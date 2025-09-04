ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

Αφετηρία νέου κύκλου κινητοποιήσεων το συλλαλητήριο στη ΔΕΘ

Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στο συλλαλητήριο των εργατικών σωματείων, στα εγκαίνια της ΔΕΘ, το Σάββατο 6 Σεπτέμβρη, στις 5.30 μ.μ., στην πλατεία ΧΑΝΘ, απηύθυνε από τη Βέροια η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων (ΠΕΜ).

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που δόθηκε χτες, μαζί με εκπροσώπους Αγροτικών Συλλόγων της περιοχής, οι εκπρόσωποι της ΠΕΜ κάλεσαν όλους τους βιοπαλαιστές αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους μελισσοκόμους της χώρας να συμμετέχουν μαζικά στο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη που, όπως είπαν, θα αποτελέσει και αφετηρία του νέου κύκλου των αγροτικών κινητοποιήσεων για τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και διαρκώς οξύνονται.

Ανέδειξαν ότι θα βρεθούν στο συλλαλητήριο μαζικά, με συμβολικό αριθμό τρακτέρ, και φυσικά μαζί με τις οικογένειές τους, γιατί κοινά είναι τα προβλήματα που βιώνουν εργάτες, αγρότες και ΕΒΕ, με την επίθεση να κλιμακώνεται στο εισόδημα, στα εργασιακά δικαιώματα, στην υποβάθμιση της Παιδείας και της Υγείας.

Στη συνέντευξη μίλησαν ο Ρίζος Μαρούδας, μέλος της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, ο Δημήτρης Τσιουλάκος, πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Νάουσας «Μαρίνος Αντύπας» και πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας, ο Χρήστος Κάμτσης, μέλος της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, πρόεδρος του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Πέλλας «η ΕΝΟΤΗΤΑ», ο Κωνσταντίνος Σέφης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων - Μαλγάρων, και ο Πέτρος Λεμόνης, πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Πιερίων Ημαθίας και αντιπρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας.

Δίνουμε τη μάχη μαζί με τους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενους της πόλης





«Βρισκόμαστε σε αγώνα διαρκείας. Συνεχόμενα την άνοιξη και το καλοκαίρι είχαμε κινητοποιήσεις γιατί τα προβλήματα έχουν οξυνθεί πάρα πολύ. Μόνο μέσα από τους αγώνες μας, τη διεκδίκηση, τη λειτουργία των Ομοσπονδιών και των Αγροτικών Συλλόγων, μπορούμε να συσπειρώσουμε την πλειοψηφία των αγροτών, να τους πείσουμε ότι είναι δική τους ευθύνη να δώσουν τη μάχη για την επιβίωσή τους. Αυτό που κρίνεται σήμερα είναι η επιβίωσή μας», σημείωσε ο. Και περιγράφοντας την κατάσταση ανέφερε: «Τα τελευταία χρόνια έχει χειροτερέψει υπερβολικά η κατάσταση και δυστυχώς αυτήν τη στιγμή υπάρχουν χιλιάδες συνάδελφοί μας, που σκέφτονται να εγκαταλείψουν και πολλοί ήδη έχουν εγκαταλείψει. Αυτό είναι τοπου την αντιπαλέψαμε σε όλη την Ευρώπη, των κυβερνητικών αποφάσεων. Στόχος είναι να συγκεντρωθεί η γη και η παραγωγή σε λίγα χέρια μεγαλοαγροτών και μεγαλοεπιχειρηματιών και οι υπόλοιποι να γίνουμε σύγχρονοι κολίγοι στον κάμπο και στα βουνά που θα καλλιεργούμε.

Χρειάζεται αγώνας. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε. Και αυτός ο αγώνας δεν είναι μόνο για την επιβίωσή μας, αλλά και για το σήμερα.

Σήμερα έχει καταστραφεί τεράστιο μέρος της κτηνοτροφικής παραγωγής με την ευλογιά, επειδή δεν έγιναν οι έλεγχοι που έπρεπε. Δεν υπάρχει ούτε αποζημίωση του χαμένου ζωικού κεφαλαίου και της χαμένης παραγωγής για τους κτηνοτρόφους. Αυτό έχει συνέπεια να διαλυθούν μια σειρά από καλλιέργειες που συνδεόταν με την κτηνοτροφία».

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είπε πως «δεν είναι μόνο αυτά που πήραν, οι έλεγχοι που δεν έκαναν. Το πραγματικό σκάνδαλο είναι ο τρόπος που δίνονταν οι επιδοτήσεις. Αλλά και το πρόστιμο που θα χρεωθεί στις πλάτες μας. Το πρόστιμο που έχει χρεωθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι 500 εκατ. σήμερα, αλλά μαζί με το 2024 και το 2025, θα φτάσει το 1 δισ. Και αυτό θα πληρωθεί από την ΚΑΠ, δηλαδή από τα χρήματα που δικαιούνται οι αγρότες».

Και πρόσθεσε: «Δίνουμε τη μάχη μαζί με τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους της πόλης που έχουμε κοινά συμφέροντα και κοινό αντίπαλο. Εχουμε βρεθεί μαζί σε δεκάδες τέτοιες ανάλογες μάχες και πολλές φορές έχουν εκφράσει την αλληλεγγύη τους στους αγώνες μας. Ετοιμαζόμαστε πυρετωδώς και για τον νέο κύκλο των πανελλαδικά συντονισμένων κινητοποιήσεων που θα γίνουν το επόμενο διάστημα, ξεκινώντας από περιοχές ανάλογα με τα τρέχοντα προβλήματα, αλλά και για το συνολικό πρόβλημα που συμπυκνώνεται στο εξής: Τεράστιο κόστος παραγωγής, χαμηλές τιμές, μειωμένο εισόδημα. Τώρα πρέπει να παρθούν μέτρα».

Για τους αγρότες «δεν υπάρχουν χρήματα», αλλά για το ΝΑΤΟ και τους εξοπλισμούς βρίσκονται

Ο Δημήτρης Τσιουλάκος αναφέρθηκε στα προβλήματα που βιώνουν οι βιοπαλαιστές αγρότες, που κάθε χρόνο οξύνονται περισσότερο. «Λέμε κάθε πέρσι και καλύτερα, εξαιτίας των μεγάλων ζημιών στην αγροτική παραγωγή, στην κτηνοτροφία, στη μελισσοκομία, τις αποζημιώσεις που καθυστερούν και μας οδηγούν στο δίλημμα αν θα μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε την επόμενη χρονιά. Περιμένουμε εδώ και αρκετούς μήνες εκτιμήσεις από τον ΕΛΓΑ, που είναι αποδιοργανωμένος, με μεγάλες ελλείψεις προσωπικού. Οι εκτιμήσεις αργούν αλλά και όταν γίνουν είναι κουτσουρεμένες, π.χ. στον παγετό ήταν μείον 35%, στο χαλάζι μείον 15%.

Εχουμε στην περιοχή μας αλλά και σε όλη τη χώρα ζημιές από παγετό, χαλαζοπτώσεις, ξηρασία, έχουμε ζημιές από την παραμορφωτική ασθένεια στα πυρηνόκαρπα, και αφήνεται ο αγρότης στην ατομική ευθύνη. Ειχαμε μεγάλες ζημιές από τις ασθένειες, καταστροφή κοπαδιών από την ευλογιά. Καμία μέριμνα, καμία προστασία, καμία πρόληψη, καμία αποζημίωση από το κράτος.

Το κόστος παραγωγής παραμένει πάρα πολύ υψηλό. Καύσιμα, ρεύμα, φάρμακα, λιπάσματα είναι πανάκριβα. Οι τιμές στα προϊόντα μας είναι χαμηλές, κάτω του κόστους παραγωγής, ενώ φτάνουν πανάκριβα στη λαϊκή κατανάλωση, με τους εμποροβιομήχανους να θησαυρίζουν. Π.χ., για το συμπύρηνο ροδάκινο που με επίσημες μελέτες το κόστος παραγωγής του ανέρχεται στα 38 λεπτά το κιλό, οι βιομήχανοι δίνουν από 35 μέχρι 37 λεπτά το κιλό. Ετσι οι αγρότες οδηγούμαστε στο ξεκλήρισμα».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεχώρισε το γεγονός ότι δεν εισακούστηκε το οργανωμένο αγροτικό κίνημα, που τόσα χρόνια φωνάζει ότι πρέπει η επιδότηση να συνδέεται με την παραγωγή, με αποτέλεσμα να λυμαίνονται τα κονδύλια οι επιτήδειοι. «Θεωρούμε ότι αυτές οι αποκαλύψεις έγιναν σε μια περίοδο που η οικονομία μετατρέπεται σε πολεμική, όλη η ΕΕ και η χώρα μας κάνει πολεμικές προετοιμασίες.

Οταν διεκδικούμε αποζημιώσεις για να επιβιώσουμε, η κυβέρνηση μας αντιμετωπίζει με καταστολή και αγροτοδικεία, μας λέει ότι δεν υπάρχουν χρήματα, αλλά όταν πρόκειται για ανάγκες του ΝΑΤΟ για εξοπλισμούς, βρίσκονται».

Τέλος αναφέρθηκε στον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν χιλιάδες αγρότες, να χάσουν τις επιδοτήσεις τους, λόγω της μη αναγραφής των αγροτεμαχίων τους στο Ε9, το λεγόμενο ΑΤΑΚ, επειδή δεν έχουν γίνει αποδοχές κληρονομιάς από τους ιδιοκτήτες κ.λπ. Οι αγρότες ζητάνε να δοθούν οι επιδοτήσεις με βάση την πραγματική παραγωγή και το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο και να γίνουν επιτόπιοι έλεγχοι για να αρθούν τα προσχώματα που βάζει η κυβέρνηση.

Να μειωθεί το κόστος παραγωγής για να έχουμε εισόδημα

Ο Χρήστος Κάμτσης σημείωσε πως «εδώ και χρόνια φωνάζαμε μέσα από το οργανωμένο αγροτικό κίνημα ότι δεν πάμε καλά, αλλά εμείς το λέγαμε, εμείς το ακούγαμε». Αναφέρθηκε στην εγκατάλειψη καλλιεργειών, όπως της τευτλοκαλλιέργειας, της βιομηχανικής ντομάτας, εξαιτίας της ΚΑΠ και πρόσθεσε ότι «εκεί οδηγούνται και το βαμβάκι και το βιομηχανικό ροδάκινο που απασχολείται ένα μεγάλο μέρος των αγροτών της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας». Ανέδειξε επίσης το υψηλό κόστος παραγωγής, αλλά και το πρόβλημα των εισαγόμενων προϊόντων. «Δεν γίνεται τα φάρμακα και τα λιπάσματα να έχουν διπλάσια και τριπλάσια τιμή από τις γειτονικές χώρες και να πλημμυρίζει η αγορά με προϊόντα εισαγόμενα και αμφιβόλου ποιότητας. Θέλουμε να μειωθεί το κόστος παραγωγής για να βγάζουμε ένα μεροκάματο.

Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Κάποιοι μιλάνε για το μέλλον όταν δεν έχουμε παρόν».

Επανέλαβε ότι πολλοί αγρότες έχουν μείνει χωρίς εισόδημα, καθώς η παραγωγή τους χτυπήθηκε από τον παγετό και οι αποζημιώσεις δεν δόθηκαν, αλλά και στο πρόβλημα της άρδευσης των καλλιεργειών, λέγοντας ότι είναι και ακριβό το νερό και λιγοστό.

Δίνουμε αγώνα ζωής και θανάτου

Ο Πέτρος Λεμόνης ανέφερε πως «από το 2017 έχουν σημειωθεί άκαιρες και έντονες βροχοπτώσεις στον νομό Ημαθίας, με αποτέλεσμα να πλήττονται πολλές καλλιέργειες και κυρίως η ροδακινοπαραγωγή. Ο ΕΛΓΑ δεν αποζημιώνει τους παραγωγούς και ούτε έχουν ενταχθεί τα ροδάκινα στο μέτρο 23 ή σε κάποιο άλλο πρόγραμμα, με αποτέλεσμα πολλοί παραγωγοί να μένουν χωρίς εισόδημα και να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα χωράφια τους. Εμείς ζητάμε να αρθεί αυτή η αδικία και θα παλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση».

Τη δραματική κατάσταση που αντιμετωπίζει το 90% των αγροτών παρουσίασε και ο Κωνσταντίνος Σέφης. «Τα περισσότερα αγροτικά προϊόντα πωλούνται κάτω από το κόστος παραγωγής, αυτό δεν αντέχεται και οι περισσότεροι αγρότες είμαστε έτοιμοι να τα παρατήσουμε». Και κάλεσε τους συναδέλφους του με τη συμμετοχή τους στο συλλαλητήριο να δώσουν δυνατό μήνυμα στην κυβέρνηση. «Είναι αγώνας ζωής και θανάτου. Δεν περισσεύει κανείς. Με ξεκίνημα το συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, θα πρέπει να συσπειρωθούμε και να της δώσουμε να καταλάβει ότι δεν θα πάρουμε τη βαλίτσα να φύγουμε», είπε.

Το πλαίσιο πάλης

Μέσα από τη συμμετοχή τους στο συλλαλητήριο οι αγρότες απαιτούν:

- Αναπλήρωση του χαμένου αγροτικού κτηνοτροφικού εισοδήματος λόγω μειωμένης παραγωγής και χαμηλών τιμών.

- Αποζημιώσεις στο 100% των ζημιών σε παραγωγή και κεφάλαιο.

- Αλλαγή κανονισμού ΕΛΓΑ ώστε να καλύπτονται όλοι οι φυσικοί κίνδυνοι και νόσοι σε όλα τα στάδια, με πλήρη αποζημίωση.

- Μέτρα μείωσης κόστους παραγωγής: Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα στα 0,07 ευρώ/kWh, επιδότηση λιπασμάτων/αγροεφοδίων/ζωοτροφών.

- Εγγυημένες τιμές παραγωγού και ταυτόχρονα προσιτές τιμές στον καταναλωτή.

- Εργα υποδομής και προληπτικά μέτρα για προστασία από φυσικές καταστροφές και ζωονόσους.

- Σύνδεση των επιδοτήσεων με την πραγματική γεωργική/κτηνοτροφική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο.

- Να δοθούν οι επιδοτήσεις σε όλους τους δικαιούχους αγρότες, ανεξάρτητα από το αν τα χωράφια που δηλώνουν διαθέτουν ή όχι ΑΤAK.

- Κατάργηση των ΚΥΔ. Οι δηλώσεις ΟΣΔΕ να γίνονται δωρεάν από κρατικές υπηρεσίες με προσλήψεις.

- Αυστηρό έλεγχο «ελληνοποιήσεων» και στελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών.

- Αμεση αύξηση των αγροτικών συντάξεων.