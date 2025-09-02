Τρίτη 2 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 10
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΛΑΡΚΟ
«Εδώ και τώρα οικονομική ενίσχυση για να ταΐσουμε και να μορφώσουμε τα παιδιά μας»

Εκτακτο οικονομικό βοήθημα, ώστε να μπορέσουν οι οικογένειες των απολυμένων της ΛΑΡΚΟ να ανταποκριθούν στο κόστος της έναρξης της σχολικής και φοιτητικής χρονιάς, διεκδικεί το Σωματείο Εργαζομένων ΛΑΡΚΟ Λάρυμνας, επισημαίνοντας για μία ακόμη φορά τον εμπαιγμό της κυβέρνησης για τη δήθεν στήριξη των απολυμένων και των οικογενειών τους.

Με τη νέα σχολική και φοιτητική χρονιά να ξεκινά σε λίγες μέρες, οι απολυμένοι της ΛΑΡΚΟ και ιδιαίτερα όσοι παραμένουν εκτός προγράμματος απασχόλησης βρίσκονται μπροστά σε ένα επιπλέον δυσβάσταχτο κόστος που αδυνατούν να αντεπεξέλθουν. Το Σωματείο συνεχίζει τον αγώνα για τη στήριξη των οικογενειών των απολυμένων, διεκδικώντας έκτακτη οικονομική ενίσχυση, ώστε να «ταΐσουμε και να μορφώσουμε τα παιδιά μας», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

«Δυστυχώς το ονομαζόμενο "κοινωνικό δίχτυ προστασίας", που όπως λέγατε "ήταν έτοιμο να διασφαλίσει την εργασιακή αποκατάσταση και το εισόδημα των απολυμένων", δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη για εκατοντάδες απολυμένους», τονίζει το Σωματείο στην επιστολή του προς τα υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και τη ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ).

Σημειώνει επίσης ότι «για εκατοντάδες οικογένειες στις 15/7 εξαντλήθηκε και το χρονικό διάστημα καταβολής επιδόματος ανεργίας και παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των αρμόδιων υπηρεσιών στους φορείς που θα αξιοποιήσουν το πρόγραμμα απασχόλησης για τους απολυμένους της ΛΑΡΚΟ, δεν προβλέπεται εισόδημα πριν τις 15 Οκτωβρίου».

Στο πλαίσιο αυτό, το Σωματείο Εργαζομένων ΛΑΡΚΟ Λάρυμνας διεκδικεί την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, σημειώνοντας μάλιστα ότι τα χρήματα μπορούν να βρεθούν από το αδιάθετο και προϋπολογισμένο ποσό που προοριζόταν για τα προγράμματα απασχόλησης, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του προϋπολογισμού.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Σε τροχιά αγωνιστικού ξεσηκωμού ενάντια στη 13ωρη σκλαβιά
Δεν υπάρχει «οικονομική δημοκρατία» στη ζούγκλα του καπιταλιστικού κέρδους και των ανταγωνισμών
Σε αναβρασμό τα σωματεία μπροστά στη μεγάλη μάχη
 Ξεχείλωμα του εργάσιμου χρόνου και δουλειά με ημερομηνία λήξης
 Με «δημιουργική λογιστική» για τις δομές Υγείας στη Βόρεια Ελλάδα
Να ανακληθεί η απόλυση του προέδρου του από την «Goldair»
Σχολική καθαρίστρια απολύεται μετά από 19 χρόνια δουλειάς
 Με πανελλαδική συγκέντρωση στη ΔΕΘ
 Την Πέμπτη η συνέντευξη Τύπου του ΠΑΜΕ
 Ξανά ...«παντρολογήματα» ενόψει του συνεδρίου της ΑΔΕΔΥ
 Ενας ακόμα εργάτης καθαριότητας τραυματίας στο μεροκάματο
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ