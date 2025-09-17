ΛΑΡΚΟ

Χωρίς εισόδημα μεγάλος αριθμός απολυμένων

Χωρίς εισόδημα παραμένουν πολλοί απολυμένοι της ΛΑΡΚΟ και αδυνατούν να ανταποκριθούν στις καθημερινές ανάγκες επιβίωσης, με το Σωματείο Εργαζομένων ΛΑΡΚΟ Λάρυμνας να επαναφέρει το αίτημα προς την κυβέρνηση για καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.

Οπως μάλιστα καταγγέλλει το Σωματείο στην επιστολή του προς τα αρμόδια υπουργεία, οι απολυμένοι που δεν έχουν ενταχθεί ακόμα στα προγράμματα απασχόλησης έχουν σταματήσει να λαμβάνουν και το πενιχρό επίδομα ανεργίας.

«Σε συνέχεια των επιστολών όπου σας έχουμε αναπτύξει λεπτομερώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, σας υπενθυμίζουμε ότι πέρασαν 15 μήνες από την ενέργειά σας να απολύσετε το σύνολο των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ. Δυστυχώς το ονομαζόμενο "κοινωνικό δίχτυ προστασίας", που όπως λέγεται "ήταν έτοιμο να διασφαλίσει την εργασιακή αποκατάσταση και το εισόδημα των απολυμένων", δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα για εκατοντάδες απολυμένους», τονίζει το Σωματείο στην επιστολή του προς τα υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας και Περιβάλλοντος - Ενέργειας, καθώς και προς τη ΔΥΠΑ.

Επισημαίνει παράλληλα ότι από τις 15 Ιούλη «εξαντλήθηκε και το χρονικό διάστημα καταβολής επιδόματος ανεργίας, και παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των αρμόδιων υπηρεσιών στους φορείς που θα αξιοποιήσουν το πρόγραμμα απασχόλησης, μέχρι και σήμερα δεν έχουν γίνει προσλήψεις».

Και καταλήγει:

«Επειδή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα στην κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών, και επειδή αυτά τα προβλήματα έγιναν πολλαπλάσια με την έναρξη της σχολικής και φοιτητικής περιόδου, αιτούμαστε να πράξετε τα δέοντα έτσι ώστε να μας καταβληθεί έκτακτο οικονομικό βοήθημα. Το επίδομα που αιτούμαστε δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, είναι προϋπολογισμένο, ψηφισμένο και αδιάθετο στο έτος 2024».