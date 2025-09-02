Σε αναβρασμό τα σωματεία μπροστά στη μεγάλη μάχη

«Οργώνουν» τους χώρους δουλειάς της Θεσσαλονίκης | Το Σάββατο 6 Σεπτέμβρη στις 5.30 μ.μ. στην πλατεία ΧΑΝΘ το αγωνιστικό ραντεβού

Σε αγωνιστικό αναβρασμό βρίσκονται τα εργατικά σωματεία της Θεσσαλονίκης μπροστά στο μεγάλο συλλαλητήριο που οργανώνουν στα εγκαίνια της ΔΕΘ το Σάββατο 6 Σεπτέμβρη, στις 5.30 μ.μ. στην πλατεία ΧΑΝΘ.

Παράλληλα με τις εξορμήσεις, τις περιοδείες, τις συσκέψεις και τις συνελεύσεις μέσα από τις οποίες έρχονται σε επαφή και συζητούν με τους εργαζόμενους, οργανώνουν και μαχητικές κινητοποιήσεις ενάντια στην εργοδοτική επίθεση.

Στο πλαίσιο αυτό, χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε νέα κινητοποίηση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» ενάντια στην εκδικητική απόλυση - συνδικαλιστική δίωξη του προέδρου του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης από την «Goldair Handling» (βλ. σχετικό θέμα).

Επίσης, σήμερα Τρίτη το ΣΕΤΕΠΕ οργανώνει κινητοποίηση στις 11 π.μ. στο υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης διεκδικώντας την επαναφορά των ΒΑΕ και του εφάπαξ στους ξενοδοχοϋπαλλήλους, καθώς και του επιδόματος ΔΕΘ.

Με το κάλεσμα του ξεσηκωμού στους χώρους δουλειάς

Τις προηγούμενες μέρες, μέσα από εξορμήσεις σε επιχειρήσεις πληροφορικής, ξενοδοχεία, εμπορικά και επισιτιστικά καταστήματα, εργοτάξια και εργοστάσια, τα εργατικά σωματεία στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας μετέφεραν το κάλεσμα του πανεργατικού ξεσηκωμού.

Οι περιοδείες πραγματοποιούνται σε πολύ θετικό κλίμα, αναδεικνύοντας την απόφαση των εργαζομένων να δυναμώσουν τον αγώνα για να βάλουν εμπόδια στα σχέδια κυβέρνησης και εργοδοσίας. Παντού αναγνωρίζεται ότι το νομοσχέδιο - έκτρωμα για το 13ωρο αποτελεί κίνδυνο - θάνατο για την εργατική τάξη.

Αυτό το κλίμα αναδείχθηκε π.χ. μέσα από την περιοδεία του Συνδικάτου Οικοδόμων στο εργοτάξιο του Flyover, όπου στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η ανάγκη να δυναμώσει η πάλη και να κλιμακωθεί με απεργιακό ξεσηκωμό για την απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο, όπως και το αίτημα να εφαρμοστεί υποχρεωτικά η κλαδική ΣΣΕ για τους εργαζόμενους στις Κατασκευές.

Σε ανάλογο κλίμα πραγματοποιήθηκαν εξορμήσεις στο εργοστάσια επεξεργασίας μετάλλου «ΠΑΝΜΕΤΑΛ» και περιοδεία στο εργοστάσιο «Παναγιώτου ΑΒΕΕ» στις Σέρρες.

Το κάλεσμα μεταφέρθηκε από στελέχη του Εργατικού Κέντρου Ημαθίας και σε εργαζόμενους και φιλοξενούμενους στις δομές προσφύγων στην περιοχή.

Τις επόμενες μέρες

Σήμερα Τρίτη στις 7.30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων ν. Πιερίας.

Τις επόμενες μέρες τα σωματεία προγραμματίζουν επίσης περιοδείες στη Θεσσαλονίκη:

Το ΣΕΤΕΠΕ σήμερα Τρίτη στα παρασκευαστήρια της Ραιδεστού. Την ίδια μέρα οργανώνει σύσκεψη με εργαζόμενους στα παρασκευαστήρια των «Plaisir». Την Παρασκευή 5 Σεπτέμβρη στα ξενοδοχεία στις Καλύβες Χαλκιδικής.

Το Συνδικάτο Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Κ. Μακεδονίας, επίσης σήμερα Τρίτη, εξόρμηση στις επιχειρήσεις «Φάρμα Κουκάκη», «Φαίδων» και «Εurimac». Αύριο Τετάρτη στις επιχειρήσεις «Αραμπατζής», «Hellenic Catering». Την Πέμπτη 4 Σεπτέμβρη στα εργοστάσια ΜΕΒΓΑΛ, ΒΙΤΟΜ, «Ohonos». Και την Παρασκευή 5 Σεπτέμβρη στις επιχειρήσεις «Kolios», «Τζανής», ΚΟΝΒΑ, και στη ΒΙΠΕ Σίνδου, στις επιχειρήσεις ΔΕΛΤΑ, «Μπάρμπα - Στάθης», «Παπαδόπουλος» και «Ολυμπιακή Ζυθοποιία».

Η Ενωση Εμποροϋπαλλήλων ν. Θεσσαλονίκης σήμερα σε εμπορικά καταστήματα στην Τσιμισκή και αύριο στο εμπορικό κέντρο «One Salonica».

Τοσήμερα εξόρμηση σε γυμναστήρια της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και την Πέμπτη σε γυμναστήρια της Δυτικής Θεσσαλονίκης, καθώς και στο «Μακεδονικό» στην Ευκαρπία.

Το Σωματείο Γραφικών Τεχνών Τύπου και Χάρτου Κεντρικής Μακεδονίας σήμερα σε «Unipack», «Nova Packaging», «DS Smith» και «Χατζόπουλος», αύριο στη ΜΕΛ και την Πέμπτη στη «Smurfit Kappa».

Το Συνδικάτο Μετάλλου Κεντρικής Μακεδονίας σήμερα σε «Χρωμετάλ» και ΕΚΜΕ, αύριο σε «Πυραμίς», «Milkplan» και ΚΥΒΑ, την Πέμπτη στη «Θεσσαλονίκη Κατασκευαστική» και την Παρασκευή σε ΕΤΗΛΑΕ και «Ντόμπρος».

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ ν. Θεσσαλονίκης σε εργοτάξια και υπηρεσίες των δήμων: Σήμερα στους δήμους Πυλαίας - Χορτιάτη, Θεσσαλονίκης, Παύλου Μελά και Νεάπολης - Συκεών. Αύριο σε Κορδελιό - Εύοσμο, Ωραιόκαστρο και Λαγκαδά, ενώ την ίδια μέρα προγραμματίζει σύσκεψη του Συντονιστικού εργαζομένων στις κοινωνικές δομές. Την Πέμπτη σε Καλαμαριά, Αμπελόκηπους - Μενεμένη και Θεσσαλονίκη, και το απόγευμα σύσκεψη του Συντονιστικού εργαζομένων δήμων και Περιφέρειας στο πρόγραμμα 55+. Και την Παρασκευή σε Εύοσμο, Δέλτα, Θέρμη, Θερμαϊκό, Βέροια και Νάουσα.

Το ΣΕΤΗΠ σήμερα σε «Avedo» και «Kenotom», αύριο σε «TaskUs HeliUs Site», OTS, «Phoenix Center» και «Epsilonnet - Intrasoft», την Πέμπτη σε «Teleperformance», «Space Hellas», «Intracom» και «Accenture» και την Παρασκευή σε «TaskUs OlympUs Site», «Quality Call Sales» και «Vodafone».

Στους άλλους νομούς

Σήμερα Τρίτη στο εργοστάσιο τροφίμων «Κρι Κρι» στις Σέρρες, σε πολυκαταστήματα και σούπερ μάρκετ σε Σέρρες και Γιαννιτσά και σε δημόσιες υπηρεσίες στην Εδεσσα.

Αύριο Τετάρτη σε εργοστάσια της ΒΙΠΕ Σερρών, στην επιχείρηση «Παυλίδης» στα Γιαννιτσά, σε υπηρεσίες του δήμου Πέλλας και σε καταστήματα Επισιτισμού και Εμπορίου στο κέντρο της Εδεσσας.

Την Πέμπτη 4 Σεπτέμβρη στο εργοστάσιο «Fibran» στις Σέρρες και στην εταιρεία «Alterra» στα Γιαννιτσά.