ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΒΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δεν υπάρχει «οικονομική δημοκρατία» στη ζούγκλα του καπιταλιστικού κέρδους και των ανταγωνισμών

Τη θέση τους στον αγώνα στο πλάι των εργαζομένων παίρνουν οι μικροί και αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες και έμποροι μπροστά στη ΔΕΘ, όπου ο πρωθυπουργός έρχεται για άλλη μια χρονιά με τις αποσκευές γεμάτες δώρα και προνόμια για τις μεγάλες επιχειρήσεις, με νέα σχέδια ενίσχυσης της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων και γιγάντωσης της «πολεμικής οικονομίας», που θα χρηματοδοτηθούν και αυτά από τον ιδρώτα και τη δουλειά των λαϊκών στρωμάτων.

Σε κοινό κάλεσμά τους ο Σύνδεσμος Κατασκευαστών Δερμάτινων και Γουναρικών ν. Θεσσαλονίκης, το Σωματείο Βαφείων - Καθαριστηρίων και Συναφών Επαγγελμάτων ν. Θεσσαλονίκης και ο Σύνδεσμος Επιπλοποιών Βιοτεχνών ν. Θεσσαλονίκης, που χθες πραγματοποίησαν και σύσκεψη οργάνωσης του αγώνα, αναδεικνύουν ότι η πάλη για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και εργασίας του μικρού επαγγελματία, που σήμερα εξοντώνεται νύχτα - μέρα στη δουλειά, πνιγμένος στο άγχος και την ανασφάλεια, μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε γραμμή σύγκρουσης και ανατροπής.

«Μόνο οργή προκαλούν οι ψεύτικες υποσχέσεις των κυβερνητικών στελεχών ότι δήθεν ήρθε η ώρα να επιστρέψει ένα μέρος της φοροληστείας στον λαό και στη "μεσαία τάξη"», αναφέρουν, σφυροκοπώντας τα νέα φούμαρα που θα σερβίρει η κυβέρνηση.

Και, αποκαλύπτοντας την απάτη, ξεχωρίζουν τα εξής που λέει η κυβέρνηση:

- «"Θα μειώσουμε τους άμεσους φόρους": Η μείωση των φορολογικών συντελεστών στο 15% για εισοδήματα 10.000 - 20.000 ευρώ, αν τελικά νομοθετηθεί, έχει προ πολλού εξατμιστεί, αν σκεφτεί κανείς την ακρίβεια που σαρώνει και τη γιγάντωση των δεκάδων έμμεσων φόρων. Η αλήθεια φανερώνεται στα μεγέθη των πραγματικών φορολογικών εσόδων και δεν μπορεί να κρυφτεί σε λογιστικές αλχημείες. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση αρνείται να αναπροσαρμόσει τις φορολογικές κλίμακες (αλήθεια, πόσοι έχασαν φέτος το επίδομα τέκνων λόγω ελάχιστων αυξήσεων στο εισόδημα;), να μειώσει ή και να καταργήσει τη ληστρική έμμεση φορολογία, που τσακίζει κόκαλα.

- "Θα αλαφρύνουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες μειώνοντας το τεκμαρτό στο 90%": "Να σε κάψω Γιάννη, να σ' αλείψω λάδι", λέει η παροιμία. Αφού η κυβέρνηση της ΝΔ επέβαλε τον ληστρικό φορολογικό νόμο 5073/23, που χαρατσώνει φόρους για φανταστικά εισοδήματα, αφού σε συνέχεια των προηγούμενων κυβερνήσεων διατήρησε το μνημονιακό μέτρο της φορολόγησης από το πρώτο ευρώ για τους επαγγελματίες, αφού διπλασίασε και πάλι την προκαταβολή φόρου, αφού επέβαλε τα γνωστά myDATA, τα ψηφιακά δελτία αποστολής, το ψηφιακό πελατολόγιο και άλλες ψηφιακές θηλιές στον λαιμό των επαγγελματιών, τώρα καμώνεται ότι προσπαθεί να απαλύνει τα αδιέξοδα και τη φοροαφαίμαξη που η ίδια εκτίναξε στα ύψη.

Ακόμα, σε σχέση με την εξαγγελλόμενη μείωση του τεκμαρτού τα κυβερνητικά στελέχη ξεχνούν να αναφέρουν ότι το τεκμαρτό είναι εκ του πονηρού συνδεδεμένο με τον κατώτατο μισθό, ώστε κάθε χρόνο να αυξάνεται ακόμα και με την πιο μικρή αύξηση. Ετσι, και οι μισθωτοί ζημιώνονται, αφού οι πενιχρές αυξήσεις δεν καλύπτουν τις ανάγκες τους, και οι ΕΒΕ ζημιώνονται, αφού βλέπουν αύξηση φόρου χωρίς απαραίτητα αύξηση των πραγματικών τους εισοδημάτων. Ο κοινωνικός αυτοματισμός και η κουτοπονηριά σε όλο τους το μεγαλείο...».

Αναδεικνύουν ότι «δεν υπάρχει "οικονομική δημοκρατία" στη ζούγκλα του καπιταλιστικού κέρδους, των ανταγωνισμών. Ξέρουμε καλά πως και αυτή η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, τον "μποναμά" τον ετοιμάζει για να θησαυρίζουν οι μεγάλοι. Η αφαίμαξη των μικρών επαγγελματιών, των εργαζομένων, της μικρομεσαίας αγροτιάς, είναι προϋπόθεση ώστε να θησαυρίζουν μια χούφτα επιχειρηματικοί όμιλοι αλλά και για να εξασφαλιστούν οι χρηματοδοτήσεις (σχεδόν 30 δισ.) της πολεμικής οικονομίας / προετοιμασίας, για την ενεργό εμπλοκή της χώρας στις πολεμικές επεμβάσεις στην περιοχή.

Την αλήθεια τη λέει η ίδια η αγορά, το μεγάλο ψάρι καταβροχθίζει το μικρό. (...) Η γραμμή ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των λίγων, που υπηρετεί η κυβέρνηση της ΝΔ σε βάρος των πολλών, είναι σε πλήρη σύμπνοια με τις κατευθύνσεις της ΕΕ. (...) Αυτές οι πολιτικές δεν διορθώνονται. Μόνο χειρότερες μπορούν να γίνουν αν δεν τους σταματήσουμε εμείς, με τον μαζικό συλλογικό αγώνα μας. (...) Τώρα είναι η ώρα να δυναμώσουμε τη φωνή μας ενάντια στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης και όσων συμφωνούν στις αντιλαϊκές κατευθύνσεις της ΕΕ, των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ, που μας έχουν φέρει ως εδώ».

Τέλος, παρουσιάζουν το πλαίσιο πάλης, για μέτρα στήριξης των μικρών και αυτοαπασχολούμενων, με βάση το οποίο καλούν σε οργάνωση του αγώνα και που συζητήθηκε και στη χθεσινή σύσκεψη.