοιμάζοντας τη μαζική συμμετοχή τους στο συλλαλητήριο.

Να σταθούν όλοι μαζί μια γροθιά, ενωμένοι, και να διαδηλώσουν ενάντια στην πολιτική που διαλύει τις ζωές τους, τσακίζει τα εργατικά δικαιώματα, εξανεμίζει το εισόδημα, εμπορευματοποιεί την Υγεία και την Παιδεία, εμπλέκει τη χώρα στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, και στο πλαίσιο της πολεμικής οικονομίας περικόπτει τις κοινωνικές δαπάνες.

Αγωνιστικός αναβρασμός στους χώρους δουλειάς

Μέσα από τις περιοδείες και τις εξορμήσεις που γίνονται καθημερινά αναδεικνύονται η οργή των εργαζομένων για το 13ωρο που φέρνει η κυβέρνηση και η απαίτησή τους να ακολουθήσει απεργιακός ξεσηκωμός.

Στα εργοστάσια τροφίμων οι εργαζόμενοι μιλούν για «συντριπτικό χτύπημα», που θα οδηγήσει σε αύξηση των εργατικών «ατυχημάτων». «Ας έρθουν να δουλέψουν αυτοί 13 ώρες στους φούρνους και στα ψυγεία», λένε.

Οργή κυριαρχεί και στον χώρο του«Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα στις 8 ώρες δουλειάς, πώς θα αντέξουμε 13;», λένε. Και δηλώνουν ότι το συλλαλητήριο στη ΔΕΘ θα είναι ένα πρώτο βήμα στην πορεία κλιμάκωσης. Εκφράζουν τη διάθεσή τους για απεργιακό ξεσηκωμό ενάντια στο αντεργατικό έκτρωμα, αλλά και την απόφασή τους, ακόμα κι αν η κυβέρνηση νομοθετήσει το 13ωρο, να μην εφαρμοστεί σε κανέναν χώρο δουλειάς.

Στις συζητήσεις παντού μπαίνουν στο επίκεντρο επίσης η ακρίβεια, η εντατικοποίηση της εργασίας, τα ζόρια των οικογενειών να ανταποκριθούν στα αυξημένα έξοδα της εμπορευματοποιημένης Εκπαίδευσης.

Στα νοσοκομεία οι υγειονομικοί, που στενάζουν από την εμπορευματοποίηση της Υγείας, δίνουν τη δική τους απάντηση ξηλώνοντας τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης ότι το δημόσιο σύστημα Υγείας «βελτιώνεται».

Στις κρατικές υπηρεσίες και στους δήμους μπαίνει στην ατζέντα της συζήτησης το νέο πειθαρχικό, που στόχο έχει να επιβάλει σιγή νεκροταφείου στους χώρους εργασίας. Οι συμβασιούχοι των υπηρεσιών φωνάζουν ότι πρέπει να σταματήσει η εργασιακή ομηρία και να μετατραπούν οι συμβάσεις σε αορίστου χρόνου.

Αγώνας για μονιμοποίηση των συμβασιούχων στον ΟΑΣΘ





Από όλη την Ελλάδα οι συνταξιούχοι ανεβαίνουν Θεσσαλονίκη

«αλώνισε» τα σταθμαρχεία τις προηγούμενες μέρες, προετοιμάζοντας τη σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία του ΟΑΣΘ, στις 10 π.μ., όπου αναμένεται να εκφραστεί μαχητικά η απαίτηση για μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, με μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, αλλά και για άμεση απόδοση των κλεμμένων από τις «προσωπικές διαφορές» των παλαιότερων εργαζομένων από το 2017, ανανέωση του στόλου με καινούργια οχήματα και κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης στη συγκοινωνία. Να εκφραστεί δυνατά η απαίτηση γιαμε αναγνώριση της προϋπηρεσίας των συμβασιούχων από τον ιδιωτικό τομέα.

Με πανελλαδική συγκέντρωση στη ΔΕΘ το Σάββατο 6 Σεπτέμβρη στις 5 μ.μ. στον Λευκό Πύργο δίνουν συνέχεια οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις στον αγώνα για τα δίκαια αιτήματά τους. «Δεν αντέχουμε τη μίζερη, αναξιοπρεπή ζωή που έχουν επιβάλει οι πολιτικές τους όλα αυτά τα χρόνια», τονίζουν στην ανακοίνωσή τους οι Συνταξιουχικές Οργανώσεις και καλούν τους συνταξιούχους να «υποδεχτούν» αγωνιστικά τον πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη, με πανελλαδική συγκέντρωση.

Τις επόμενες μέρες

Τα σωματεία συνεχίζουν καθημερινά την ενημέρωση των εργαζομένων μέσα από συσκέψεις και περιοδείες.

Στο πλαίσιο αυτό, αύριο Παρασκευή στις 6.30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί κοινή σύσκεψη των Σωματείων Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων.

Επίσης τις επόμενες μέρες προγραμματίζουν περιοδείες:

Το Συνδικάτο Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Κεντρικής Μακεδονίας σήμερα Πέμπτη στα εργοστάσια ΜΕΒΓΑΛ, ΒΙΤΟΜ και ΟΗΟΝΟS, και αύριο Παρασκευή στις επιχειρήσεις ΚΟΛΙΟΣ, ΤΖΑΝΗΣ, ΚΟΝΒΑ και στη ΒΙΠΕ Σίνδου, στις επιχειρήσεις ΔΕΛΤΑ, «Μπάρμπα-Στάθης», «Παπαδόπουλος» και «Ολυμπιακή Ζυθοποιία».

Το Σωματείο Εργαζόμενων Γυμναστών - Προπονητών ν. Θεσσαλονίκης σήμερα Πέμπτη σε γυμναστήρια της Δυτικής Θεσσαλονίκης και στο «Μακεδονικό» στην Ευκαρπία.

Το Σωματείο Γραφικών Τεχνών Τύπου - Χάρτου Κεντρικής Μακεδονίας σήμερα Πέμπτη σε «Smurfit Kappa».

Το Συνδικάτο Μετάλλου Κεντρικής Μακεδονίας σήμερα Πέμπτη στη «Θεσσαλονίκη Κατασκευαστική» και αύριο Παρασκευή σε ΕΤΗΛΑΕ και ΝΤΟΜΠΡΟΣ.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ ν. Θεσσαλονίκης σήμερα Πέμπτη σε Καλαμαριά, Αμπελόκηπους - Μενεμένη, Θεσσαλονίκη, ενώ το απόγευμα προχωρά σε σύσκεψη του Συντονιστικού Εργαζομένων Δήμων και Περιφέρειας στο πρόγραμμα 55+. Αύριο Παρασκευή σε Εύοσμο, Δέλτα, Θέρμη, Θερμαϊκό, Βέροια και Νάουσα.

Το ΣΕΤΗΠ σήμερα σε «Teleperformance», «Space Hellas», «Intracom» και «Accenture», και αύριο Παρασκευή σε «TaskUs Olympus Site», «Quality Call Sales» και «Vodafone».

Το Συνδικάτο Φαρμάκου - Καλλυντικού Κ. Μακεδονίας αύριο Παρασκευή στη «Farcom».