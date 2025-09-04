Προκλητική απόφαση των ΚΕΠΑ Χαλκίδας, στερεί σημαντικό επίδομα από ανάπηρη

Την άμεση δικαίωση της εργαζόμενης με σοβαρά προβλήματα αναπηρίας, που βιώνει τον εμπαιγμό και έναν ατελείωτο «Γολγοθά» διεκδικώντας τα δικαιώματά της, απαιτεί το Συνδικάτο Τροφίμων και Ποτών Εύβοιας - Βοιωτίας, καταγγέλλοντας «την προκλητική απόφαση των ΚΕΠΑ Χαλκίδας που υλοποιεί την πολιτική περικοπών σε Υγεία και Πρόνοια».

Πρόκειται για την περίπτωση της εργαζόμενης που η αρχική της αναπηρία επιδεινώθηκε μετά από χρόνια δουλειάς στο πτηνοσφαγείο της «HQF-ΜΙΜΙΚΟΣ», του ομίλου Φιλίππου, για να οδηγηθεί τελικά στην απόλυση.

Ωστόσο εκεί ξεκίνησε το μαρτύριο και ο εμπαιγμός στα ΚΕΠΑ Χαλκίδας, όπου αν και αναγνωρίζεται ποσοστό συνολικής αναπηρίας 89%, δεν της αναγνωρίζεται ποσοστό κινητικής αναπηρίας άνω του 67%, ώστε να λάβει και το επίδομα κινητικής αναπηρίας και να συμπληρώσει την πενιχρή αναπηρική σύνταξη που δικαιούται.

«Στην αναγνώριση του υψηλού ποσοστού κινητικής αναπηρίας βάζει εμπόδια η πολιτική των περικοπών σε Πρόνοια - Υγεία που υλοποιείται διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις, ώστε να μη χορηγείται το αντίστοιχο επίδομα που δικαιούνται όσοι πιστοποιούνται με κινητική αναπηρία άνω του 67%! Μάλιστα, παρότι κάτω από τις κινητοποιήσεις του αγωνιστικού αναπηρικού κινήματος έχει διαμορφωθεί νομοθετικό πλαίσιο (άρθρο 56 του 2540/2017), που αναγνωρίζει περιπτώσεις σαν της συναδέλφου ως βαριά κινητική αναπηρία άνω του 67%, αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, με "οδηγία" των κυβερνήσεων, δεν εφαρμόζεται από τις επιτροπές ΚΕΠΑ!», τονίζει το Συνδικάτο και προσθέτει ότι «περικόπτουν από τους ανάπηρους για να χρηματοδοτούν τα κέρδη των λίγων με επιδοτήσεις, αλλά και τη συμμετοχή της χώρας μας στους πολέμους για τα δικά τους και πάλι συμφέροντα».

Καταγγέλλει επίσης την προκλητική στάση της επιτροπής ΚΕΠΑ και την ταλαιπωρία που υπέστη η εργαζόμενη, ενώ υπενθυμίζει τον εμπαιγμό που βίωσε με τις δικαιολογίες για έλλειψη ειδικοτήτων στη σύνθεση των επιτροπών και την έκδοση πορίσματος.

«Ταλαιπώρησαν ανάπηρο άνθρωπο ενώ γνώριζαν από τον φάκελό της τι παθήσεις είχε και την αντίστοιχη ειδικότητα που έπρεπε να την εξετάσει», σημειώνει, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «η συνάδελφος ήρθε στα ΚΕΠΑ με αυτοκίνητο που την άφησε ακριβώς στην πόρτα και υποβασταζόμενη μπήκε μέσα για να φτάσει στην επιτροπή, καθώς δεν μπορεί να περπατήσει».

Τονίζει επίσης ότι θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της συναδέλφου, διεκδικώντας τη δικαίωσή της, όπως έγινε και με την κινητοποίηση έξω από τον ΕΦΚΑ Χαλκίδας, μαζί με το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας, τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων και το Σωματείο Εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή και Πρόνοια Εύβοιας.

«Το Συνδικάτο μας κάλεσε σε κινητοποίηση, προκειμένου να γίνει γνωστή η υπόθεσή της και να βρει το δίκιο της, να μπορέσει να πάρει ό,τι δικαιούται που θα είναι βοήθεια για να επιβιώσει. Για να γίνει γνωστό το τι περιμένει όσους σακατευόμαστε στη δουλειά, γιατί στην ίδια θέση μπορεί να βρεθεί ο καθένας μας που σήμερα εργάζεται σε συνθήκες με τεράστιες ελλείψεις στην υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, ενώ οι κίνδυνοι θα αυξηθούν αν συνεχιστούν τα σχέδια της κυβέρνησης με το 13ωρο που θέλει να ψηφίσει και δεν πρέπει να περάσει», αναφέρει.

Καταλήγοντας το Συνδικάτο ζητά «από κάθε αρμόδιο να παρέμβει ώστε να αναγνωριστεί αυτό που είναι ηλίου φαεινότερον, ότι δεν μπορεί να περπατήσει, ότι πρέπει να πιστοποιηθεί το υψηλό ποσοστό κινητικής αναπηρίας άνω του 67% και να λάβει το αντίστοιχο επίδομα. Ζητάμε την άμεση σύγκληση της αντίστοιχης επιτροπής που προβλέπεται για την αλλαγή της συγκεκριμένης απόφασης και τη δικαίωση της συναδέλφου».